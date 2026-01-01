English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Sara Tendulkar Beer Bottle: గోవాలో బీర్‌ బాటిల్‌తో సారా టెండూల్కర్ హల్‌చల్..ఇంటర్నెట్‌లో సీక్రెట్ ఫొటోలు లీక్!

Sara Tendulkar With Beer Bottle: క్రికెట్ దిగ్గజం సచిన్ టెండూల్కర్ కుమార్తె సారా టెండూల్కర్ మరోసారి వార్తల్లో నిలిచారు. గోవాలో తన స్నేహితులతో కలిసి సెలవులు గడుపుతున్న సారాకు సంబంధించిన ఒక వీడియో సోషల్ మీడియాలో విపరీతమైన చర్చకు దారితీసింది. అయితే ఆమె చేతిలో బీర్ బాటిల్ ఉండడం వల్ల ఇప్పుడు మరింత హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. ఇంతకీ ఏం జరిగిందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
క్రికెట్ దిగ్గజం సచిన్ టెండూల్కర్ కుమార్తె సారా టెండూల్కర్ మరోసారి వార్తల్లో నిలిచారు. గోవాలో తన స్నేహితులతో కలిసి సెలవులు గడుపుతున్న సారాకు సంబంధించిన ఒక వీడియో సోషల్ మీడియాలో విపరీతమైన చర్చకు దారితీసింది.

అయితే ఆమె చేతిలో బీర్ బాటిల్ ఉండడం వల్ల ఇప్పుడు మరింత హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. ఇంతకీ ఏం జరిగిందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

గోవా వీధుల్లో సారా తన స్నేహితులతో కలిసి నడుస్తున్న దృశ్యాలు ఆ వీడియోలో ఉన్నాయి. ఎరుపు రంగు పూల డిజైన్ ఉన్న షార్ట్ డ్రెస్ ధరించి, రిలాక్స్‌డ్ బీచ్-పార్టీ మూడ్‌లో ఆమె కనిపించారు. ఆమె చేతిలో ఒక బాటిల్ (బీరు బాటిల్‌గా భావిస్తున్నారు) ఉండటంతో నెటిజన్లు దీనిపై రకరకాలుగా స్పందిస్తున్నారు.

ఈ వీడియో బయటకు రాగానే ఇంటర్నెట్‌లో రెండు రకాల కామెంట్స్ వినిపిస్తున్నాయి. సచిన్ టెండూల్కర్ ఎప్పుడూ మద్యపానం, ధూమపానం వంటి వ్యసనాలకు వ్యతిరేకంగా సందేశాలిస్తారని, ఆయన కుమార్తె ఇలా కనిపించడం సరికాదని కొందరు విమర్శిస్తున్నారు.

"ఆమె ఇప్పుడు పెద్దమ్మాయి, తన వ్యక్తిగత జీవితాన్ని తనకు నచ్చినట్లు గడిపే హక్కు ఆమెకు ఉంది" అని మరికొందరు సారాకు మద్దతుగా నిలుస్తున్నారు. "తను సెలవుల్లో ఉంది, లైఫ్ ఎంజాయ్ చేయడంలో తప్పేంటి?" అని వారు ప్రశ్నిస్తున్నారు.

సారా టెండూల్కర్ కేవలం సచిన్ కుమార్తెగానే కాకుండా, తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును సంపాదించుకుంది. లండన్ (UCL) నుండి క్లినికల్, పబ్లిక్ హెల్త్ న్యూట్రిషన్‌లో మాస్టర్స్ డిగ్రీ పూర్తి చేసింది. ఆమె ఒక వెల్నెస్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్. సొంతంగా పైలేట్స్ (Pilates) స్టూడియోను నిర్వహిస్తున్నారు. సచిన్ టెండూల్కర్ ఫౌండేషన్‌లో డైరెక్టర్‌గా ఉంటూ విద్య, ఆరోగ్యం వంటి రంగాల్లో సేవలందిస్తున్నారు.

అంబానీ స్కూల్‌లో చదువుకున్నప్పటి నుండి సారాకు బాలీవుడ్ స్టార్ కిడ్స్‌తో మంచి స్నేహం ఉంది. ఆమె సినిమాల్లోకి వస్తారా? లేదా? అనే దానిపై ఇప్పటికే అనేక అంచనాలు ఉన్నాయి. అలాగే ఆమె ప్రేమ జీవితం గురించి కూడా తరచుగా వార్తలు వస్తూనే ఉంటాయి. ఏది ఏమైనా, గోవా ట్రిప్ వీడియో మాత్రం ఆమె సోషల్ మీడియా ఫాలోయింగ్‌ను ఒక్కసారిగా వేడెక్కించింది.

