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Saturn Transit: రేవతి నక్షత్రంలోకి శని మార్పులు.. ఈ 3 రాశుల వారికి పట్టిందల్లా బంగారమే!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 21, 2026, 12:26 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 12:26 PM IST

Saturn Transit Effect On Zodiac: రేవతి నక్షత్రం నక్షత్రంలో శని మార్పులు చేయడం కారణంగా ఈ సమయంలో కొన్ని రాశులవారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా కోరుకున్న కోరికలు కూడా సులభంగా నెరవేరుతాయి. అంతేకాకుండా ఆరోగ్యం కూడా మెరుగుపడుతుంది. 

Saturn Transit Effect On Zodiac: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో మోస్ట్ పవర్‌ఫుల్ గ్రహాల్లో శని గ్రహం ఒకటి.. ఈ గ్రహాన్ని అత్యంత కీడు గ్రహంగా కూడా పరిగణిస్తారు. అలాగే ఈ గ్రహం చాలా నెమ్మదిగా ఒక రాశి నుంచి మరో రాశికి సంచారం చేస్తుంది. ఇలా సంచారం చేసిన ప్రతిసారి ఏదో ఒక రాశివారికి తప్పకుండా ఏలినాటి శని ప్రభావం కొనసాగుతుంది. ఇదిలా ఉంటే.. అతి త్వరలోనే ఈ గ్రహం నక్షత్ర మార్పు చేసింది. చాలా రోజుల తర్వాత ఈ మార్పు జరగడం విశేషం..
 

Saturn Transit Effect On Zodiac1/6

రేవతి నక్షత్రం మొదటి పాదంలోకి శని

రేవతి నక్షత్రం మొదటి పాదంలోకి శని ప్రవేశించింది. అయితే, దీని ప్రభావం ఈ రోజు నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. ఈ ప్రభావంతో కొన్ని రాశులవారికి మానసిక ఒత్తిడి నుంచి సులభంగా ఉపశమనం లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా మానవ జీవితాల్లో కూడా విపరీతమైన మార్పులు సంభవిస్తాయి. అలాగే కొంతమందికి తీవ్ర సమస్యలు కూడా సులభంగా తొలగిపోతాయి. ఈ సమయంలో ఏయే రాశులవారికి ఈ సమయం శుభప్రదంగా ఉంటుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.  

Shani Gochar Effect2/6

మీన రాశి

మీన రాశివారికి శని అర్ధసతి కొనసాగుతుంది. అయితే, ఈ సమయంలో నక్షత్ర సంచారం కారణంగా తెలియని భయం నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా గందరగోళ పరిస్థితుల నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది. పనుల్లో ఒత్తిడి నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా కూడా సులభంగా మెరుగుపడే ఛాన్స్‌లు ఉన్నాయి. కుటుంబ సభ్యుల పూర్తి సపోర్ట్‌తో అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు. 

Shani Nakshatra Gochar3/6

మేష రాశి

శని ప్రభావంతో మేష రాశివారికి అనుకున్న ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా ఆకస్మికంగా వస్తున్న అడ్డంకులు కూడా పరిష్కారమవుతాయి. దీంతో పాటు ఈ సమయంలో కోరుకుంటున్న కోరికలు కూడా సులభంగా నెరవేరుతాయి. అలాగే ఆరోగ్య సమస్యలు కూడా పూర్తిగా పరిష్కారం కాబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా పెట్టుబడులు పెట్టడం వల్ల బోలెడు లాభాలు పొందుతారు.  

Shani Sade Sati Relief4/6

కుంభ రాశి

రేవతి నక్షత్రంలో శని మార్పుల కారణంగా కుంభ రాశివారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఈ ప్రభావంతో వీరికి అనేక సమస్యల నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా దీర్ఘకాలికంగా వస్తున్న అనేక సమస్యలు కూడా సులభంగా దూరమవుతాయి. దీంతో పాటు గతంలో ఆగిపోయిన పనులు కూడా సులభంగా ఊపందుకుంటాయి.   

Shani Transit Financial Gains5/6

కుంభ రాశి

కుంభ రాశివారికి కోరుకున్న కోరికలు కూడా ఈ సమయంలో నెరవేరుతాయి. దీంతో పాటు ఆర్థిక పరిస్థితులు కూడా గతంలో కంటే ఇప్పుడు మరింత మెరుగుపడే ఛాన్స్‌లు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. రావలసిన బకాయిలు కూడా అందడం వల్ల ఆర్థికంగా బలపడే ఛాన్స్‌లు ఉన్నాయి. పనులు కూడా వేగంగా పూర్తవుతాయి. ఆరోగ్యంగా కూడా చాలా వరకు మెరుగుపడుతుంది.  

Shani Dosha Remedies6/6

గమనిక..

TAGS:
Shani Gochar
Shani Gochar Effect
Shani Gochar Zodiac
Shani Nakshatra Gochar
Saturn Transit Revati Nakshatra

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