Shani Dev Effect: 138 రోజుల తర్వాత శని మహా అద్భుతం.. ఈ రాశులవారు పక్కా.. కోటీశ్వరులు కాబోతున్నారు!

Saturn Transit 2025 Effects On Zodiac Signs: శని గ్రహం ప్రభావంతో 138 రోజుల తర్వాత కొన్ని రాశులవారు అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు. అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా కూడా చాలా వరకు కలిసి వస్తుంది. అలాగే ఉద్యోగాల్లో కొత్త కొత్త బాధ్యలు కూడా పొందుతారు.
Saturn Transit 2025 Effects On Zodiac Signs: అన్ని గ్రహాల్లో శని గ్రహం చాలా శక్తివంతమైనది భావిస్తారు. ఇది సంచారం చేస్తే మొత్తం 12 రాశులవారిపై ప్రభావం పడుతుంది. అయితే, గత కొద్ది రోజుల నుంచి శని గ్రహం తిరోగమనంలో ఉంటోంది. అయితే, 138 రోజుల తర్వాత ఈ గ్రహం సక్రమ మార్గంలోకి రాబోతోంది. దీని కారణంగా కర్మదాత శని ప్రత్యేకమైన ప్రభావం మొత్తం అన్ని రాశులవారిపై ప్రత్యేకమైన ప్రభావాన్ని చూపుతాడు. నవంబర్ నెలలో మీన రాశిలో సక్రమ మార్గంలో రాబోతోంది.
శని గ్రహం దాదాపు 138 రోజుల నవంబర్ 28వ తేదిన ఉదయం పూట సక్రమ మార్గంలోకి రాబోతున్నాడు. దీంతో కొన్ని రాశులవారికి ఈ సమయం అదృష్టాన్ని అందిస్తుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అంతేకాకుండా కెరీర్ పరంగా కూడా అద్భుతమైన పురోగతిని అందించబోతోంది. అయితే, శని ప్రభావంతో ఏయే రాశులవారికి అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయో, ఈ సమయంలో ఉద్యోగాల్లో కొత్త బాధ్యతలు పొందే రాశులవారు ఎవరో పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
శని ప్రత్యక్ష గమనంలో రావడం వల్ల నవంబర్ చివరి వారం నుంచి కొన్ని రాశులవారికి అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా కుటుంబం పరంగా ఆనందం కూడా రెట్టింపు అవుతుంది. అలాగే శాంతి పెరిగితో పాటు కెరీర్ పరంగా చాలా వరకు కలిసి రాబోతోంది. ఈ సమయంలో ఖర్చులు కూడా ఊహించని స్థాయిలో తగ్గుతాయి. అదృష్టం పెరిగి ఈ సమయంలో ఆర్థిక పరిస్థితులు కూడా మెరుగుపడతాయి. దీంతో పాటు పనికి తగ్గ ప్రశంసలు కూడా లభిస్తాయి.
శని ప్రత్యక్ష మార్గంలోకి రావడం వల్ల వృషభ రాశివారికి ఎంతో శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా పెట్టుబడులు పెట్టాలనుకుంటున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం అద్భుతమైన లాభాలను అందిస్తుంది. దీంతో పాటు అనుకోని శుభవార్తలు కూడా వింటారుజ అలాగే ఆర్థిక పరిస్థితులు కూడా గతంలో కంటే ఇప్పుడు మరింత మెరుగుపడతాయి. ముఖ్యంగా చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు మెరుగుపడతాయి.
కన్య రాశి వారికి శని ప్రత్యక్ష సంచారం ఎంతో శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా కెరీర్ పరంగా చాలా ప్రయోజనాలు కలగబోతున్నాయి. ప్రయాణాలు చేయాలనుకుంటున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం అద్భుతంగా కలిసి వస్తుంది. అంతేకాకుండా ఉద్యోగాలు చేసేవారు ప్రమోషన్స్ పొందుతారు. దీంతో పాటు కొత్త కొత్త బాధ్యతలు కూడా పొందుతారు.
శని ప్రభావంతో సింహ రాశివారికి చాలా వరకు కలిసి వస్తుంది. ముఖ్యంగా వీరి సంపాదన అనుకున్న స్థాయిలో పెరుగుతుంది. అలాగే అదృష్టం కూడా ఎంతో పెరుగుతుంది. జీవితంలోని అనేక సమస్యలు కూడా ఎంతో సులభంగా తొలగిపోతాయి. దీంతో పాటు పనుల్లో విజయాలు కూడా సాధించగలుగుతారు. పాత పెట్టుబడుల నుంచి భారీ మొత్తంలో డబ్బులు పొందుతారు. (నోట్: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం నిపుణులు అందించిన సమాచారంలో నుంచి తీసుకుని రాసింది మాత్రమే.. దీనిని జీ తెలుగు న్యూస్ ధృవీకరించదు.)