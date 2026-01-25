Sapthami Gowda Swimming Career: టాలీవుడ్లో ప్రస్తుతం చాలా మంది హీరోయిన్లు విభిన్నమైన నేపథ్యాల నుంచి వస్తున్నారు. అయితే, ఒకప్పుడు స్విమ్మింగ్లో నేషనల్ ఛాంపియన్గా నిలిచి, ఆపై సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్గా పనిచేసి, ఇప్పుడు వెండితెరపై మెరుస్తున్న ఓ ముద్దుగుమ్మ గురించి మీకు తెలుసా? ఆమె మరెవరో కాదు..'కాంతార' సినిమాతో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసిన సప్తమి గౌడ.
టాలీవుడ్లో ప్రస్తుతం చాలా మంది హీరోయిన్లు విభిన్నమైన నేపథ్యాల నుంచి వస్తున్నారు. అయితే, ఒకప్పుడు స్విమ్మింగ్లో నేషనల్ ఛాంపియన్గా నిలిచి, ఆపై సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్గా పనిచేసి, ఇప్పుడు వెండితెరపై మెరుస్తున్న ఓ ముద్దుగుమ్మ గురించి మీకు తెలుసా? ఆమె మరెవరో కాదు..'కాంతార' సినిమాతో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసిన సప్తమి గౌడ.
సోషల్ మీడియాలో ప్రస్తుతం #2016 ట్రెండ్ నడుస్తోంది. నటీనటులందరూ పదేళ్ల క్రితం తాము ఎలా ఉన్నామో గుర్తుచేసుకుంటూ ఫోటోలు షేర్ చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో సప్తమి గౌడ పంచుకున్న పాత ఫోటోలు చూసి నెటిజన్లు అశ్చర్యపోతున్నారు.
సప్తమి కేవలం నటి మాత్రమే కాదు, ఒక ప్రొఫెషనల్ స్విమ్మర్. చిన్నప్పటి నుంచే క్రీడల్లో చాలా చురుగ్గా ఉండే ఆమె, స్విమ్మింగ్లో రాష్ట్ర మరియు జాతీయ స్థాయి (National Level) పోటీల్లో పాల్గొని అనేక బంగారు పతకాలను సాధించింది. స్పోర్ట్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండటం వల్లే ఆమెకు క్రమశిక్షణ, పట్టుదల అలవడ్డాయని చెబుతుంటారు.
సినిమాల్లోకి రాకముందు సప్తమి ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్. సివిల్ ఇంజనీరింగ్ పూర్తి చేసిన ఈ బ్యూటీ, ప్రముఖ ఐటీ సంస్థ యాక్సెంచర్ (Accenture)లో అసోసియేట్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్గా పనిచేశారు. అయితే, నటనపై ఉన్న మక్కువతో ఆ ఉద్యోగాన్ని వదిలి సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి అడుగుపెట్టారు.
సప్తమి గౌడ ఇప్పటివరకు కేవలం ఐదు సినిమాల్లోనే నటించినప్పటికీ, ఆమెకు పాన్ ఇండియా స్థాయిలో గుర్తింపు లభించింది. ఆమె నటించిన రెండో సినిమా 'కాంతార' ప్రపంచవ్యాప్తంగా దాదాపు రూ.450 కోట్లు వసూలు చేసి సంచలనం సృష్టించింది. ఇందులో 'లీల' అనే ఫారెస్ట్ గార్డ్ పాత్రలో ఆమె చూపిన సహజ నటనకు ఫిదా అవ్వని వారు లేరు.
కన్నడతో పాటు హిందీలో 'ది వ్యాక్సిన్ వార్' చిత్రంలో నటించిన సప్తమి, ఇటీవలే టాలీవుడ్లోకి కూడా అడుగుపెట్టారు. నితిన్ సరసన 'తమ్ముడు' (Thammudu) అనే సినిమాలో హీరోయిన్గా నటించి మెప్పించారు. అయితే ఈ సినిమా అంచనాలకు తగ్గట్లు ప్రేక్షకులను మెప్పించలేకపోయింది.
ఒకప్పుడు స్విమ్మింగ్ పూల్లో పతకాలు సాధించిన ఈ 'నేషనల్ ఛాంపియన్', ఇప్పుడు వెండితెరపై తన అందచందాలతో, నటనతో ప్రేక్షకులను అలరిస్తోంది. ఆమె జర్నీ ఎందరో యువతులకు స్ఫూర్తిదాయకం.