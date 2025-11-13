Saturn And Mercury: 30 ఏళ్ల తర్వాత శని, బుధుల అరుదైన కలయిక.. ఈ రాశుల వారి సంపాదన రెట్టింపు.. వరాలు కురిపించబోతున్న లక్ష్మీదేవి!

Saturn And Mercury Conjunction Effect On Zodiac: 2026 సంవత్సరం మార్చిలో శని, బుధుల కలయిక (Saturn And Mercury Conjunction) మీనరాశిలో జరగబోతోంది. దీనికి కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో ఆర్థికంగా కలిసి వచ్చే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా ఆరోగ్యం కూడా మెరుగుపడుతుంది.
Saturn And Mercury Conjunction Effect On Zodiac Signs: 2025 సంవత్సరం అతి త్వరలోనే ముగియబోతోంది. ఈ సంవత్సరంలో జ్యోతిష్య శాస్త్రం పరంగా అనేక పెద్ద పెద్ద గ్రహాలు సంచారం చేశాయి. అయితే, 2026 సంవత్సరం కూడా చాలా ప్రత్యేకం కాబోతోంది. ఎందుకంటే 30 ఏళ్ల తర్వాత రెండు గ్రహాలు కలయిక జరపబోతున్నాయి. 2026 సంవత్సరం మార్చి నుంచి ఏప్రిల్ వరకు చాలా ప్రత్యేకంగా ఉండబోతోంది. ముఖ్యంగా మీనరాశిలో సంచార దశలో ఉన్న శనితో బుధుడు కలయిక జరపబోతున్నాడు. దాదాపు ఇది 30 ఏళ్ల తర్వాత జరగబోతోంది.
శని గ్రహం మార్చి నెలలో మీన రాశిలోకి సంచారం చేసింది. అయితే 2026 సంవత్సరం మార్చి నుంచి ఏప్రిల్ వరకు బుధుడు మీనరాశిలో ఉన్న శనితో కలయిక జరుపుతాడు. ఈ సంయోగం కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా ఈ రెండు గ్రహాల కలయిక కొన్ని రాశుల వారికి కీర్తి, ప్రతిష్టలను పెంచుతుంది. అంతేకాకుండా వ్యాపారాల పరంగా కూడా విశేషమైన ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది.
2026 సంవత్సరంలో మార్చి నెల నుంచి ఏప్రిల్ నెల వరకు వృషభ రాశి వారికి బోలెడు లాభాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా వీరికి అదృష్టం కలిసి వచ్చి జీవితంలో ఊహించని లాభాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా వృషభ రాశి వారికి ఆర్థికంగా పెట్టుబడును పెట్టడం వల్ల భారీ ఎత్తున డబ్బులు పొందుతారు. అంతేకాకుండా ఆదాయ వనరులు కూడా ఊహించని స్థాయిలో లభిస్తాయి.
ముఖ్యంగా శని, బుధులు కలయిక కారణంగా వృషభ రాశి వారి ఉద్యోగాల్లో కూడా మార్పులు వస్తాయి. వీరు వ్యాపారాలపరంగా అద్భుతమైన విజయాలు సాధించగలుగుతారు. అంతేకాకుండా ఉద్యోగాల్లో పెట్టుబడులు పెట్టడం వల్ల మంచి పదోన్నతులు కూడా పొందుతారు. ఇక ఎప్పటినుంచో కోరుకుంటున్న కోరికను సులభంగా నెరవేరుతాయి. అంతేకాకుండా ఆదాయం కూడా తిరిగి వస్తుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.
మకర రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా ఈ రెండు గ్రహాల కలయిక కారణంగా అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా రచన మీడియా రంగంలో ఉన్న వ్యక్తులకు గణనీయమైన లాభాలు కలుగుతాయి. పనుల్లో పురోగతి లభించడమే కాకుండా అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు పొందగలుగుతారని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. వీరికి ఈ సమయంలో అదృష్టం కలిసి రావడమే కాకుండా ఉద్యోగాల్లో ప్రయోజనాలు కూడా కలుగుతాయి.
బుధుడు, శని కలయిక కారణంగా వ్యాపారాల పరంగా కూడా చాలావరకు లాభాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా మీన రాశిలో ఈ రెండు గ్రహాల కలయిక కారణంగా ప్రతి దానిలో సానుకూలమైన ఫలితాలు పొందగలుగుతారు. ఇక వివాహాలు చేసుకోవాలనుకుంటున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. కొత్త కొత్త విజయాలు సాధిస్తూ.. ఉన్నత శిఖరాలకు చేరుతారని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. (నోట్: ఈ వార్త కేవలం నమ్మకాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. దీనిని జీ న్యూస్ దృవీకరించదు.)