  • Sara Tendulkar Pink Saree: తమ్ముడి పెళ్లిలో సచిన్ కూతురు రచ్చరచ్చ! పింక్ కలర్ చీరలో ముత్యంలా మెరిసిపోతుంది!

Sara Tendulkar Pink Saree Price: క్రికెట్ దేవుడిగా భావించే సచిన్ టెండూల్కర్ కొడుకు పెళ్లి వివాహ రిసెప్షన్ అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. అర్జున్ టెండూల్కర్-సానియా చందోక్ వివాహ రిసెప్షన్‌లో సచిన్ కూతురు సారా టెండూల్కర్ తన లుక్‌తో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. ప్రస్తుతం అందాల అద్భుతమైన ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో మ్యాజిక్ సృష్టిస్తున్నాయి.
1 /6

సచిన్ టెండూల్కర్ కుమార్తె సారా టెండూల్కర్ తన సోదరుడు అర్జున్ టెండూల్కర్ వివాహంలో పింక్ చీరలో ఫొటోలు అద్భుతంగా ఉన్నాయి.

2 /6

మాస్టర్ బ్లాస్టర్ సచిన్ టెండూల్కర్ కుమారుడు అర్జున్ టెండూల్కర్ వివాహం మార్చి 5న గురువారం సానియా చందోక్‌‌తో ఘనంగా జరిగింది.

3 /6

తన సోదరుడి పెళ్లిలో సారా టెండూల్కర్ మెరుపుతీగ లాగా మెరిసిపోయింది. గులాబీ వర్ణం చీరలో వివాహ వేడుకలో ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచింది.

4 /6

పెళ్లి రిసెప్షన్ సమయంలో సారా టెండూల్కర్ కెమెరాలకు పోజులిచ్చిన ఫోటోలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. 

5 /6

పెళ్లికి ముందు జరిగిన సంగీత్ కార్యక్రమంలో కూడా సారా భారీగా ఎంబ్రాయిడరీ చేసిన లెహంగాలో భూమి నుండి దిగి వచ్చిన అప్సరసలా కనిపించింది.

6 /6

గత రెండు రోజులుగా అర్జున్, సానియా వివాహ వేడుకలు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా ట్రెండ్ అవుతోంది. కెమెరా కళ్లు అన్ని సారా టెండూల్కర్‌పైనే ఉండడం గమనార్హం.

