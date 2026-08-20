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Shani Dev: రేవతి నక్షత్రంలోకి శని సంచారం.. చంద్రగ్రహణానికి ముందే ఈ 5 రాశులకు కుబేర యోగం..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 20, 2026, 09:28 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 09:28 AM IST

Saturn Transit In Revati Nakshatra: ఆగస్టు 20వ తేదీన రేవతి నక్షత్రం మొదటి పాదంలోకి శని గ్రహం సంచారం చేయబోతోంది. బుధుడి నక్షత్రంగా పరిగణించే రేవతిలో శని మార్పుల కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి ధన లాభాలు రావడం ప్రారంభమౌతాయి. అంతేకాకుండా దిమ్మతిరిగే బెనిఫిట్స్ కూడా పొందుతారు..

Saturn Transit In Revati Nakshatra: ఈ సంవత్సరంలోని రెండవ చివరి చంద్రగ్రహణం శ్రావణ పౌర్ణమి రోజున అనగా ఆగస్టు 28వ తేదీన సంభవించబోతోంది. అలాగే ఈరోజు రాఖీ పౌర్ణమి కూడా కావడం విశేషం. రక్షాబంధన్ రోజున చంద్ర హణం ఏర్పడడం.. దీనికి ముందు ఆగస్టు 20వ తేదీన శనిగ్రహం రేవతి నక్షత్రంలోని మొదటి పాదం లోకి వెళ్లడం ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యతను సంతరించబోతోంది. రేవతి నక్షత్రానికి బుధుడు అధిపతిగా వ్యవహరిస్తాడు..

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బుధుడి నక్షత్రంలో శని

బుధుడి నక్షత్రంలో శని ఒకటవ పాదంలోకి సంచారం చేయడం కారణంగా మొత్తం 12 రాశుల వారిపై ఊహించని ప్రభావం పడుతుంది. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో అద్భుతమైన శుభప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. కొన్ని రాశుల వారికి సమస్యలు కూడా తప్పవని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అయితే శని బుధుడి నక్షత్రంలో మొదటి బాదంలోకి సంచారం చేయడం కారణంగా కొన్ని ప్రత్యేకమైన రాశుల వారికి విశేషమైన లాభాలు చేకూరుతాయి..  

Shani Gochar2/7

వృషభ రాశి 

శని సంచారం వృషభ రాశి వారికి ఎంతో అనుకూలంగా ఉండబోతోంది. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో సానుకూలమైన ప్రయోజనాలు గెలగడమే కాకుండా ఆర్థిక పరిస్థితుల్లో వస్తున్న సానుకూలమైన మార్పులు కూడా చోటు చేసుకోబోతున్నాయి. ఊహించని ధన లాభాలతో పాటు ఆర్థికంగా.. ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలు చేకూరుతాయి..  

Shani Dev3/7

మిథున రాశి 

మిథున రాశి వారికి ఈ సమయంలో విశేషమైన ప్రయోజనాలు చేకూరి అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. శని శక్తివంతమైన ప్రభావంతో వీరికి కొత్త ఆదాయం వనరులు కూడా చేగోలుతాయి. దీంతోపాటు ఉద్యోగస్తులకు జీవితంలో సానుకూలమైన ఫలితాలు రావడం ప్రారంభమవుతాయి. వ్యాపారాలు చేస్తున్న వారికి విశేషమైన లాభాలు చేకూరుతాయి. ముఖ్యంగా వ్యాపారవేత్తలకు అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు చేకూరే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి..

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తులారాశి 

తులా రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు శని శక్తివంతమైన ప్రభావం కారణంగా విపరీతమైన అదృష్టం లభించడమే కాకుండా.. అద్భుతమైన ఆనందాన్ని సొంతం చేసుకోబోతున్నారు ముఖ్యంగా ఆర్థిక ప్రణాళికలు వేసుకుంటున్న వారికి భవిష్యత్తులో అద్భుతమైన విజయాలు కలుగుతాయి. వ్యాపారాల్లో అనుకున్నంత స్థాయిలో ధన లాభాలు రావడం ప్రారంభమౌతాయి. ముఖ్యంగా పనుల్లో మంచి ఫలితాలను కూడా పొందగలుగుతారు..  

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ధనస్సు రాశి 

ధనస్సు రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఈ సమయంలో ఆత్మవిశ్వాసం ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. అంతేకాకుండా పనుల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధించగలుగుతారు. నాయకత్వ లక్షణాలు కలిగిన వ్యక్తులు ఆర్థికంగా అద్భుతమైన ఆదాయ వనరులు పొందుతారు. పనుల్లో కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం కూడా లభించబడుతోంది. అంతేకాకుండా భూములతో పాటు భవనాలు, వాహనాలు కూడా కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.  

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మకర రాశి 

మకర రాశి వారికి ఆర్థికంగా ఎన్నో రకాల సానుకూలమైన ప్రయోజనాలు చేకూరుతాయి. ముఖ్యంగా వృత్తిపరంగా గణనీయమైన అభివృద్ధి కూడా లభిస్తుంది. వీరు గొప్ప విజయాలు సాధించడమే కాకుండా అద్భుతమైన శుభవార్తలు వింటారు. దీంతోపాటు పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ఈ సమయం ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది. కోరుకుంటున్న కోరికలు కూడా నెరవేరి.. గతంలో పెట్టిన పెట్టుబడుల నుంచి భారీ మొత్తంలో లాభాలు చేకూరుతాయి.  

Saturn Transit Effects Astrology7/7

నోట్

నోట్.. ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం నమ్మకాలపై మాత్రమే ఆధారపడి ఉంటుంది. దీనిని జీ తెలుగు న్యూస్ ఎప్పుడు దృవీకరించదు..

TAGS:
Saturn Transit
Shani Gochar
Astrology News
Shani Dev

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