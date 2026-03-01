Radhika: రాధికపై శరత్ కుమార్ మొదటి భార్య… కూతురు వరలక్ష్మీ ముందే నిలబడి కూర్చో అంటూ కామెంట్స్..!

Radhika Saratha Kumar:
సినీ వర్గాల్లో ఒక వీడియో సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోలో నటుడు శరత్ కుమార్… మాజీ భార్య ఛాయా, ప్రస్తుత భార్య రాధిక శరత్ కుమార్, అలాగే కూతురు వరలక్ష్మీ శరత్ కుమారులు ఒకే దగ్గర కనిపించడం విశేషం. ఈ వీడియోలో రాధిక ముందే.. శరత్ కుమార్ మొదటి భార్య కొన్ని కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
శరత్ కుమార్ మొదట ఛాయాను వివాహం చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. వీరిద్దరికీ వరలక్ష్మీ శరత్ కుమార్ అనే కూతురు ఉంది. అయితే కొన్నేళ్ల తర్వాత శరత్ కుమార్, హీరోయిన్ రాధికను రెండో వివాహం చేసుకున్నారు. ఆ తర్వాత నుంచి ఛాయా, శరత్ కుమార్కు దూరంగా ఉంటున్నారు. అయినా కూడా వరలక్ష్మీ మాత్రం తన తల్లి ఛాయాతో పాటు తన సవతి తల్లి రాధికతో కూడా మంచి సంబంధాన్ని కొనసాగిస్తోంది.
ఇటీవల ఒక సినిమా ఈవెంట్లో సుమ యాంకర్గా వ్యవహరించారు. అదే ఈవెంట్కు రాధిక శరత్ కుమార్, వరలక్ష్మీ కూడా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంలో అనుకోని విధంగా.. శరత్ కుమార్ మొదటి భార్య ఛాయా కి కూడా అక్కడ మాట్లాడే అవకాశం వచ్చింది.
అందరి ముందే ఛాయా మాట్లాడుతూ, "రాధిక మామ్, మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూ చేసే అవకాశం నాకు వచ్చింది. దాని గురించి నేను తప్పకుండా చెప్పాలి" అంటూ ప్రశంసలు కురిపించారు. అంతేకాదు, "దయచేసి ఒకసారి నిలబడి కూర్చోండి" అని అడగడంతో రాధిక కూడా నవ్వుతూ అలాగే చేశారు.
ఆ తర్వాత ఛాయా మాట్లాడుతూ, “మీరు కుటుంబంతో ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూ నిజంగా చాలా బాగుంది.” అని అన్నారు. అంతేకాదు, రాధిక ఇటీవల నటించిన ‘Thaai Kizhavi’ సినిమా కూడా చాలా బాగుందని ప్రశంసించారు. ఈ మాటలు వింటూ పక్కనే ఉన్న వరలక్ష్మీ నవ్వుతూ కనిపించింది.
ఛాయా, “ఇక మా రాధిక మామ్ గురించి కూడా చెప్పాలి” అని అనగానే అక్కడ ఉన్నవారంతా నవ్వుకున్నారు. ఈ మొత్తం వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. విడిపోయిన సంబంధాల మధ్య కూడా గౌరవం, మంచితనం ఉంటే ఎంత అందంగా ఉంటుందో చూపించిన సంఘటనగా చాలామంది దీనిని అభివర్ణిస్తున్నారు.