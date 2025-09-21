Kattappa Daughter: కట్టప్ప కూతుర్ని ఎప్పుడైనా చూశారా? హీరోయిన్ లెవల్ హాట్ ఫోజులు..!

Sathyaraj Daughter Divya: సత్యరాజ్.. సగటు సినీ అభిమానికి ఈ పేరు అంతగా గుర్తుండిపోయేది కాదు. కానీ కట్టప్ప అంటే వెంటనే గుర్తుండిపోతుంది. 'బాహుబలి' సినిమాలోని ఆయన ధరించిన పాత్ర కట్టప్ప పాత్రతో పాన్-ఇండియా స్థాయిలో బాగా ఫేమస్ అయ్యారు. ఆయన తెలుగు, తమిళం, హిందీ, కన్నడ, మలయాళ భాషలలో అనేక సూపర్ హిట్ చిత్రాలలో నటించారు.
నటుడు సత్యరాజ్ అనేక సూపర్ హిట్ చిత్రాలతో దక్షిణ భారత చిత్ర పరిశ్రమలో మంచి పేరు సంపాదించారు. హీరోగా తన సినీ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించి.. ఇప్పుడు విలన్ గా, సహాయ నటుడిగా వెలిగిపోతున్నారు. దశాబ్దాలుగా చిత్ర పరిశ్రమలో నటుడిగా వెలుగుతున్నారు.
కెరీర్ ప్రారంభంలో హీరోగా తనదైన ముద్ర వేసిన సత్యరాజ్ ఇప్పుడు తండ్రి, మామ, తాత పాత్రల్లో కనిపిస్తున్నాడు. రాజమౌళి కాంబోలో వచ్చిన 'బాహుబలి' ద్వారా నటుడు సత్యరాజ్ పాన్-ఇండియా స్థాయిలో గుర్తింపు పొందారు.
ఈ చిత్రంలోని కట్టప్ప పాత్ర చాలా ప్రజాదరణ పొందింది. ప్రస్తుతం ఆయన తెలుగు, తమిళం, హిందీ భాషల్లో వరుస చిత్రాల్లో నటిస్తూ బిజీగా ఉన్నారు.
సత్యరాజ్ తన సినిమాల ద్వారా ప్రజలకు దగ్గరగా ఉన్నప్పటికీ, తన వ్యక్తిగత విషయాలను పెద్దగా వెల్లడించడు. సత్యరాజ్ కుటుంబం గురించి ఎవరికీ పెద్దగా తెలియదు. ఆయన కుమారుడు ప్రస్తుతం తమిళంలో నటుడిగా బాగా రాణిస్తున్నాడు.
మరోవైపు, ఆయన కుమార్తె దివ్య సత్యరాజ్ సినిమా పరిశ్రమకు దూరంగా ఉంది. కొన్ని రోజుల క్రితం, ఆమె తమిళనాడులోని అధికార పార్టీ డీఎంకేలో చేరారు. దీనికి ముందు దివ్య ఒక ఫేమస్ న్యూట్రిషనిస్టు. ఆమె సోషల్ మీడియాలో కూడా చాలా యాక్టివ్గా ఉంటుంది. క్రమం తప్పకుండా ఏదో ఒకటి పోస్ట్ చేస్తుంది. దివ్య సత్యరాజ్ ప్రజలకు అవసరమైన పోషకాహార సమాచారాన్ని కూడా అందిస్తారు.
దివ్య సత్యరాజ్ డీఎంకే పార్టీలో ఐటీ శాఖ డిప్యూటీ సెక్రటరీగా పనిచేస్తున్నారు. ఆమె పోషకాహార నిపుణురాలు అయినప్పటికీ, రాజకీయాల్లో కూడా చురుకుగా పాల్గొంటారు.