/శని, రాహు-కేతువు త్రిగ్రహల ఎఫెక్ట్.. ఈ 2 రాశుల వారికి డిసెంబర్ వరకు తీవ్ర సమస్యలు!

Saturn Retrograde 2026 Impact: శనిదేవుడి ప్రభావంతో పాటు రాహువు, కేతువు నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్ కూడా ఈ కింది రాశులవారిపై పడుతుంది. దీని కారణంగా ఈ రాశులవారికి తీవ్ర సమస్యలు తప్పవు.. అంతేకాకుండా పెట్టుబడులు పెట్టే క్రమంలో జాగ్రత్తలు అవసరం..
Saturn Retrograde 2026 Impact: శనిదేవుడి గ్రహ గమనంలో వచ్చే మార్పులకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఉంటుందని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతూ ఉంటారు.. 2026 జూలై 27న కర్మ ఫలదాత అయిన శనిదేవుడు మీన రాశిలో వక్రీకరించబోతున్నాడు.. ఈ వక్ర గమనం 2026 డిసెంబర్ 11 వరకు కొనసాగడం విశేషం. అయితే, శని ఈ మార్పు కారణంగా కూడా అనేక రాశులు ప్రభావితమవుతాయి..
ప్రస్తుతం మీన రాశిలో శని సంచారం వల్ల మేషం, కుంభం, మీన రాశుల వారికి ఏలినాటి శని ప్రభావం కొనసాగుతోంది.. అదేవిధంగా, సింహ, ధనుస్సు రాశుల వారికి అర్థాష్టమ, అష్టమ శని ప్రభావం కొనసాగుతున్నారు. అయితే, వీరిలో రెండు రాశుల వారికి మాత్రం శని ప్రభావంతో పాటు రాహు, కేతువుల ప్రభావం కూడా కొనసాగడంతో రెట్టింపు సవాళ్లు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉందని జ్యోతిష్య తెలుపుతున్నారు.
సింహ రావివారికి ప్రస్తుతం అష్టమ శని ప్రభావం కొనసాగుతోంది. అలాగే ఈ రాశిలోనే కేతువు గ్రహం సంచారం చేయడం వల్ల అశుభ ప్రభావం రెట్టింపు అవుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. జూలై 27 తర్వాత పని ఒత్తిడి విపరీతంగా పెరుగుతుంది. ఆఫీసులో కొత్త బాధ్యతలు లేదా సవాళ్లు ఎదురవుతాయి.
శని, రాహువు, కేతువుల ప్రభావంతో సింహ రాశివారికి పెద్ద మొత్తంలో పెట్టుబడులు పెట్టేటప్పుడు లేదా ఆర్థిక నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించడం చాలా మంచిదని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.. చిన్న చిన్న విషయాలకే కుటుంబ సభ్యులతో వాదనలకు దిగవద్దని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అనవసర గొడవలు మానసిక ప్రశాంతతను ప్రభావితం చేసే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి.
కుంభ రాశి వారికి ప్రస్తుతం శని ఏలినాటి శని చివరి దశ నడుస్తోంది. దీనికి తోడు రాహువు ఈ రాశిలోనే సంచరిస్తుండటం వల్ల ప్రభావం తీవ్రంగా ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. తొందరపాటుతో పెట్టుబడులు (Speculative Investments) పెడితే భారీ నష్టాలు తప్పవని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. డబ్బు విషయంలో అత్యంత జాగ్రత్త అవసరం..
శని ప్రభావం వల్ల కుంభ రాశివారికి పనిపై ఏకాగ్రత తగ్గడం వల్ల పొరపాట్లు జరిగే ప్రమాదం ఉందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. సహనం వహించి.. పై అధికారుల సలహాలను పాటించడం చాలా మంచిది.. కుటుంబ, సామాజిక జీవితంలో సమతుల్యత పాటించడం చాలా ముఖ్యం. అంతేకాకుండా తీవ్ర సమస్యలతో బాధపడేవారు కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుంది.