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138 రోజుల పాటు శని వక్రదృష్టి.. ఏ రాశివారిపై ఎలాంటి ప్రభావం పడుతుంది?

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 22, 2026, 11:07 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 11:07 AM IST

Saturn Retrograde 2026: జూలై 27 నుంచి డిసెంబర్ 11 వరకు శని వక్రగమనం కారణంగా ఈ కింది 12 రాశులవారి జీవితాల్లో కీలక మార్పులు వస్తాయి. అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా కూడా కొన్ని రాశులవారికి మేలు జరిగితే.. మరికొన్ని రాశులవారికి సమస్యలు వచ్చే ఛాన్స్‌లు ఉన్నాయి. 

Saturn Retrograde 2026 Effect On Zodiac: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో న్యాయదేవుడిగా.. కర్మఫల ప్రదాతగా భావించే శని గ్రహం మార్పులు చేయబోతోంది.. జూలై 27న శని వక్రీకరించబోతున్నాడు. ఈ శని వక్ర గమనం కారణంగా ప్రక్రియ మొత్తం 138 రోజుల పాటు కొనసాగి.. డిసెంబర్ 11వ తేది వరకు కొనసాగుతుంది.. ఈ సమయంలో శని వక్రగమనం కొన్ని రాశుల వారికి అపారమైన శుభ ఫలితాలను ఇస్తే.. మరికొన్ని రాశుల వారికి సవాళ్లు ఎదురవుతాయి.

Saturn Effect1/13

మేష రాశి

శని 12వ స్థానంలో వక్రీకరించడం వల్ల ఊహించని ఖర్చులు పెరుగుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. కోర్టు వ్యవహారాల్లో అప్రమత్తత అవసరమని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. విదేశీ యత్నాలు ఫలించే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి.. ఆరోగ్య విషయంలో శ్రద్ధ వహించాల్సి ఉంటుంది.  

Shani Vakragamanam2/13

వృషభ రాశి

11వ స్థానంలో శని సంచారం వల్ల నిలిచిపోయిన డబ్బు తిరిగి చేతికి అందుతుంది. పెట్టుబడుల నుంచి లాభాలు వస్తాయి. స్నేహితులు, తోబుట్టువులతో అభిప్రాయ భేదాలు రాకుండా చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది.  

Zodiac Signs Horoscope3/13

మిథున రాశి

10వ స్థానంలో శని ప్రభావంతో ఉద్యోగం, వ్యాపారాల్లో పనిభారం పెరుగుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. హడావుడిగా ఉద్యోగాలు మారకూడదు. అధికారులు, ఉన్నతాధికారులతో సమన్వయం అవసరం.  

Saturn Retrograde4/13

కర్కాటక రాశి

9వ స్థానంలో శని కదలికల కారణంగా ఆధ్యాత్మిక యాత్రలు చేస్తారు. ముఖ్యంగా తండ్రి ఆరోగ్యంపై దృష్టి పెట్టాల్సి ఉంటుంది. ఉన్నత విద్యనభ్యసించే విద్యార్థులు మరింత కష్టపడాల్సి ఉంటుంది..  

Saturn Transit Effects5/13

సింహ రాశి 

8వ స్థానంలో శని వక్రీకరణ వల్ల వాహనాలు నడిపేటప్పుడు అత్యంత జాగ్రత్త వహించాల్సి ఉంటుంది. దాగున్న శత్రువుల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలి. పెద్ద మొత్తంలో పెట్టుబడులు పెట్టకపోవడం మంచిది.  

Jyothishyam 20266/13

కన్య రాశి

7వ స్థానంలో శని కదలికల వల్ల చిన్న చిన్న విషయాలకే దాంపత్య జీవితంలో ఉద్రిక్తతలు వస్తాయి. భాగస్వామ్య వ్యాపారాల్లో పారదర్శకత పాటించాల్సి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా కష్టపడి పని చేయడం వల్ల అద్భుతమైన ధన లాభాలు పొందుతారు.

July 27 To December 117/13

తులా రాశి

6వ స్థానంలో శని ప్రభావం వల్ల పాత రుణాల నుంచి విముక్తి లభిస్తుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఉద్యోగులకు కాలం అనుకూలిస్తుంది. అయితే, పాత ఆరోగ్య సమస్యలను నిర్లక్ష్యం చేయవద్దని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

Astrological Predictions8/13

వృశ్చిక రాశి

5వ స్థానంలో శని వక్రీకరణతో పిల్లల విషయమై ఆందోళన కలగవచ్చని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుంది. స్టాక్ మార్కెట్, స్పెక్యులేషన్లలో పెట్టుబడులకు దూరంగా ఉండాల్సి ఉంటుంది.

Financial Astrology9/13

ధనుస్సు రాశి

4వ స్థానంలో ధనుస్సు రాశివారికి శని ప్రభావం వల్ల కుటుంబ వాతావరణంలో మార్పులు లభిస్తాయి. తల్లి ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించాల్సి ఉంటుంది. ఆస్తులు, వాహనాల కొనుగోలులో ఆలస్యం జరిగే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి..

Saturn Retrograde Meaning10/13

మకర రాశి

3వ స్థానంలో శని సంచారం దశలో ఉండడం వల్ల ధైర్యసాహసాలు విపరీతంగా పెరుగుతాయి. చిన్నపాటి ప్రయాణాలు ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. కష్టపడి పనిచేస్తే పెండింగ్ పనులు పూర్తవుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు..

Career Horoscope 202611/13

కుంభ రాశి

2వ స్థానంలో శని సంచారం వల్ల కుంభ రాశివారికి ధన పొదుపు కష్టమవుతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. కఠినంగా మాట్లాడటం వల్ల సంబంధాలు చెడిపోయే ప్రమాదం ఉంది. ఆర్థిక నిర్ణయాలు సమయస్ఫూర్తితో తీసుకోవాలి..

Shani Dev12/13

మీన రాశి

శని మీన రాశిలోనే వక్రీకరించనున్నాడు. ఈ రాశి వారికి ఏలినాటి శని రెండో దశ నడుస్తోంది. దీని కారణంగా మానసిక ఒత్తిడి, అయోమయం వంటి సమస్యలు రావచ్చు. ఈ సమయంలో తీసుకునే నిర్ణయాలు సమస్యలకు దారి తీసే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. క్రమం తప్పకుండా యోగా చేయడం శ్రేయస్కరమని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు..

Saturn Effect13/13

గమనిక..

TAGS:
Saturn Effect
Shani Vakri 2026
Saturn Retrograde 2026
Saturn retrograde

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