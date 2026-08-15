/Saturn Transit 2026: ఆగస్టు 20 నుంచి శని రేవతి నక్షత్ర సంచారం.. ఈ 3 రాశులకు ఊహించని ధనయోగం!

Saturn Transit In Revati Nakshatra: ఆగస్టు 20వ తేదీన శని రేవతి నక్షత్రంలోకి సంచారం చేయడం కారణంగా ఈ క్రింది రాశుల వారి జీవితాల్లో కీలకమైన మార్పులు చోటు చేసుకోబోతున్నాయి.. ముఖ్యంగా కొన్ని రాశుల వారికి ఈ సమయం ఆర్థికంగా అద్భుతమైన విజయాలను అందించబోతోంది.
Saturn Transit In Revati Nakshatra: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో శని గ్రహం ఫలితాలు అందించే గ్రహంగా పేరు ఉంది. కర్మలను అనుగుణంగా ఫలితాలను ఇస్తూ ఉంటుంది. ప్రస్తుతం శని మీనరాశిలో సంచార దశలో కొనసాగుతూ ఉంది. ఆగస్టు 20వ తేదీన శని రేవతి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించబోతోంది. అక్టోబర్ వరకు ఒకటే దశలో రేవతి నక్షత్రంలోనే సంచారం కొనసాగిస్తూ ఉంటుంది.
నవగ్రహాలకు యువరాజుగా పిలిచే బుధుడు ఈ రేవతి నక్షత్రానికి అధిపతిగా వ్యవహరిస్తూ ఉంటాడు. అయితే బుద్ధుడిని జ్ఞానంతో పాటు వ్యాపారం విజయానికి అధిపతిగా చెప్పుకుంటారు. అయితే, ఈ సమయంలో శని ప్రభావంతో పాటు కొన్ని రాశుల వారిపై బుధుడి ఎఫెక్ట్ కూడా పడుతుంది. ముఖ్యంగా ఈ సమయం నుంచి కొన్ని రాశుల వారికి గోల్డెన్ డేస్ రాబోతున్నాయి.. అయితే, ఈ సమయం ఏ రాశుల వారికి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలను అందిస్తుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
మకర రాశి వారికి శని రేవతి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించడం కారణంగా చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులన్నీ ఒక్కసారిగా పూర్తయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఉద్యోగంలో వస్తున్న సమస్యలు పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. అంతేకాకుండా ముఖ్యమైన పనుల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.
మకర రాశి వారికి ఉద్యోగాల్లో పనులకు తగ్గ ప్రశంసలు కూడా లభిస్తాయి. అంతేకాకుండా ప్రేమ జీవితంలో అపార్ధాలు తొలగిపోయి అన్ని రకాల లాభాలు చేకూరుతాయి. ముఖ్యంగా జీవితంలో ఒక సంతోషకరమైన వాతావరణము నెలకొంటుంది. దీంతోపాటు కుటుంబంలో కూడా అద్భుతమైన శుభవార్తలు వినే అవకాశాలు ఉన్నాయి..
ఆగస్టు 20వ తేదీ నుంచి సింహ రాశి వారికి కూడా అదృష్టం విపరీతంగా లభించబోతోంది. దీని కారణంగా వీరికి ఈ సమయం ఎంతో శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా పెద్ద ఆర్థిక లాభాలు చేకూరడమే కాకుండా కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం కూడా లభిస్తుంది. కెరీర్ కు సంబంధించిన కొత్త కొత్త అవకాశాలు కూడా పొందగలుగుతారు. అలాగే వ్యాపారాలు చేసేవారు సుదీర్ఘమైన నిరీక్షణ తర్వాత విజయాలు సాధిస్తారు.
శని ప్రభావంతో మీన రాశి వారికి అద్భుతమైన విజయాల కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా అనుకున్న పనులు ఊహించని శుభవార్తలు వింటారు. సమాజంలో కీర్తి ప్రతిష్టలు ఉన్నటువంటి విపరీతంగా పెరుగుతాయి. అలాగే జీవితంలో ప్రేమ వ్యవహారాలు కూడా మెరుగుపడే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.
మీన రాశి వారికి ఈ సమయంలో కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం తప్పకుండా లభించబోతోంది. వీరికి అదృష్టం విపరీతంగా పెరగడమే కాకుండా అనుకున్న పనుల్లో ఊహించని విజయాలు సాధించబోతున్నారు. ముఖ్యంగా ఉద్యోగంలో పలుకుబడి కూడా విపరీతంగా లభించబోతోంది. అలాగే అదృష్టం కూడా అంచలంచలుగా ఈ సమయంలో పెరుగుతుంది.