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Saturn Transit 2026: జూన్ 2027 వరకు ఈ 3 రాశుల వారికి శనిదేవుని ప్రత్యేక అనుగ్రహం.. ఇక వీరికి తిరుగుండదు!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 13, 2026, 10:13 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 10:13 AM IST


Saturn Transit In Pisces: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో శని గ్రహానికి చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. ఈ గ్రహం కీడుదైనప్పటికీ కొన్ని రాశుల వారికి.. ఈ సమయంలో విశేషమైన లాభాలు కలుగుతాయి. ఆర్థికంగా జీవితంలో అద్భుతం జరుగుతుంది. అనుకున్న పనుల్లో సులభంగా విజయాలు సాధిస్తారు.

Saturn Transit In Pisces: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో శని గ్రహాన్ని న్యాయంతో పాటు కర్మలకు ఫలితాలు ఇచ్చే గ్రహంగా పరిగణిస్తారు. దీని ప్రభావం మనుషులు కష్టపడి పని చేయడంతో పాటు పనిలో విజయం, గౌరవం సాధించడానికి ఎంతగానో సహాయపడుతుంది.. ప్రస్తుతం శని గ్రహం మీన రాశిలో సంచార దశలో ఉంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం శని జూన్ మూడవ తేదీ 2027 సంవత్సరం వరకు ఇదే రాశిలో సంచార దశలో కొనసాగుతూ ఉంటుంది.

Saturn Transit1/6

2027 జూన్ వరకు మీన రాశిలో శని..

2027 జూన్ వరకు శని మీన రాశిలో ఉండేంతవరకు కొన్ని రాశుల వారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఈ సమయంలో ఆ రాశుల వారికి ఎంతో శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా మూడు రాశుల వారికి వృత్తి, ఆర్థిక, కుటుంబం జీవితంలో సానుకూలమైన ఫలితాలు రావడం ప్రారంభమవుతాయి. అదృష్టం కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. దీని కారణంగా ఆయా రాశుల వారికి అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి.  

Shani Dev Effect2/6

వృషభ రాశి

వృషభ రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు శని ప్రభావం వల్ల ఈ సమయం చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. శని అనుగ్రహంతో ఉద్యోగంలో అద్భుతమైన విజయాలు సాధించగలుగుతారు.. ముఖ్యంగా ఈ సమయం చాలా అద్భుతమైన అవకాశాలు అందిస్తుంది.. చాలా కాలంగా ఉన్న అప్పులు కూడా తీర్చుకోగలుగుతారు. దీంతోపాటు కొత్త ఆదాయ వనరులు కూడా లభించవచ్చు. పెట్టుబడుల నుంచి భారీ మొత్తంలో లాభాలు కూడా పొందగలుగుతారు. మానసిక ఒత్తిడి తగ్గి ఆత్మవిశ్వాసం కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది.   

Saturn Transit In Pisces3/6

కన్యారాశి 

కన్యారాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు శని గ్రహం ప్రత్యేకమైన అనుగ్రహం లభించి.. వీరికి వైవాహిక జీవితంలో సమస్యల నుంచి విముక్తి లభించబోతోంది. ముఖ్యంగా వివాహితులకు అత్తమామల నుంచి అద్భుతమైన శుభవార్తలు లభించబోతున్నాయి. మృతి జీవితంలో అద్భుతమైన స్థిరత్వం కూడా లభిస్తుంది. కోర్టు కేసులకు సంబంధించిన సమస్యలు కూడా పరిష్కారం అవుతాయి. దీర్ఘకాలికంగా ఉన్న వివిధ సమస్యలు తొలగిపోతాయి.  

Lucky Zodiac Signs For Saturn Transit4/6

మకర రాశి

మకర రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులతో ఈ సమయం ఎంతో శుభప్రదంగా ఉంటుంది.. ముఖ్యంగా వీరు పట్టుదలతో ఉండటం వల్ల ఎలాంటి పనుల్లోనైనా సులభంగా విజయాలు సాధించగలుగుతారు. అంతేకాకుండా ఆర్థిక పరిస్థితులు మెరుగుపడే అవకాశాలున్నాయి ఈ సమయంలో పొదుపు పెంచుకోవడంలో అద్భుతమైన విజయాలు సాధించగలుగుతారు. వీరికి హోదా తో పాటు కీర్తి కూడా పెరుగుతుంది.  

Shani Dev Blessings5/6

మకర రాశి 

మకర రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఈ సమయంలో కొత్త అవకాశాలు లభించడమే.. కాకుండా తప్పకుండా కీర్తి, ప్రతిష్టలు విపరీతంగా పెరుగుతాయి.. వీరికి వ్యాపారాల పరంగా అద్భుతమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. అంతేకాకుండా ఎప్పటినుంచో కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించాలనుకునే వ్యక్తులు తప్పకుండా ఈ సమయంలో అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు. ముఖ్యంగా వీరు భవిష్యత్తు కోసం అద్భుతమైన ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు.

Shani Dev Blessings6/6

గమనిక..

గమనిక..

TAGS:
Saturn Transit
Shani Dev
Shani Dev Effect
Shani Dev zodiac
Saturn Transit In Pisces

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