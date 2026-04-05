Saturn Transit 2026: శని దేవుడి కరుణాకటాక్షం.. ఆ మూడు రాశుల వారికి ఇక కనకవర్షమే!

Saturn Transit 2026 Effect On Zodiac Sign: ఏప్రిల్ 5వ తేదీన శని గ్రహం ఉదయించడం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టం ప్రకాశించబోతోంది. ముఖ్యంగా ఆయా రాశుల వారికి ఆర్థికంగా కలిసి రాబోవుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. చిరకాల కోరికలు కూడా ఎంతో సులభంగా నెరవేరుతాయి.

Saturn Transit 2026 Effect On Zodiac Sign Telugu: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం గ్రహాల గమనాల్లో మార్పులు మానవ జీవితంపై పెను ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. ముఖ్యంగా న్యాయానికి దేవతగా సూచించే శని దేవుడు తన స్థితిని మార్చుకున్నప్పుడు కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టం తలుపు తడుతుంది. అంతేకాకుండా ఇదే సందర్భంలో కొన్ని రాశుల వారికి దుష్ప్రభావాలు కూడా కలుగుతూ ఉంటాయి. అయితే, 2026 ఏప్రిల్ 5వ తేదీ శని దేవుడు కుంభరాశిలో ఉదయించాడు. చాలా రోజుల తర్వాత ఈ కదలిక చేయడం విశేషం. 
 
ఈ కీలక మార్పు వల్ల ప్రధానంగా మూడు రాశుల వారికి ఆర్థికంగా భారీగా ప్రయోజనాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా ఆయా రాశుల వారికి ఊహించని ధన లాభాలు కలగవచ్చని.. కోరుకున్న కోరికలు కూడా సులభంగా నెరవేరవచ్చని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అయితే, ఈ సమయంలో అద్భుతమైన లాభాలు పొందబోయే రాశులేవో తెలుసుకోండి.  

వృషభ రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు శని గ్రహం ఉదయించడం వల్ల దశ తిరుగుతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా వీరు గతంలో ఎలాంటి వస్తువులను పోగొట్టుకున్న ఇప్పుడు తిరిగి పొందరు.. అంతేకాకుండా కెరీర్ సంబంధిత సమస్యలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. నిరుద్యోగ యువతకు మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి. 

వృషభ రాశి వారికి ఈ సమయంలో శని ప్రభావంతో పనికి తగ్గ ప్రశంసలు కూడా లభించబోతున్నాయి. అలాగే ఆకస్మిక ధన లాభాలు కలిగే సూచనలు కూడా ఉన్నాయి. నిలిచిపోయిన డబ్బులు తిరిగి పొందడమే.. కాకుండా పెట్టుబడుల ద్వారా భారీగా సంపాదించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.  

మిథున రాశి వారికి శని అనుగ్రహంతో అదృష్టం తోడు కాబోతోంది.. దీని కారణంగా విదేశీ ప్రయాణాలకు ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా ముందుకు సాగుతాయి. అలాగే వ్యాపారాల్లో కొత్త ఒప్పందాలు కూడా కుదుర్చుకుంటారు. పెట్టిన పెట్టుబడుల నుంచి రెట్టింపు లాభాలు పొందగలుగుతారు. అంతేకాకుండా ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.

శని దేవుడు కుంభరాశిలోనే ఉదయించడం వల్ల సొంత రాశి వారికి రాజయోగం పడుతుంది. వ్యక్తిగత జీవితంలో సానుకూలమైన మార్పులు రావడం ప్రారంభమవుతాయి. అలాగే గతంలో మిమ్మల్ని వేధిస్తున్న ఆందోళనలు కూడా తొలగిపోతాయి. కొత్త ఉత్సాహంతో పనులు ముందుకు సాగిస్తారు. జీవిత భాగస్వామితో ఉన్న విభేదాలు పరిష్కారం కాబోతున్నాయి.  

