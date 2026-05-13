Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Shani Dev: శని అమావాస్య ధన యోగం.. ఈ 5 రాశుల వారికి ఇక తిరుగుండదు.. డబ్బే డబ్బు!

Shani Dev: శని అమావాస్య ధన యోగం.. ఈ 5 రాశుల వారికి ఇక తిరుగుండదు.. డబ్బే డబ్బు!

Written ByDharmaraju DhurishettyUpdated byDharmaraju Dhurishetty
Published: May 13, 2026, 09:30 AM IST|Updated: May 13, 2026, 09:30 AM IST

Shani Amavasya 2026 Effect On Zodiac: శని అమావాస్య రోజు జరిగే నక్షత్ర సంచారం కారణంగా ఈ కింది రాశులవారికి దిమ్మతిరిగే ధన లాభాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలిగే ఛాన్స్‌లు ఉన్నాయి. 

Saturn Transit1/6

ఈ ఏడాది శని జయంతి రోజే.. శని అమావాస్య కూడా వస్తోంది. ముఖ్యంగా ఈ రోజు శని రేవతి నక్షత్రంలో శని సంచారం చేస్తుంది. దీని కారణంగా అద్భుతమైన శుభప్రభావం కొన్ని రాశులవారిపై పడబోతోంది. దీంతో ఆయా రాశులవారికి అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. మే 17న శని గ్రహం ఈ నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తుంది. ఇది అక్టోబర్ వరకు అదే నక్షత్రంలో కొనసాగుతుంది. కాబట్టి అప్పటి వరకు కొన్ని రాశులవారికి వృత్తి, వ్యాపారాల పరంగా అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. 

Shani Dev2/6

రేవతి నక్షత్రంలో శని సంచారంతో మే 17వ తేది నుంచి వృశ్చిక రాశివారికి జీవితంలో ఎప్పుడు లభించని అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అంతేకాకుండా వీరికి అనవసరమైన ఖర్చుల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. వీరు డబ్బులను కూడా భారీ మొత్తంలో ఆదా చేసే ఛాన్స్‌లు కూడా ఉన్నాయి. దీంతో పాటు పెట్టుబడులు పెట్టడం వల్ల భారీ లాభాలు కూడా పొందుతారు. అంతేకాకుండా ఆదాయం కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. 

Saturn Transit Effect3/6

శని ప్రభావంతో వృషభ రాశివారికి ఈ సమయంలో అద్భుతమైన కొత్త కొత్త మార్గాల ద్వారా అదాయ మార్గాలు లభిస్తాయి. అంతేకాకుండా ఆర్థిక పరిస్థితులు కూడా ఊహించని స్థాయిలో మారిపోతాయి. పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు పూర్తవుతాయి. ఈ సమయంలో కష్టపడి పనులు చేసేవారికి మంచి ఫలితాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా ఉద్యోగాలు చేసేవారికి అద్భుతమైన పదోన్నతులు కూడా లభిస్తాయి. అలాగే వీరికి ఆత్మవిశ్వాసం కూడా పెరుగుతుంది.   

Shani Dev Effect4/6

శని శక్తివంతమైన ప్రభావంతో మిథున రాశివారికి వృత్తి పరంగా కూడా అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా కొద్ది సమయంలో వీరికి ఆర్థిక పరిస్థితులు కూడా సులభంగా మారిపోతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. దీంతో పాటు సామాజికంగా కూడా హోదా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. ఆర్థిక పురోగతి కూడా చాలా వరకు సాధ్యమవుతుంది. మీకు రావాల్సిన డబ్బులు కూడా చాలా వరకు తిరిగిపొందుతారు.   

Saturn Transit Zodiac5/6

ఈ ఏడాదిలో తులా రాశివారు శని ప్రభావంతో వృత్తిపరంగా అద్భుతమైన గణనీయమైన అభివృద్ధి కూడా లబిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఉన్నత స్థానంలో అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు పొందే ఛాన్స్‌లు ఉన్నాయి. దీంతో పాటు జీతాలు కూడా భారీ మొత్తంలో పెరుగుతాయి. అలాగే వ్యాపారాలు చేసేవారికి మంచి పురోగతి కూడా ఉంటుంది. భవిష్యత్‌ చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది.   

Saturn Transit News6/6

కుంభ రాశివారికి శని అధిపతిగా వ్యవహరిస్తాడు. అయితే, ఈ రాశివారికి కూడా వ్యక్తిగత, వృత్తిపరమైన జీవితంలో అద్బుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అంతేకాకుండా బోనస్‌తో పాటు రావాల్సిన నిధులు కూడా భారీ మొత్తంలో డబ్బులు కూడా పొందుతారు. వీరు విలాసవంతమైన వస్తువులు కూడా కొనుగోలు చేసే ఛాన్స్‌లు ఉన్నాయి. 

Tags:
Saturn Transit
Shani Dev
Shani Dev Effect
Saturn transit effect
Saturn Transit Zodiac

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
పుష్య నక్షత్రంలోకి శుక్రుడు.. ఈ 4 రాశుల వారికి అదృష్టం మామూలుగా ఉండదు!

పుష్య నక్షత్రంలోకి శుక్రుడు.. ఈ 4 రాశుల వారికి అదృష్టం మామూలుగా ఉండదు!

Venus Transit 202624 min ago
2

Maha Ganapathi: బొజ్జ గణపయ్యను గరికతో పూజించడం వెనక ఉన్న అసలు రహస్యం..

Ganesh Puja39 min ago
3

సిటీలో మళ్లీ రెచ్చిపోయిన నేపాలీ గ్యాంగ్.. డాక్టర్‌కే మత్తుమందిచ్చి సినీ ఫక్కీలో..

Hyderabad Nepali gang theft1 hr ago
4

హైదరాబాద్‌లో సొంత స్థలం ఉన్నవారికి శుభవార్త.. ఈ నెలాఖరులోగా ఇందిరమ్మ ఇల్లు మంజూరు

Indiramma Houses1 hr ago
5

నేడు ప్రధాని మోదీ అధ్యక్షతన కేంద్ర కేబినెట్ సమావేశం.. దేశ ఆర్థిక భద్రతపై కీలక చర్చ

Central cabinet meeting1 hr ago