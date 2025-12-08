English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Shani Dev: నక్షత్ర సంచారం చేయబోతున్న శని.. ఈ రాశుల వారికి అనుకోని ధన లాభాలు..

Shani Dev: నక్షత్ర సంచారం చేయబోతున్న శని.. ఈ రాశుల వారికి అనుకోని ధన లాభాలు..

Saturn Transit Effect: వచ్చే ఏడాది జనవరిలో శనిగ్రహం భాద్రపాద నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించబోతోంది. దీనివల్ల కొన్ని రాశుల వారిపై శుభ ప్రభావం పడుతుంది. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో ఆర్థికంగా కూడా కలిసి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. 

Saturn Transit Effect On Zodiac: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో అత్యంత అరుదుగా సంచారం చేసే గ్రహాల్లో శని ఒకటి. ఈ గ్రహాన్ని మోస్ట్ పవర్ఫుల్ గ్రహంగా చెప్పుకుంటారు. అలాగే శనిదేవుడిని కర్మ ప్రదాతగా కూడా పిలుస్తారు. శని జీవితంలో చేసే కర్మలను బట్టి ఫలితాలు అందిస్తూ ఉంటాడు. ఒకవేళ జీవితంలో ఏవైనా చెడు పనులు చేస్తే వ్యక్తులకు ఎన్నో సమస్యలను తెచ్చి పెడతాడు. అదే మంచి పనులు చేస్తే శని అద్భుతమైన ఫలితాలు అందిస్తాడు. అందుకే శని దేవుడిని కర్మ ప్రదాతగా పిలుస్తారు. 
1 /6

జాతకంలో శనిగ్రహం క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. మీ జాతకంలో శని శుభస్థానంలో ఉంటే ఎలాంటి సమస్యలైనా పూర్తిగా పరిష్కారం అవుతాయి. అంతేకాకుండా అష్టైశ్వర్యాలు కలుగుతాయి. అదే ఈ గ్రహం అశుభ స్థానంలో ఉంటే సమస్యలు విపరీతంగా పెరుగుతూ ఉంటాయి. ఆర్థికంగా నష్టాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా ఏ పని చేసినా మంచి గుర్తింపు ఉండదు.

2 /6

నవంబర్ 28వ తేదీన శని వక్రమార్గం నుంచి సక్రమార్గంలోకి వచ్చాడు. ఇదిలా ఉంటే 2026 సంవత్సరం జనవరి 20వ తేదీన భాద్రపద నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఆ తర్వాత జూలైలో మీన రాశిలో కదలికలు జరుగుతుంది. దీని కారణంగా ఏర్పడే ప్రభావం కొన్ని రాశుల వారికి చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ఆర్థికంగా కూడా ఈ సమయంలో ఎంతో మేలు జరుగుతుంది.

3 /6

నవంబర్ 28వ తేదీన శనిగ్రహం సక్రమమార్గంలోకి రావడం వల్ల మీన రాశి వారికి చాలా మేలు జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా ఈ సమయం విద్యార్థులకు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ప్రేమ సంబంధాలు చాలావరకు బాగుంటాయి. సమాజంలో వీరికి గౌరవం కూడా ఊహించని స్థాయిలో లభిస్తుంది. మనసులో సానుకూల శక్తి కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.   

4 /6

మేషరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు శని ప్రభావంతో ఈ సమయం ఎంతో లాభదాయకంగా ఉంటుంది. ఈ సమయంలో సానుకూలమైన ఫలితాలు కలగడమే కాకుండా ఉద్యోగాలు చేసే వారికి తోటి ఉద్యోగుల నుంచి అద్భుతమైన సపోర్టు లభిస్తుంది. దీంతోపాటు మీడియా, ప్రభుత్వ రంగాల్లో ఉన్న వ్యక్తులకు ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. అలాగే వివాహాలు జరిగే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి.   

5 /6

ధనస్సు రాశి వారికి ఈ ఏడాది నుంచి వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరి నెల వరకు శని అనుగ్రహం లభించబోతోంది. ముఖ్యంగా వీరికి కొత్త వ్యక్తుల నుంచి పరిచయాలు ఏర్పడి అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. అలాగే ధనస్సు రాశి వారికి కొన్ని రకాల సమస్యలు కూడా తొలగిపోతాయి. విదేశాలకు వెళ్లాలనుకుంటున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా జీవిత భాగస్వామ్యులతో ఈ సమయంలో విహారయాత్రలకు కూడా వెళ్లగలుగుతారు.  

6 /6

గమనిక: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం జ్యోతిష్య శాస్త్రం నిపుణుల సూచనలు సలహాలనుంచి సేకరించింది.. ఇది నమ్మకాలతో పాటు వాస్తవాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. దీనిని జీ తెలుగు న్యూస్ దృవీకరించదు.

Shani Transit Shani Transit Effect Shani Dev Shani Dev Effect

Next Gallery

Google 2025: 2025లో గూగుల్‌లో నెటిజన్లు అత్యధికంగా వెతికింది ఎవరి కోసమో తెలుసా..? టాప్-10 లిస్ట్ ఇదిగో..!