Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Vidyadhan Scholarships: టెన్త్, ఇంటర్ విద్యార్థులు ఎగిరిగంతేసే వార్త.. ఇలా చేస్తే రూ. 75 వేల స్కాలర్‌షిప్ మీ సొంతం!

Vidyadhan Scholarships: టెన్త్, ఇంటర్ విద్యార్థులు ఎగిరిగంతేసే వార్త.. ఇలా చేస్తే రూ. 75 వేల స్కాలర్‌షిప్ మీ సొంతం!

Written ByAruna MaharajuUpdated byAruna Maharaju
Published: May 11, 2026, 02:31 PM IST|Updated: May 11, 2026, 02:31 PM IST

Vidyadhan Scholarships: ఏపీలో టెన్త్, ఇంటర్ పాస్ అయిన విద్యార్థులకు ఎగిరి గంతేసే వార్త. సరోజినీ దామోదరన్ ఫౌండేషన్ ప్రతిభ గల పేద విద్యార్థులను ఆదుకోవడం కోసం.. ‘విద్యాదాన్’ స్కాలర్‌షిప్ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది. ఇందులో భాగంగా ప్రతి సంవత్సరం పదో తరగతి, ఇంటర్ విద్యార్థులకు రూ. 10 వేల నుంచి రూ. 75 వేల వరకు స్కాలర్‌షిప్‌ను ఇస్తోంది. 
 

Vidyadhan Scholarships1/5

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో పదో తరగతి, ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయిన విద్యార్థులకు గుడ్‌న్యూస్. సరోజినీ దామోదరన్ ఫౌండేషన్ ప్రతిభ గల పేద విద్యార్థులను ఆదుకోవడం కోసం ‘విద్యాదాన్’ ఉపకార వేతనాల పేరిట.. ప్రతి సంవత్సరం పదో తరగతి, ఇంటర్ విద్యార్థులకు రూ. 10 వేల నుంచి రూ. 75 వేల వరకు స్కాలర్‌షిప్‌ను ఇస్తారు. అయితే ప్రతి సంవత్సరం లాగే ఈ ఏడాది కూడా విద్యాదాన్ ఉపకార వేతనాలకు దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తోంది.   

Vidyadhan Scholarships2/5

పది, ఇంటర్ ఫలితాల్లో పాస్ అయిన విద్యార్థులు సరోజినీ దామోదరన్ ఫౌండేషన్ అందిస్తున్న స్కాలర్‌షిప్‌ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. అప్లై చేసుకోవడానికి జూన్ 20 చివరి గడువుగా ప్రకటించింది. దీనికి దరఖాస్తు చేస్తున్న విద్యార్థులకు.. జూలై 5న ఆన్‌లైన్ పరీక్ష నిర్వహిస్తారు.   

Vidyadhan Scholarships3/5

విద్యార్థులు టెన్త్, ఇంటర్‌లో చూపిన ప్రతిభ, దరఖాస్తులో ఇచ్చిన సమాచారం ఆధారంగా ఎంపిక చేసి.. వారికి ఆన్‌లైన్ పరీక్ష, ఆ తర్వాత ఇంటర్వ్యూ నిర్వహిస్తారు. పరీక్ష వివరాలను ఈ-మెయిల్ ద్వారా విద్యార్థులకు తెలియజేస్తారు. ఈ స్కాలర్‌షిప్‌ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవాలనుకొనే విద్యార్థి కుటుంబ ఆదాయం సంవత్సరానికి రూ. 2 లక్షల లోపు ఉండాలి.  

Vidyadhan Scholarships4/5

అలాగే దరఖాస్తు చేసుకునే విద్యార్థులు పదో తరగతిలో కనీసం 90 శాతం మార్కులు సాధించి ఉండాలి. ప్రస్తుతం ఇంటర్మీడియట్, డిప్లొమా చదువుతున్న వారు కూడా ఈ స్కాలర్‌షిప్‌‌కు అర్హులు. ఎంపికైన విద్యార్థులకు రెండేళ్ల పాటు ఉపకార వేతనాలు అందిస్తారు. కోర్సు, కాలపరిమితి ఆధారంగా ఏడాదికి రూ. 10 వేల నుంచి రూ. 75 వేల వరకు ఉపకార వేతనాలు ఇస్తారు.   

Vidyadhan Scholarships5/5

విద్యార్థులు మరిన్ని వివరాల కోసం vidyadhan.andhra@sdfoundationindia.com అనే సైట్‌లో లేదా 96635 17131 నంబరుకి సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు ఉదయం 9 గంటల నుంచి సాయంత్రం 6 గంటలలోపు కాల్ చేసి అవసరమైన సమాచారాన్ని తెలుసుకోవచ్చని ఫౌండేషన్‌ పేర్కొంది.  

Tags:
Vidyadhan Scholarships
Sarojini Damodaran Foundation
Vidyadhan Scholarships 2026
Sarojini Damodaran Foundation Inviting Applications

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
శ్రీశైల మల్లన్న భక్తులకు అలర్ట్..రూమ్ బుకింగ్ పేరుతో యాత్రికులకు టోకరా..జాగ్రత్త!

శ్రీశైల మల్లన్న భక్తులకు అలర్ట్..రూమ్ బుకింగ్ పేరుతో యాత్రికులకు టోకరా..జాగ్రత్త!

Srisailam Room Booking19 min ago
2

వెల్లుల్లిని నెయ్యిలో వేయించి తింటే..? ఎన్నో రకాల వ్యాధులకు అమృతంలా పనిచేస్తుంది!

Garlic Health Benefits42 min ago
3

CM Revanth reddy: ప్రధాని మోదీ మేరే సే జోడో ఆఫర్.. ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేసిన సీఎం

CM Revanth Reddy49 min ago
4

విశాఖలో ఘోరం..లేడీస్ హాస్టల్ నిర్వాహకుడి రాసలీలలు..పెళ్లైన 45 రోజులకే నవవధువు బలి!

Visakhapatnam news1 hr ago
5

Operation Lotus: తెలంగాణలో ఆపరేషన్ లోటస్.. మోడీ మార్క్ బిగ్ స్కెచ్..

pm Modi1 hr ago