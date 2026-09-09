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Saturn Retrograde 2026: డిసెంబర్‌ 11 వరకు శని ప్రభావం.. ఈ 4 రాశులకు కెరీర్‌లో బంపర్‌ లాభాలు!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 09, 2026, 10:45 AM IST|Updated: Sep 09, 2026, 10:45 AM IST

Shani Dev Effect On Zodiac: డిసెంబర్‌ 11 వరకు శని ప్రభావంతో ఈ సమయంలో బంపర్‌ లాభాలు కలుగుతాయి. ఆర్థికంగా వస్తున్న సమస్యలు కూడా పరిష్కారమవుతాయి. దీర్ఘకాలికంగా వస్తున్న సమస్యలు కూడా దూరమవుతాయి. వృత్తిపరంగా బోలెడు లాభాలు కలుగుతాయి. 

Shani Dev Effect On Zodiac: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. శని గ్రహాన్ని కర్మతో పాటు న్యాయానికి సంబంధం కలిగిన గ్రహంగా కూడా పరిగణిస్తారు. వ్యక్తులు తమ కర్మఫలాలను శని దేవుడి నుంచే పొందుతారని జ్యోతిష్యలు తెలుపుతున్నారు. ప్రస్తుతం శని వక్రగతిలో కొనసాగుతోంది. ఈ గ్రహం తిరోగమనం జూలై 27న మీనరాశి నుంచి మొదలైంది. శని డిసెంబర్ 11 వరకు వక్రగతిలో కొనసాగుతాడు. దాదాపు రాబోయే 94 రోజుల పాటు కొన్ని రాశులవారిపై ప్రభావం పడుతుంది. 
 

Shani Dev Effect On Zodiac1/6

శని ప్రభావం

శని డిసెంబర్ 11 వరకు వక్రగతిలో ఉంటుంది. అప్పటి వరకు కూడా శని ప్రభావంతో కొన్ని రాశులవారికి లాభాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా, వృషభ, కర్కాటక, కన్య రాశులవారికి వృత్తిపరంగా అద్బుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా బోలెడు ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. దీర్ఘకాలికంగా వస్తున్న సమస్యలు కూడా దూరమవుతాయి. అయితే, డిసెంబర్‌ 11 వరకు ఏయే రాశులవారికి ఎలాంటి లాభాలు కలుగుతాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..  

Saturn Retrograde 20262/6

వృషభ రాశి

శని వక్రగతి కారణంగా వృషభ రాశివారికి కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. అలాగే ఉద్యోగాల పరంగా ఫలితాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా అద్భుతమైన పదోన్నతులు కూడా లభిస్తాయి. జీతాలు కూడా విపరీతంగా పెరుగుతాయి. కొన్ని శుభవార్తలు కూడా తప్పకుండా వింటారు. వ్యాపారాల పరంగా వస్తున్న సమస్యలు కూడా తొలగిపోతాయి. ముఖ్యంగా పాత అస్తుల నుంచి బోలెడు ప్రయోజనాలు కూడా పొందుతారు.

Zodiac Signs Lucky Due To Saturn3/6

కర్కాటక రాశి

శని తిరోగమనం ప్రభావంతో కర్కాటక రాశివారికి వృత్తిపరంగా ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. శని సంచారం కర్కాటక రాశి వారికి వృత్తి విషయంలో ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. పనుల్లో బాధ్యతలు కూడా పెరుగుతాయి. అలాగే ఆర్థికపరంగా వస్తున్న సమస్యలు కూడా దూరమవుతాయి. నిలిపోయిన డబ్బులు కూడా తిరిగిపొందుతారు. అంతేకాకుండా పొందుపుపై దృష్టి పెట్టడం చాలా మంచిది.

Saturn Retrograde Pisces News4/6

మిథున రాశి

శని సంచారంతో వృత్తిపరంగా బోలెడు లాభాలు కలుగుతాయి. ఆర్థికంగా సానుకూల మార్పులు కూడా వస్తాయి. కష్టానికి తగిన గుర్తింపు కూడా చాలా వరకు లభిస్తుంది. గౌరవ మర్యాలు కూడా విపరీంగా పెరుగుతాయి. పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్నవారికి విజయాలు కూడా కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు కూడా పూర్తువుతాయి. 

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కన్యారాశి

శని ప్రభావంతో కన్యా రాశివారికి కూడా బోలెడు లాభాలు చేకూరుతాయి. అంతేకాకుండా గతంలో నిలిపోయిన పనులు కూడా తిరిగి ప్రారంభమవుతాయి. ఉద్యోగాలు చేసేవారికి పై అధికారుల నుంచి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. వ్యాపారాలు చేసేవారికి లాభాలు కలుగుతాయి. ఈ సమయంలో పాత కస్టమర్లకు ఈ సమయంలో బంపర్‌ లాభాలు కలుగుతాయి. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు కూడా లభిస్తాయి.   

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గమనిక

TAGS:
Shani Effect
Shani Zodiac
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