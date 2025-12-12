English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Sara Arjun: దురుంధర్ ఫేమ్ ‘సారా అర్జున్’ ఎవరు.. ? తెలుగు సినిమాతో ఈమె కున్న సంబంధం ఇదే..!

Sara Arjun: ఈ యేడాది రణ్ వీర్ సింగ్ హీరోగా ఆదిత్యధర్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘దురంధర్’ కలెక్షన్స్ సునామీ క్రియేట్ చేస్తోంది. ఈ సినిమాలో రణ్ వీర్ సింగ్ కు జోడిగా నటించింది సారా అర్జున్. ఇంతకీ ఈమె ఎవరు.. ? ఈమెకు తెలుగు సినిమాలతో ఉన్న అనుబంధం తెలిస్తే ఆశ్యర్యపోతారు.
రాజేంద్ర ప్రసాద్ ముఖ్యపాత్రలో నటించిన ‘దాగుడుమూతల దండాకోర్’.. విక్రమ్ హీరోగా నటించిన ‘నాన్న’ సినిమాతో పాటు ‘పొన్నియన్ సెల్వన్’ గుర్తుంది కదా. ఈ  సినిమాలో చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ గా తెలుగు ప్రేక్షకులకు సుపరిచితమైన సారా అర్జున్.. చూస్తూ..చూస్తునే హీరోయిన్ గా ఎంట్రీ ఇచ్చింది.అంతేకాదు తొలి సినిమాతోనే బ్లాక్ బస్టర్ ను తన ఖాతాలో వేసుకుంది. 

సారా అర్జున్ వాళ్ల నాన్నరాజ్ అర్జున్  కూడా నటుడే. సారా అర్జున్ చిన్నపుడే అంటే యేడాది వయసులోనే ఓ యాడ్ లో నటించింది. అంతేకాదు 6 యేళ్ల వయసులో చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ గా ఎంట్రీ ఇచ్చింది. 20 యేళ్లకు ఏకంగా బాలీవుడ్ హీరోయిన్ గా సత్తా చాటుతుంది. 

ఇక రణ్ బీర్ సింగ్ హీరోగా నటించిన ‘దురుంధర్’ మూవీతో కథానాయికగా ఎంట్రీ ఇచ్చింది. అంతేకాదు విడుదలైన వారం రోజుల్లో  మన దేశంలో రూ. 218 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను రాబట్టింది. ఓవర్సీస్ అంతా కలిపి వరల్డ్ వైడ్ గా రూ. 300 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టినట్టు ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. 

18 జూన్ 2005లో ముంబైలో జన్మించింది. యేడాది వయసులోనే యాడ్ లో నటించింది. ఆరేళ్ల వయసులో విక్రమ్ హీరోగా నటించిన‘దీవా తిరుమగళ్’ చిత్రంతో బాలనటిగా  నటించింది. 

‘ఏక్ థా దయన్’, ‘శైవం’, సాండ్ కీ ఆంఖ్, జై హో, పొన్నియన్ సెల్వన్ చిత్రాల్లో బాలనటిగా మురిపించింది. అంతేకాదు రాజ్ కుమార్ హిరానీ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా ఇంటర్నషిప్ చేసింది. చిన్నపుడే డాన్స్, కథక్ తో పాటు మార్షల్ ఆర్ట్స్ లో శిక్షణ తీసుకుంది. ఫుట్ బాల్, కబడ్డీ, క్రికెట్ ఆటలంటే ఇష్టం. త్వరలో గుణశేఖర్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతోన్న ‘యూఫోరియా’లో నటిస్తోంది. గౌతన్ తిన్ననూరి ‘మ్యాజిక్’లో యాక్ట్ చేసింది. 

