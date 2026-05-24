Shani Dev: శని అనుగ్రహంతో కుబేరులు కాబోతున్న రాశులు ఇవే.. డిసెంబర్ 11 వరకు వీరికి అపార ధన లాభం!

Written ByDharmaraju DhurishettyUpdated byDharmaraju Dhurishetty
Published: May 24, 2026, 10:19 AM IST|Updated: May 24, 2026, 10:19 AM IST

Shani Vakri Effect On Zodiac: జూలై 27వ తేదీన శని గ్రహం మీనరాశిలో వ్యతిరేక దశలో తిరగబోతుంది. దీనికి కారణంగా మొత్తం అన్ని రాశుల వారిపై ఊహించని ప్రభావం పడుతుంది. ఆయా రాశుల వారికి ధన లాభాలు కలిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.

Shani Vakri Effect On Zodiac Telugu: జులై 27వ తేదీ శని మీన రాశిలో వ్యతిరేక దశలో సంచారం ప్రారంభించబోతోంది. ఇది డిసెంబర్ 11వ తేదీ వరకు ఈ దశలోనే కొనసాగుతూ ఉంటుంది. దీని కారణంగా ఈ సమయంలో నాలుగు రాశుల వారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వృత్తిపరమైన విజయాలు సాధించడమే కాకుండా ఈ సమయంలో ఆయా రాశుల వారు దిమ్మతిరిగే ధన లాభాలు పొందుతారు.
 

Shani Vakri Effect1/6

శని ప్రభావం

ముఖ్యంగా శని ప్రభావంతో బాధపడుతున్న కొన్ని రాశుల వారికి ఈ సమయం అద్భుతమైన అవకాశాలను అందిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఎప్పటినుంచో అనుకుంటున్నా పనులు కూడా ఈ సమయంలో ఎంతో సులభంగా చేయగలుగుతారు. ఆయా రాశుల వారికి దీర్ఘకాలిక సమస్యలు కూడా ఎంతో సులభంగా పూర్తవుతాయి. అంతేకాకుండా ఈ సమయంలో క్రింది రాశుల వారికి విశేషమైన లాభాలు కలుగుతాయి.  

Shani Vakri2/6

వృషభ రాశి

ముఖ్యంగా శని సంచారంతో వృషభ రాశి వారికి అదృష్టం విపరీతంగా పెరుగుతుంది. వీరికి ఈ సమయంలో కొత్త ఆదాయ మార్గాలు తెరుచుకోవడమే కాకుండా నిలిచిపోయిన డబ్బులు వారికి ఈ సమయంలో భారీగా తిరిగి వచ్చే అవకాశాలున్నాయి. ఉద్యోగాలతో పాటు వ్యాపారాల్లో సానుకూలమైన ఫలితాలు రావడం ప్రారంభమౌతాయి.

Saturn Effect3/6

మిథున రాశి

మిథున రాశి వారికి కూడా ఈ సమయంలో వృత్తిపరంగా గొప్ప అవకాశాలు లభిస్తాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఉద్యోగాలపరంగా మంచి మంచి అవకాశాలు కూడా కలుగుతాయి. అలాగే వీరు తప్పకుండా కొత్త బాధ్యతలు కూడా సొంతం చేసుకోగలుగుతారు. కుటుంబంలో సంతోషం నెలకొనడమే కాకుండా శాంతి విపరీతంగా పెరుగుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితులు చాలావరకు బలంగా మారే అవకాశాలున్నాయి.  

Saturn Zodiac4/6

తులారాశి

తులా రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా ఉద్యోగాలతో పాటు వ్యాపారాల పరంగా విశేషమైన లాభాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా కొత్త బాధ్యతలు లభించి పదోన్నతులు కూడా సొంతం చేసుకోగలుగుతారు. ముఖ్యంగా వ్యాపారాల్లో పెట్టుబడులు పెట్టాలనుకుంటున్న వ్యక్తులు ఈ సమయంలో ధన లాభాలు పొందుతారు. దీంతో భారీ మొత్తంలో పెట్టుబడును సమకూరుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.  

Saturn Retrograde 20265/6

మకర రాశి

మకర రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు శని ప్రభావంతో విపరీతమైన ధన లాభాలు కలుగుతాయి. వీరికి పెండింగ్లో ఉన్న పనులు ఎంతో సులభంగా పూర్తయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అలాగే కొత్త ప్రణాళికలు చాలా వరకు విజయవంతమవుతాయి. దీంతోపాటు సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు కూడా పొందగలుగుతారు. కెరీర్ పరంగా అద్భుతమైన మెరుగుదల కనిపిస్తుంది..

Saturn Retrograde 2026 News6/6

గమనిక..

గమనిక..

