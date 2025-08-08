English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Healthy sweet alternatives: తియ్యగా తినాలి అనిపించినప్పుడు.. ఇది తింటే బరువు కూడా పెరగరు..

Weight Loss sweets
చాలామందికి తియ్యగా ఏదైనా తినాలి అనిపించినప్పుడు ఏదేదో తినేస్తూ ఉంటారు. అయితే కొన్ని దీపు పదార్థాలు తినడం వల్ల బరువు పెరగకుండా ఉండొచ్చు అన్న విషయం మీకు తెలుసా. అవేమిటంటే..
సాధారణంగా తీయగా తినాలి అన్నప్పుడు.. స్వీట్లు లేదా చాక్లెట్లు.. తినేస్తూ ఉంటారు. అయితే వీటి ద్వారానే ఎక్కువగా బరువు పెరుగుతూ ఉంటాం.   

కానీ తీపు తినాలి అన్నప్పుడు కొన్ని పదార్థాలు తింటే.. బరువు పెరగకుండా ఆ తీపు తినాలి అనే ఆకలిని పోగొట్టుకోవచ్చు. 

అందులో ముఖ్యమైనవి ఫ్రూట్స్. అరటిపండు ఒక చిన్నది తిన్నా కాని తీపు తినాలి అనే ఆకలి మనకు పోతుంది. 

లేదు అంటే పెరుగులో ఫ్రూట్స్ కలుపుకొని తిన్న మంచిదే. అంతెందుకు బ్లాక్ కాఫీలో బెల్లం వేసుకొని తాగిన కానీ ఆరోగ్యానికి మంచిదే. 

కాబట్టి ఈసారి తిప్పు తినాలి అనిపించినప్పుడు పైన చెప్పినవి ట్రై చేయండి. అప్పుడు ఎంచక్కా బరువు పెరగకుండానే మీకు తీయగా తినాలనిపించి ఆకలిని తీర్చుకోవచ్చు.

