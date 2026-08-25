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శని దేవుడి అనుగ్రహంతో ఈ రాశుల వారికి డిసెంబర్ 11 వరకు ప్రమోషన్లు, భారీ ధన లాభాలు..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 25, 2026, 09:25 AM IST|Updated: Aug 25, 2026, 09:25 AM IST

Saturn Nakshatra Transit Zodiac: శని దేవుడు శక్తివంతమైన ప్రభావం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ఆర్థికంగా అద్భుతమైన ధన లాభాలు కూడా పొందుతారు. అనుకుంటున్న పనుల్లో సులభంగా విజయాలు సాధించి ప్రమోషన్స్ కూడా సొంతం చేసుకుంటారు..

Saturn Nakshatra Transit Zodiac Telugu: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం శని దేవుడిని ఫలితాలు ఇచ్చేవాడిగా సూచిస్తారు.. సమయానికి అధిపతిగా కూడా పరిగణిస్తారు. శని జాతకంలో బలంగా ఉన్నప్పుడు జీవితంలో కఠోర శ్రమతో పాటు క్రమశిక్షణ, శాశ్వతమైన విజయాలు కలుగుతాయి. శని నక్షత్ర సంచారాలు.. కదలికలు అన్ని రాశులు ప్రభావితం అవుతాయి. ఇదిలా ఉంటే శని గ్రహం నక్షత్ర సంచారం చేసింది. డిసెంబర్ 11వ తేదీ వరకు అదే రాశిలో సంచార దశలో ఉంటుంది. 
 

Saturn Nakshatra Transit Zodiac1/6

శని గ్రహం నక్షత్రం మార్పులు..

శని గ్రహం నక్షత్రం మార్పుల కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి బాధ్యతలతో పాటు పదోన్నతులు లభిస్తాయి. ముఖ్యంగా మంచి మంచి అవకాశాలు లభించి వ్యాపారాల్లో ఊహించని లాభాలు కలుగుతాయి. పెట్టుబడులు పెట్టాలనుకుంటున్న వ్యక్తులు అందరికీ విశేషమైన లాభాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా శని ప్రభావం వల్ల ఆకస్మికంగా లాభాలకు బదులు శాశ్వత విజయాలు సాధించే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

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కర్కాటక రాశి 

శని గ్రహం సంసార ప్రభావం వల్ల కర్కాటక రాశి వారికి వృత్తి జీవితంలో అనేకమైన మార్పులు రావడం ప్రారంభమౌతాయి. పనుల్లో బాధ్యతలు పెరిగి కష్టానికి తగిన మంచి మంచి ఫలితాలు కూడా లభించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా పనుల్లో హోదా గౌరవం కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. వ్యాపారాలు చేసే వారికి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ఆర్థిక స్థితిలో మెరుగుపరడమే కాకుండా భారీ మొత్తంలో పెట్టుబడులు పెట్టే అవకాశాలు ఉన్నాయి.  

Shani Gochar Effect3/6

మకర రాశి 

ఈ శని సంచారం వల్ల మకర రాశి వారికి ఈ సమయం చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా శని ప్రభావంతో వృద్ధి జీవితంలో అద్భుతమైన విజయాలు సాధిస్తారు. ఉద్యోగాలపరంగా విశేషమైన పదోన్నతులు లభిస్తాయి. అంతేకాకుండా కొత్త బాధ్యతలు కూడా సొంతం చేసుకోగలుగుతారు. వ్యాపారవేత్తలకు కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం కూడా లభిస్తుంది. వ్యాపార ప్రణాళికల నుంచి భారీ లాభాలు పొందుతారు. సానుకూలమైన మార్పులు చోటుచేసుకుని విశేషమైన లాభాలు సొంతం చేసుకుంటారు..

Shani Gochar Effect On Zodiac4/6

మిథున రాశి 

శని సంచార ప్రభావం వల్ల మిథున రాశి వారికి ఆర్థిక పరంగా వృత్తిపరంగా ఎన్నో రకాల లాభాలు కలుగుతాయి. పనిలో పడే కష్టాలు పై అధికారుల దృష్టికి చేరుతాయి. ఉద్యోగాలు మారాలని ఆలోచిస్తున్న వ్యక్తులందరికీ మంచి మంచి అవకాశాలు కూడా కలుగుతాయి. వ్యాపారాల్లో మంచి మంచి లాభాలు కూడా చేకూరాలని అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. కొత్త కాంట్రాక్టులు కూడా వీరికి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా గతంలోని విడిచిపోయిన డబ్బు కూడా చాలా వరకు ఈ సమయంలో తిరిగి పొందుతారు.

Shani Dev5/6

వృషభ రాశి 

వృషభ రాశి వారికి కూడా శని ప్రభావం వల్ల కొన్ని రకాల అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు. ముఖ్యంగా సానుకూలమైన మార్పులు చోటు చేసుకోవడమే కాకుండా.. ఉద్యోగాల్లో కొత్త కొత్త బాధ్యతలు కూడా పొందుతారు. అంతేకాకుండా కొత్త వ్యక్తులతో పరిచయాలు పెంచుకోవడం వల్ల వ్యాపారాలు కూడా భారీగా విస్తరించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. జాగ్రత్తగా ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోవడం వల్ల భారీ లాభాలు పొందుతారు..  

Shani Dev Effect On Zodiac6/6

నోట్..

TAGS:
Shani Transit
Shani Gochar
Astrology
Shani Transit Effect
Shani Gochar Effect
Shani Dev
Shani Dev Effect

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