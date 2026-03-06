Sara Tendulkar Pink Saree: తమ్ముడి పెళ్లిలో సచిన్ కూతురు రచ్చరచ్చ! పింక్ కలర్ చీరలో ముత్యంలా మెరిసిపోతుంది!

Sara Tendulkar Pink Saree Price: క్రికెట్ దేవుడిగా భావించే సచిన్ టెండూల్కర్ కొడుకు పెళ్లి వివాహ రిసెప్షన్ అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. అర్జున్ టెండూల్కర్-సానియా చందోక్ వివాహ రిసెప్షన్లో సచిన్ కూతురు సారా టెండూల్కర్ తన లుక్తో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. ప్రస్తుతం అందాల అద్భుతమైన ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో మ్యాజిక్ సృష్టిస్తున్నాయి.
సచిన్ టెండూల్కర్ కుమార్తె సారా టెండూల్కర్ తన సోదరుడు అర్జున్ టెండూల్కర్ వివాహంలో పింక్ చీరలో ఫొటోలు అద్భుతంగా ఉన్నాయి.
మాస్టర్ బ్లాస్టర్ సచిన్ టెండూల్కర్ కుమారుడు అర్జున్ టెండూల్కర్ వివాహం మార్చి 5న గురువారం సానియా చందోక్తో ఘనంగా జరిగింది.
తన సోదరుడి పెళ్లిలో సారా టెండూల్కర్ మెరుపుతీగ లాగా మెరిసిపోయింది. గులాబీ వర్ణం చీరలో వివాహ వేడుకలో ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచింది.
పెళ్లి రిసెప్షన్ సమయంలో సారా టెండూల్కర్ కెమెరాలకు పోజులిచ్చిన ఫోటోలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
పెళ్లికి ముందు జరిగిన సంగీత్ కార్యక్రమంలో కూడా సారా భారీగా ఎంబ్రాయిడరీ చేసిన లెహంగాలో భూమి నుండి దిగి వచ్చిన అప్సరసలా కనిపించింది.
గత రెండు రోజులుగా అర్జున్, సానియా వివాహ వేడుకలు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా ట్రెండ్ అవుతోంది. కెమెరా కళ్లు అన్ని సారా టెండూల్కర్పైనే ఉండడం గమనార్హం.