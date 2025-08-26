Sara Tendulkar: సచిన్ కుమార్తె సారా టెండూల్కర్ మరో కొత్త జీవితం

Sara Tendulkar Takes Big Step In Her Life With Family: సచిన్ టెండూల్కర్ కుమార్తె సారా టెండూల్కర్ తన జీవితంలో మరో కొత్త నిర్ణయం తీసుకుంది. తల్లిదండ్రులతో కలిసి తన కొత్త ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించింది. సచిన్ ముద్దుల తనయ సారా టెండూల్కర్ ఏం చేసింది? ఆ నిర్ణయం ఏమిటో తెలుసుకుందాం.
క్రికెట్ దేవుడు సచిన్ టెండూల్కర్ ముద్దుల కుమార్తె సారా టెండూల్కర్. తన జీవితంలో మరో కొత్త అడుగు వేసింది. తండ్రి అప్పగించిన బాధ్యతలు మోస్తూనే మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. దానిని తల్లిదండ్రులతో కలిసి ఆ పనిని చేపట్టింది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
సారా టెండూల్కర్ గతంలో తండ్రి సచిన్ టెండూల్కర్ ఫౌండేషన్ బాధ్యతలు చేపట్టిన విషయం తెలిసిందే. తాజాగా సారా టెండూల్కర్ తన వ్యక్తిగతంగా కొత్త వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించింది. తన కుటుంబంతో కలిసి సారా టెండూల్కర్ ఆ వ్యాపారానికి శ్రీకారం చుట్టింది.
భారత క్రికెట్ దిగ్గజం సచిన్ టెండూల్కర్ కుమార్తె సారా టెండూల్కర్ అంతర్జాతీయ వార్తల్లో హల్చల్ చేస్తోంది. ఇటీవల డిజిటల్ క్రికెట్ జట్టును కొనుగోలు చేసిన సారా ఇప్పుడు కొత్త అవతారంలో కనిపిస్తుంది. నిత్యం బిజీ ఉండే సారా ఒక కీలకమైన అడుగు వేసింది.
ముంబైలో పిలాటిస్ స్టూడియోస్ను సారా టెండూల్కర్ ప్రారంభించింది. ఈ కార్యక్రమానికి ఆమె తల్లిదండ్రులు సచిన్, అంజలి పాల్గొనగా.. అర్జున్ టెండూల్కర్కు కాబోయే భార్య సనా కూడా పాల్గొని సందడి చేసింది.
సచిన్ సంపాదించిన కోట్ల ఆస్తులు ఉన్నా కూడా అతడి కుమార్తె సారా సొంత కాళ్లపై నిలబడాలని చూస్తోంది. అందులో భాగంగా తరచూ కొత్త రంగంలోకి ఎంట్రీ ఇస్తూ వ్యాపారం చేస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్గా చేస్తోంది.
అందం.. చందం కలిగిన సారా టెండూల్కర్ ఆమెకు ఫాలోవర్ల సంఖ్య భారీగా ఉంది. ఇన్స్టాగ్రామ్లో 7 మిలియన్లకు పైగా ఫాలోవర్లు ఉన్నారు. నిత్యం ఫొటోలు, వీడియోలు చేస్తూ సందడి చేస్తూ నెటిజన్లకు వినోదం అందిస్తోంది. లండన్లో మాస్టర్స్ డిగ్రీ చేసిన సారా టెండూల్కర్ తండ్రి ఫౌండేషన్ బాధ్యతలు చేపడుతూ.. ఖాళీ సమయాల్లో టూర్లు చేస్తోంది. ఇప్పుడు కొత్త బిజినెస్తో బిజీగా మారింది.