English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Saturn Effect 2026: బృహస్పతి రాశిలో శని.. 2026లో ఈ రాశుల వారికి ఊహించని అదృష్టం.. అపారమైన డబ్బు సొంతం..

Saturn Effect 2026: బృహస్పతి రాశిలో శని.. 2026లో ఈ రాశుల వారికి ఊహించని అదృష్టం.. అపారమైన డబ్బు సొంతం..

Saturn Effect 2026 On Zodiac: బృహస్పతి పాలించే మీనరాశిలోనే శని సంచార దశలో ఉండబోతున్నాడు. దీని కారణంగా 2026 సంవత్సరం కొన్ని రాశుల వారికి శుభ ఫలితాలు అందిస్తుంది. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో ఆర్థిక ప్రయోజనాలను కలిగిస్తుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. 

Saturn Effect 2026 On Zodiac Telugu: 2026 సంవత్సరం జ్యోతిష్య శాస్త్రం పరంగా చేసుకుంటే కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన ఫలితాలు లభిస్తాయి. ముఖ్యంగా కొన్ని రాశుల్లో జన్మించిన వ్యక్తులు శని ప్రభావం చేత ఈ సమయంలో ఎన్నో అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు పొందగలుగుతారు. ప్రస్తుతం శని మీన రాశిలో సంచార దశలో ఉన్నాడు. మార్చి 25 శని కుంభరాశి నుంచి మీన రాశిలోకి సంచారం చేసిన సంగతి అందరికీ తెలిసిందే. సంచారం చేసిన వెంటనే తిరోగమన మార్గంలోకి వెళ్ళాడు. 
 
1 /6

జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం శని సంచారం చేసిన మీనరాశి గృహస్పతి పాలించేది. బృహస్పతి గ్రహాన్ని జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో విద్య వివాహం జ్ఞానం పిల్లలు నైతికత ఆర్థిక అదృష్టానికి కారకంగా భావిస్తారు. కాబట్టి శని వచ్చే ఏడాదిలో కూడా బృహస్పతి రాశిలో ఉండడం చాలా శుభప్రదమని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. దీని కారణంగా 2026 సంవత్సరంలో నాలుగు రాశుల వారికి అదృష్టం ప్రకాశించబోతోంది.  

2 /6

ఈ సమయంలో ముఖ్యంగా వృషభ రాశి వారికి అదృష్టం ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో కొత్త కొత్త ఆదాయ వనరులు లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కార్యాలయాల్లో సానుకూలమైన మార్పులు రావడం ప్రారంభమవుతాయి. వ్యాపారాలు కూడా ఊపందుకొని విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. సామాజిక హోదాతో పాటు గౌరవం కూడా పెరుగుతుంది. అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా కలిసి వస్తుంది.  

3 /6

మీన రాశిలో శని సంచార దశలో ఉండడం వల్ల కర్కాటక రాశి వారికి కూడా అదృష్టం కలిసి వస్తుంది. ముఖ్యంగా వీరికి అవసరమైన ఖర్చులు కూడా పూర్తిగా తగ్గిపోతాయి. అలాగే విదేశీ ప్రయాణాలు చేసే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. ఉన్నత విద్య కోసం డబ్బులు ఖర్చు చేసే ఛాన్సులు కూడా ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఎక్కువ కాలం విదేశాల్లో నివసిస్తున్న వ్యక్తులు అక్కడే స్థిరపడే సూచనలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. అలాగే ఈ సమయాల్లో దృఢమైన నిర్ణయాలు తీసుకోగలుగుతారు.

4 /6

2026 సంవత్సరం కన్యా రాశి వారికి శని ప్రభావం వల్ల వ్యాపారాల పరంగా కలిసి వస్తుంది. వృత్తి జీవితంలో కూడా అనేక సమస్యలు తొలగిపోతాయి. వ్యాపార భాగస్వాముల నుంచి కూడా భారీ మొత్తంలో ఆదాయాన్ని పొందగలుగుతారు. ఉద్యోగులకు పదోన్నతులు లభించడమే కాకుండా అదనపు బాధ్యతలు కూడా లభిస్తాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అలాగే పెండింగ్లో ఉన్న పనులు పూర్తవుతాయి.  

5 /6

శని ప్రభావం వల్ల వృశ్చిక రాశి వారికి కూడా ఎన్నో రకాల లాభాలు కలుగుతాయి. 2026 సంవత్సరం ప్రేమ జీవితం వీరికి చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. పిల్లల నుంచి కొన్ని శుభవార్తలు కూడా వినగలుగుతారు. పెట్టుబడుల నుంచి భారీ మొత్తంలో లాభాలు పొందే చాన్సులు కూడా ఉన్నాయి. అలాగే ఆస్తులపరంగా వీరికి ఈ సమయంలో మంచి ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. సమాజంలో గౌరవం లభించడమే కాకుండా అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి.

6 /6

NOTE: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణుల నుంచి సేకరించి రాసింది మాత్రమే.. దీనిని జీ తెలుగు న్యూస్‌ ధృవీకరించదు.

Saturn In Pisces Saturn In Pisces Effect Saturn Effect Saturn Effect Zodiac Astrology

Next Gallery

EPFO 3.0 Updates 2025: EPFO 3.0పై కీలక అప్‌డేట్..ఈ 11 రూల్స్‌ ఛేంజ్ అవుతున్నాయ్.. తప్పక తెలుసుకోండి..!