Sara Tendulkar Secret Juice: సారా టెండూల్కర్ బ్యూటీ సీక్రెట్ జ్యూస్.. ఇది తాగడం వల్లే అలా ఉంటాను అంటూ..!

Sara Tendulkar Viral Juice
సచిన్ టెండుల్కర్ కూతురు సారా టెండూల్కర్ గారి గురించి ప్రత్యేక పరిచాలు అవసరం లేదు. ఇప్పటికే ఈమె తనకంటూ ప్రత్యేక పేరు తెచ్చుకుంది. చూడడానికి బాలీవుడ్ హీరోయిన్స్ కన్నా కూడా కొంచెం కూడా తగ్గదు ఈ భామ. ఈ క్రమంలో సారా తన బ్యూటీ సీక్రెట్ ఏమిటో బయటపెట్టింది.
సచిన్ టెండుల్కర్ కూతురు సారా టెండూల్కర్.. ప్రస్తుతం హీరోయిన్స్ కన్నా కూడా ఎక్కువ క్రేజ్ సంపాదించుకుంది. న్యూట్రీషియనిస్ట్ అయిన సారా .. ఈ మధ్యనే తను అందంగా ఉండడానికి కారణం ఒక డ్రింక్ అని చెప్పుకొచ్చింది.
తను జిమ్ కి వెళ్ళగానే.. ఒక జ్యూస్ తప్పకుండా తాగుతాను అని చెప్పింది. అది మరేదో కాదు.. మామిడిపండు, పైనాపిల్ జ్యూస్.
ఒక మామిడిపండు, ఒక పైనాపిల్, ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఫ్లాక్స్ విత్తనాలు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ డ్రై కోకోనట్ పొడి, ఒక టేబుల్ స్పూన్ నానబెట్టిన జియో విత్తనాలు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ వెన్నెల whey ప్రోటీన్, అరకప్పు కొబ్బరి నీళ్లు, కొద్దిగా కొబ్బరి పాలు.
పైన చెప్పిన పదార్థాలు అన్నీ కలిపి మిక్సీ వేసి ఐదు నిమిషాల తర్వాత గ్లాస్ లో పోసుకుంటే.. ఎంతో ప్రోటీన్ అందించే పైనాపిల్ మామిడి స్మూతీ తయారైపోతుంది.
ఇది ఆరోగ్యానికి అలానే స్కిన్ కి గ్లో అందించడానికి ఎంతో ఉపయోగపడే జ్యూస్ అని చెప్పుకొచ్చింది సారా టెండూల్కర్.