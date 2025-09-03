Sara Tendulkar Viral Pics: సారా టెండూల్కర్ కిస్సింగ్ ఫోటో లీక్.. ఆ అబ్బాయి ఎవరో తెలుసా..?

Sara Tendulkar Boyfriend: క్రికెట్ దిగ్గజం సచిన్ టెండూల్కర్ కూతురు సారా టెండూల్కర్ ఇటీవల తెగ వార్తల్లో నిలుస్తోంది. ఇటీవల తన సొంత వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించిన సారా.. బిజినెస్లో బిజీగా మారిపోయింది. మరోవైపు సారా వ్యక్తిగత విషయాలు కూడా వైరల్ అవుతున్నాయి. టీమిండియా టెస్ట్ కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్తో డేటింగ్.. బ్రేకప్ అంటూ ప్రచారం జరిగింది. తాజాగా మరో యువకుడితో సారా క్లోజ్గా ఉన్న పిక్స్ నెట్టింట హల్చల్ చేస్తున్నాయి.
సారా టెండూల్కర్ ప్రస్తుతం మోడలింగ్తోపాటు ఆస్ట్రేలియన్ టూరిజం బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా వ్యహరిస్తోంది. రీసెంట్గా ముంబైలో పైలేట్స్ స్టూడియోను కూడా మొదలుపెట్టింది. బిజినెస్తోపాటు ట్రిప్లకు వెళ్లడం కూడా సారా చాలా ఇష్టం.
ఈ క్రమంలోనే తాజాగా ఒక అబ్బాయితో సారా టెండూల్కర్ దిగిన కొన్ని ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఆమె గోవా ట్రిప్కు వెళ్లినప్పుడు తీసుకున్నవి అని చెబుతున్నారు. ఫోటోలలో సారాతో ఉన్న ఆ అబ్బాయి ఎవరు..? అని నెటిజన్లు ఆసక్తిగా వెతుకుతున్నారు.
సారా టెండూల్కర్ ఆ యువకుడితో చాలా క్లోజ్గా ఉంది. ఈ పిక్స్ చూస్తే.. ఇద్దరి మధ్య మంచి బంధం, ఫ్రెండ్షిప్ ఉందని స్ఫష్టమవుతోంది. ఇతనే గతంలో సచిన్ టెండూల్కర్, భార్య అంజలి టెండూల్కర్తో కలిసి ఉన్న ఫోటోలను కూడా షేర్ చేశాడు. అతను ఐపీఎల్ మ్యాచ్లను కూడా సారా టెండూల్కర్తో వీక్షించాడు.
సారా టెండూల్కర్తో కలిసి ఫోటోలలో కనిపించిన వ్యక్తి పేరు సిద్ధార్థ్ కేర్కర్. అతను ఓ ఆర్టిస్ట్ కాగా.. సారా టెండూల్కర్ కూడా ఇన్స్టాలో అతన్ని ఫాలో అవుతోంది. అతను గోవాలోనే ఉంటాడు. అతని ప్రొఫైల్లో సారాతో కలిసి దిగిన చాలా ఫోటోలు ఉన్నాయి. గోవాలో సచిన్, అంజలితో కలిసి దిగిన ఫోటోలు కూడా షేర్ చేశాడు. ప్రొఫైల్ను చూస్తే.. గోవాలోని ఒక రెస్టారెంట్కు సహ యజమాని అని తెలుస్తోంది.
సిద్ధార్థ్ కేర్కర్తో సారా పిక్స్ను కొత్త బాయ్ఫ్రెండ్ అంటూ నెటిజన్లు ప్రచారం మొదలుపెట్టేశారు. కొంతమంది మాత్రం ఇలాంటి పుకార్లకు పుల్స్టాప్ పెట్టాలని.. వారిద్దరు మంచి స్నేహితులు అని అంటున్నారు.
సారా టెండూల్కర్తో ఉన్న పిక్స్ను సిద్ధార్థ్ షేర్ చేయగా.. మీ ఇద్దరి మధ్య రిలేషన్షిప్ ఏంటి అంటూ నెటిజన్లు అడుగుతున్నారు. ఈ కామెంట్స్కు అతను ఎలాంటి రిప్లై ఇవ్వలేదు. ఇక పిక్స్కు శుభ్మన్ గిల్ పిక్స్ యాడ్ చేసి హర్ట్ బ్రేక్.. మోసం అంటూ నెటిజన్లు మీమ్స్ వైరల్ చేస్తున్నారు.
ఈ విషయం పక్కనపెడితే.. సారా టెండూల్కర్కు సోషల్ మీడియాలో భారీ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉంది. సచిన్ కుతురిగా పరిచయం అయినా.. ఇప్పుడు తనకంటూ ప్రత్యేకమైన గుర్తింపును తెచ్చుకుంది. ఆమెకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో 8.6 మిలియన్ల మంది ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు. భారత్లో తన పర్యాటకాన్ని ప్రోత్సహించే బాధ్యతను సారా టెండూల్కర్కు ఆస్ట్రేలియా అప్పగించింది.