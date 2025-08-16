Sara Tendulkar: సచిన్ ఇంట మరో శుభకార్యం.. సారా టెండూల్కర్ శుభారంభ వేడుకల్లో మెరిసిన కాబోయే కోడలు!

Sara Tendulkar New Beginnings: క్రికెట్ దిగ్గజం సచిన్ టెండూల్కర్ ఇంట మరో శుభకార్యం జరిగింది..ముఖ్యంగా సారా టెండూల్కర్ కి సంబంధించిన ఈ వేడుకలు కాబోయే కోడలు కూడా హాజరయ్యి సందడి చేశారు.
క్రికెట్ దిగ్గజం సచిన్ టెండూల్కర్ గురించి పరిచయాలు ప్రత్యేకంగా అవసరం లేదు. ఈయనకు అర్జున్ టెండూల్కర్, సారా టెండూల్కర్ అనే ఇద్దరు పిల్లలు కూడా ఉన్నారు. అర్జున్ టెండూల్కర్ తండ్రి జాడలోనే క్రికెట్ రంగంలోకి అడుగుపెట్టగా.. సారా అర్జున్ అటు సినిమాలలో కూడా నటించి ఆకట్టుకుంది. ఇక క్రికెట్ రంగంలోకి తాను కూడా అడుగుపెడతానని తెలిపిన విషయం తెలిసిందే.
అర్జున్ టెండూల్కర్ త్వరలో పెళ్లి పీటలు ఎక్కబోతున్నారు.. ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త మనవరాలిని త్వరలోనే వివాహం చేసుకోబోతున్నారు. అయితే ఇదిలా ఉండగా తాజాగా సచిన్ టెండూల్కర్ ఇంట మరో శుభకార్యం జరిగింది. ఆయన కూతురు సారా అర్జున్ పైలేట్స్ అకాడమీ ప్రారంభోత్సవానికి సచిన్ కాబోయే కోడలు సానియా చందోక్ వచ్చి సందడి చేశారు.
సారా ముంబైలోని అందేరీలో తన సొంత పైలేట్స్ అకాడమీ ప్రారంభించింది. ఇది దుబాయ్ శాఖకు సంబంధించింది. ఈ వేడుకకు కుటుంబ సభ్యులతో పాటు కాబోయే కోడలు అలాగే వారి కుటుంబ సభ్యులు కూడా హాజరవడంతో ఈ వేడుక మరింత ఉత్సాహంగా సాగింది అని చెప్పవచ్చు.
సానియా విషయానికి వస్తే.. ఈమె ముంబైకి చెందిన ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త రవి ఘాయ్ మనవరాలు. ఆయన కుటుంబం ఆతిథ్యం, ఆహార పరిశ్రమల వంటి రంగాలలో పేరును సుస్థిరం చేసుకున్నారు.
వీరికి ఇంటర్ కాంటినెంటల్ హోటల్ తో పాటు ప్రముఖ ఐస్ క్రీమ్ బ్రాండ్ బ్రూక్లిన్ క్రిమిరీ కూడా ఉన్నాయి. సానియా ముంబైలో ఉన్న మిస్టర్ పావ్స్ అండ్ స్టోర్ ఎల్.ఎల్.పీ లో డైరెక్టర్ గా పనిచేస్తుంది