Sara Tendulkar: ఆ సమస్య నా జీవితాన్ని కుదిపేసింది.!. షాకింగ్ నిజం రివీల్ చేసిన సారా టెండుల్కర్.. ఏమైందంటే..?

sara tendulkar reveals shocking facts: క్రికెట్ దిగ్గజం సచిన్ టెండుల్కర్ గారాల పట్టీ సారా టెండుల్కర్ షాకింగ్ నిజంను బైటపెట్టింది. ఆ ఏజ్ లో అసలు ఏంటీ సమస్య అని చాలా రోజులు తీవ్రంగా ఇబ్బంది పడినట్లు చెప్పుకొచ్చింది. దీంతో చాలా రోజుల పాటు డీప్రెషన్ లో ఉన్నానని కూడా ఎమోషనల్ అయ్యింది.
 
క్రికెట్ అనగానే చాలా మందికి మొదటగా గుర్తొచ్చిది సచిన్ టెండుల్కర్. ఆయన్ను అభిమానులు క్రికెట్ దేవుడనికూడా పిలుస్తారు.  ఈక్రమంలో సచిన్ ముద్దుల కూతురు సారా టెండుల్కర్ ఇటీవల ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటుంది.ముఖ్యంగా ఆమె డేటింగ్ లో ఉన్నారంటూ వార్తలు తెగ హల్ చల్ చేస్తున్నాయి.  

ఇటీవల అర్జున్‌ నిశ్చితార్థం జరిగిపోయిన విషయం తెలిసిందే. తాజాగా సారా టెండుల్కర్ తన వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన ఒక రహస్యమైన  విషయాన్ని బయటపెట్టింది. గతంలో తాను.. పాలీసిస్టిక్ ఓవరీ సిండ్రోమ్ (పీసీఓఎస్) అనే ఆరోగ్య సమస్యతో చాలా కాలంగా బాధపడినట్లు విషయాన్ని బైటపెట్టింది.  

హర్మోనల్ ప్రభావం తన జీవితంలోపై చాలా చూపించిందని ఎమోషనల్ అయ్యింది. దీనిపై తనకు అవగాహన లేకపోవడంవల్ల చాలా ఒత్తిడికి గురైనట్లు చెప్పుకొచ్చింది. పీసీఓఎస్ తన లైఫ్ మీద చాలా ప్రభావంను చూపించిందని వాపోయింది.

బాడీ ఫిట్ నెస్ ,  ఆత్మవిశ్వాసంపై ఇది తీవ్రమైన ప్రభావం చూపించిందని చెప్పింది. సరిగ్గా పీరియడ్స్ రాకపోవడం, అధికబరువు, మొటిమలు, జుట్టు రాలడం, మొదలైన సమస్యలతో చాలా బాధపడినట్లు చెప్పుకొచ్చింది.

ఫిట్‌నెస్ పట్ల చాలా కేరింగ్ గా ఉంటానని అలాంటిది తాను.. చాలా సార్లు కన్నీళ్లు పెట్టుకొవాల్సిన సిట్యూవేషన్ ఏర్పడిందని వాపోయింది. "ఈ సమస్య వల్ల ఆందోళన, డిప్రెషన్ వంటి లక్షణాలు కనిపించాయని చెప్పుకొచ్చింది. సోషల్ మీడియాలో ఎప్పుడూ ఫిట్‌గా, ఆనందంగా కనిపించాలనే ఒత్తిడి తనను  మరింత కుంగదీసిందని ఎమోషలన్ అయ్యింది.

కానీ వాస్తవం తెలుసుకున్నాక.. జీవన శైలీలో మార్పులను చాలా ఓవర్ కమ్ చేశానని, మంచిఫుడ్, హెల్తీ యోగా, వ్యాయామం, ధ్యానంలు చేయడంతో అనేక సమస్యల నుంచి బైటపడ్డానని సారా టెండుల్కర్ చెప్పుకొచ్చింది. ముఖ్యంగా.. పీసీఓఎస్‌తో బాధపడుతున్న మహిళలు తమ సమస్యను  ధైర్యంగా ఇతరులతో పంచుకోవాలని, అవసరమైన వైద్య సహాయం తీసుకోవాలని ఆమె సారా టెండుల్కర్ పలు సూచనలు చేశారు.  

