Sapthami Gowda: బాడీని జూమ్ చేసి వీడియోలు తీయొద్దు.. స్టార్ హీరోయిన్ ఆవేదన..!

Sapthami Gowda: కాంతార సినిమాతో దేశవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందిన నటి సప్తమి గౌడ తాజాగా ఒక ముఖ్యమైన అంశంపై గట్టిగా స్పందించారు. పబ్లిక్ ఈవెంట్లు, సినిమా కార్యక్రమాల్లో కొంతమంది ఫోటోగ్రాఫర్లు మహిళా నటీమణులను అనుచిత కోణాల్లో చిత్రీకరిస్తున్నారని ఆమె విమర్శించారు. ఈ విషయాన్ని ఆమె తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ స్టోరీలో ఒక నోట్ రూపంలో పంచుకున్నారు.
సప్తమి గౌడ తన నోట్‌లో.. “మేము మా కళ కోసం, మా సినిమాల కోసం ఇక్కడ ఉన్నాం. కానీ కొన్ని వీడియోలు, ఫోటోలు మా పనిపై కాకుండా మా శరీరంపై దృష్టి పెడుతున్నాయి. ఇది గౌరవానికి విరుద్ధం,” అని తెలిపారు. అవసరం లేని జూమ్ షాట్లు, తప్పు యాంగిల్స్ ఉపయోగించడం అసభ్యకరమని ఆమె స్పష్టం చేశారు. ఇలాంటి ప్రవర్తనను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ సహించబోమని కూడా చెప్పారు.  

సినీ పరిశ్రమలో ఉన్న మహిళలంతా ఈ సమస్యపై ఒకే అభిప్రాయంతో ఉన్నారని సప్తమి గౌడ పేర్కొన్నారు. “మహిళల గౌరవాన్ని కాపాడడం అందరి బాధ్యత. ఈవెంట్లను కవర్ చేసే వారు వృత్తిపరమైన నైతికత, మర్యాద పాటించాలి,” అని ఆమె కోరారు. తన పోస్టుకు “నటులు వస్తువులు కారు” అనే భావాన్ని వ్యక్తపరిచేలా శీర్షిక ఇచ్చారు.  

ఇది మొదటిసారి కాదు. ఇంతకుముందు కూడా జాన్వీ కపూర్, మృణాల్ ఠాకూర్, జరీన్ ఖాన్, నోరా ఫతేహి వంటి పలువురు నటీమణులు కూడా ఇలాంటి ఘటనలపై తమ అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేశారు.  

సప్తమి గౌడ తన సినీ ప్రయాణాన్ని పాప్‌కార్న్ మంకీ టైగర్తో ప్రారంభించారు. తరువాత కాంతార ద్వారా విశేషమైన విజయాన్ని సాధించారు. ఆమె ది వ్యాక్సిన్ వార్, యువ చిత్రాల్లో కూడా నటించారు. ఇటీవల ఆమె ది రైజ్ ఆఫ్ అశోకలో కనిపించారు.  

సప్తమి గౌడ చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో పెద్ద చర్చకు దారి తీసాయి. చాలా మంది ఆమెకు మద్దతు తెలుపుతున్నారు. మహిళల గౌరవం కాపాడాలని, నటీమణులను వారి ప్రతిభ ఆధారంగా చూడాలని నెటిజన్లు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఈ సంఘటన సమాజంలో మహిళల పట్ల గౌరవం ఎంత ముఖ్యమో మరోసారి గుర్తు చేసింది.

