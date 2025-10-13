Sara Tendulkar: సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తున్న సారా టెండుల్కర్.!. నెట్టింట ప్రశంసలు.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Sachin Daughter Sara Tendulkar: క్రికెట్ లెజెండ్ సచిన్ టెండూల్కర్ కూతురు సారా టెండూల్కర్ ఇటీవల 28 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకుంది. అంతే కాకుండా.. ముంబైలోని అంధేరిలో తన సొంత పైలేట్స్ లో నాల్గవ  అకాడమీని ప్రారంభించింది. ప్రస్తుతం సారా టెండుల్కర్ కు సోషల్ మీడియాలో ఒక రేంజ్ లో ఫ్యాన్స్ ఫాలోయింగ్ పెరిగిపోయింది.
 
సచిన్ కూతురు సారా టెండుల్కర్ ఇటీవల  ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నారు. గతంలో సారా, శుభ్ మన్ గిల్ తో డేటింగ్ లో ఉన్నారనివార్తలు వచ్చాయి. అంతేకాకుండా ఆమె తన ప్రైవేటు పార్టుకు కూడా సర్జరీ చేయించుకున్నారని అనేక రూమర్స్ తో కాంట్రవర్సీగా మారారు. అయితే.. వీటిని సారా పెద్దగా పట్టించుకోలేదు.  

ఇటీవల సారా టెండుల్కర్ తన 28 వడిని పూర్తి చేసుకుంది. అంతే కాకుండా.. లండన్‌లో ఉన్నత చదువులు చదువుకుంటునే.. పోషకాహార ,  ఫిట్‌నెస్,  ఫ్యాషన్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్‌గా మారారు. దీంతో సారాకు  ఒక రేంజ్ లో సోషల్ మీడియాలో క్రేజ్ ఏర్పడింది.   

ముంబైలోని అంధేరిలో తన సొంత పైలేట్స్ అకాడమీని ప్రారంభించడంతో పాటు భారత్ లో దుబాయ్ కేంద్రంగా నాల్గవ ఫ్రాంచైజీ ని ప్రారంభించారు. సచిన్ టెండూల్కర్ ఫౌండేషన్‌లో డైరెక్టర్‌గా కూడా ఉన్నారు. 

ఆమె ఫిట్‌నెస్, ఫ్యాషన్, లైఫ్ స్టైల్ ప్రభావానికి అనేక మంది నెటిజన్ లు సారా ను సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా ఫాలో అవుతున్నారు. ఇన్ స్టాలో.. 7.4 మిలియన్లకు పైగా ఫాలోవర్స్ కల్గిఉంది.  ఈ క్రమంలో సారాకు నెట్టింట క్రేజ్ విపరీతంగా పెరిగిపోతుంది.

మరోవైపు.. సారా యూనివర్సిటీ కాలేజ్ లండన్ నుండి క్లినికల్,  పబ్లిక్ హెల్త్ న్యూట్రిషన్‌లో డిగ్రీని పొందింది. దీంతో అప్పటి నుంచి తరచుగా ఆమె సోషల్ మీడియాలొ యాక్టివ్గా ఉంటూ తరచుగా హెల్త్ పై  యాక్టివ్గా ఉండేందుకు తీసుకొవాల్సిన జాగ్రత్తలు , పాటించాల్సిన టిప్స్ లను తరచుగా ఫ్యాన్స్ తో పంచుకుంటు వస్తున్నారు.

తన కూతురుకు లభిస్తున్న క్రేజ్ చూసి, ఆమె టాలెంట్ చూసి సచిన్ కూడా పలు మార్లు భావోద్వేగంతో సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ లు పెట్టారు. ముఖ్యంగా సచిన్ కు క్రికేట్ నేపథ్యంలో, అదే విధంగా సారా కూడా హెల్త్ , బాడీఫిట్నేస్ కు  మొదటి ప్రయారిటీ ఇస్తు తరచుగా మంచి మంచి ఫిట్నేస్ సీక్రెట్ లను అభిమానులతో పంచుకుంటున్నారు.

