Kartika Purnima 2025: 100 సంవత్సరాల తర్వాత.. కార్తీక మాసంలోని పౌర్ణమి రోజు రాజయోగాలు!

Kartika Purnima 2025 In Telugu: 100 ఏళ్ల తర్వాత కార్తీకమాసంలోని పౌర్ణమి రోజున ఎంతో శక్తివంతమైన రెండు రాజయోగాలు ఏర్పడబోతున్నాయి. ఇలాంటి యాదృచ్చికం ఏర్పడడం చాలా అరుదని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. దీనివల్ల కొన్ని రాశుల వారికి కూడా మేలు జరుగుతుంది.
Kartika Purnima 2025 In Telugu: హిందూ సాంప్రదాయం, మతంలో పౌర్ణమి తిథికి చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. ప్రతి నెలలో పౌర్ణమితి తిథి తప్పకుండా ఉంటుంది. అయితే, కొన్ని సందర్భాల్లో వచ్చే ఈ తిథికి చాలా ప్రత్యేకత ఉంటుంది.. ముఖ్యంగా కార్తీక మాసంలో వచ్చే పౌర్ణమి తిథి అత్యంత ప్రత్యేకమైనదిగా భావిస్తారు. ఈరోజు శివుడుతో పాటు లక్ష్మి నారాయణడిని పూజించడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. ఇలా పూజించడం వల్ల ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా ఆర్థికంగా కూడా కలిసి వస్తుంది.
ఈ ఏడాది కార్తీక మాసంలోని పౌర్ణమి తిథి నవంబర్ 5వ తేదీన వచ్చింది. ఇది నవంబర్ 4వ తేదీ రాత్రి 10 గంటల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.. ఆ తర్వాత మరుసటి రోజు నవంబర్ 5వ తేదీ సాయంత్రం 6 గంటల సమయంలో ముగుస్తుంది. కాబట్టి ప్రత్యేకమైన పూజలు చేసేవారు నవంబర్ 5వ తేదీన చేయడం చాలా మంచిదని జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతున్నారు.
ముఖ్యంగా కార్తిక మాసంలోని పౌర్ణమి తిథి రోజున చాలామంది నదీ స్నానాలను ఆచరించడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. ఇలా చేయడం వల్ల లక్ష్మీనారాయణుడి అనుగ్రహం కలుగుతుందని పూర్వీకుల నమ్మకం. అలాగే చాలామంది ఈరోజు నది స్నానాలు చేసిన తర్వాత దీపాలను వెలిగిస్తారు. దీనినే చాలామంది దేవ్ దీపావళిగా పిలుస్తారు. దీపావళి తర్వాత అత్యంత ప్రత్యేకత కలిగిన పండగ గా కూడా చాలామంది భావిస్తారు.
అయితే, ఈ ఏడాది పౌర్ణమి తిథి రోజున అద్భుతమైన యాదృచ్ఛికం జరగబోతోంది. దాదాపు 100 ఏళ్ల తర్వాత ఎంతో శక్తివంతమైన రెండు రాజయోగాలు ఏర్పడబోతున్నాయి. ఈ సమయంలో ఎంతో శక్తివంతమైన సర్వార్థ సిద్ధి యోగం, అమృత సిద్ధి యోగాలు ఏర్పడతాయి. అయితే, ఇవి భరణి, అశ్విని నక్షత్రాల కలయిక కారణంగా ఏర్పడతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. దీనివల్ల కొన్ని రాశుల వారికి కూడా మేలు జరుగుతుంది.
పురాణాల ప్రకారం కార్తీక పౌర్ణమి రోజునే మహాశివుడు త్రిపురాసురుడు అనే రాక్షసుడిని సింహానం చేసి.. ప్రజలకు అన్ని బాధల నుంచి విముక్తి కలిగించాడు. అందుకే అప్పటినుంచి ఈరోజు చాలామంది శివారాధన కూడా చేస్తారు. ఇలా చేయడం వల్ల అనేక సమస్యలు కూడా తొలగిపోతాయని భక్తుల నమ్మకం.
ముఖ్యంగా పూర్ణిమ తిథి రోజు శివుడిని పూజించడం చాలా మంచిదని కొంతమంది జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల ఆయన ఆశీస్సులు లభించడమే కాకుండా ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయట. అలాగే అనేక సమస్యలకు పరిష్కారం కూడా కలుగుతుందట అందుకే చాలామంది ఈరోజు మహా శివుడిని కూడా పూజిస్తారు.