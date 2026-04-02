Saturn Mars Conjunction: అగ్ని, కర్మల కలయిక.. కుజ-శని గ్రహాల సంయోగంతో మీ రాశిపై పడే ప్రభావం ఇదే!

Saturn-mars Conjunction Effect On Zodiac Signs: ఈరోజే మీన రాశిలో శని గ్రహంతో పాటు కుజ గ్రహాల కలయిక జరిగింది. కొన్ని రాశుల వారిపై అశుభ ప్రభావం పడిందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ఈ సమయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండడం మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
Saturn-mars Conjunction Effect On Zodiac Signs Telugu: 2026 ఏప్రిల్ మాసంలో జరగబోయే అరుదైన గ్రహాల కలయిక ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులను ఆందోళనకు గురి చేసేలా చేస్తోంది. ఏప్రిల్ 2వ తేదీ మీన రాశిలో శని కుజుల కలయిక జరిగింది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఈ రెండు గ్రహాలు ఒకదానికొకటి శత్రువులుగా భావిస్తారు. కాబట్టి ఈ సమయంలో కొన్ని రాశుల వారికి ప్రతికూలత ప్రారంభమవుతుంది. ఆయారాశుల వారు తీవ్రంగా నష్టపోయే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.
కుజుడిని అగ్నికి సూచికగా భావిస్తారు.. శని గ్రహాన్ని క్రమశిక్షణతో పాటు కర్మలకు అధిపతిగా చెప్పుకుంటారు. ఈ రెండు గ్రహాలు ఒకే రాశిలో కలిసినప్పుడు ఘర్షణ వాతావరణం ఏర్పడుతుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం మే 11వ తేదీ వరకు ఆశుభయోగం కొనసాగుతుందని.. ఈ సమయంలో కొన్ని రాశుల వారు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెబుతున్నారు..
సింహరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఈ సమయంలో కష్టాలు తప్పవని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో అనేక రకాల సవాళ్లు ఎదురయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఆర్థిక లావాదేవీల విషయంలో కూడా వీరు ఎంతో జాగ్రత్తగా ఉండడం మంచిది. అంతేకాకుండా పెద్ద పెద్ద నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో ఇది సరైన సమయం కాదు. వైవాహిక జీవితంలో కూడా మనస్పార్ధాలు వస్తాయి.
కుంభరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా శని, కుజ గ్రహాలు కలయిక మానసిక ఒత్తిడికి దారితీస్తుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ఉద్యోగాలు చేస్తున్న వారికి ఈ సమయంలో ఊహించని పని భారం పెరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ప్రయాణాల్లో ప్రమాదాలు కూడా జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. వాహనాలు నడిపే క్రమంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుంది.
శని మంగళ కలయిక కారణంగా మీన రాశి వారికి ఎక్కువ ప్రభావం ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. కాబట్టి ఈ సమయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండడం మంచిదని వారి సూచిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతుంది. కాబట్టి ఏవైనా చేసే క్రమంలో తప్పకుండా జాగ్రత్తలు వహించండి.
మీన రాశి వారికి ఈ సమయంలో ఆరోగ్యం చెడిపోయి అనవసరమైన ఖర్చులు కూడా పెరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఆర్థిక ఇబ్బందులు కూడా విపరీతంగా పెరుగుతాయి. కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండడం మంచిది. ముఖ్యంగా ఏవైనా పనులు చేసే క్రమంలో తప్పకుండా ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించడం మంచిదని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.