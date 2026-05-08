Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Shani Dev: శని దేవుని కరుణాకటాక్షం.. అక్టోబర్ లోపు కోటీశ్వరులు కాబోతున్న ఆ 3 రాశులు ఇవే!

Shani Dev: శని దేవుని కరుణాకటాక్షం.. అక్టోబర్ లోపు కోటీశ్వరులు కాబోతున్న ఆ 3 రాశులు ఇవే!

Written ByDharmaraju DhurishettyUpdated byDharmaraju Dhurishetty
Published: May 08, 2026, 10:25 AM IST|Updated: May 08, 2026, 10:25 AM IST

Saturn Transit In Revati Nakshatra: రేవతి నక్షత్రంలోకి శని సంచారం చేయడం కారణంగా మూడురాశుల వారికి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ఆర్థికంగా అక్టోబర్ నెల వరకు ధన లాభాలు పొందే అవకాశాలున్నాయి. దీర్ఘకాలిక సమస్యల నుంచి ఎంతో సులభంగా ఉపశమనం లభిస్తుంది.

Saturn Transit Benefits1/6

శని గ్రహం రేవతి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించడం కారణంగా ప్రధానంగా మూడు రాశులు ప్రభావితమవుతాయి. ఈ సమయంలో ఆ రాశుల వారికి ఊహించని అదృష్టం తో పాటు ధన లాభాలు కలిగే సూచనలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఆర్థికంగా దెబ్బతిన్న వారికి ఈ సమయం ఎంతో అదృష్టాన్ని అందించబోతోంది. దీని కారణంగా మీరు కోటీశ్వరులు అయ్యే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి.  

Shani Gochar 20262/6

వృషభ రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు శని గ్రహం రేవతి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించడం కారణంగా ఊహించని లాభాలు చేకూరుతాయి. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో పెండింగ్లో ఉన్న ప్రతి పని ఎంతో సింపుల్ గా పూర్తవుతుంది.. ప్రభుత్వ రంగాల్లో పనులు చేసే వారికి భారీ లాభాలు వచ్చే అవకాశాలున్నాయి. ముఖ్యంగా విదేశాలకు వెళ్లాలనుకుంటున్న వారి ప్రతి ఒక్కరి కల నెరవేరబోతోంది. దీని కారణంగా కెరీర్ కూడా అద్భుతంగా మారబోతోంది. అంతేకాకుండా మానసిక ప్రశాంతత విపరీతంగా పెరుగుతుంది.

Shani Dev Zodiac3/6

రేవతి నక్షత్రం లోకి శని ప్రవేశించిన వెంటనే మిధున రాశి వారికి ఈ సమయం అత్యంత శుభప్రదంగా మారుతుంది. ముఖ్యంగా వీరికి ఉద్యోగాల రీత్యా వేగంగా అభివృద్ధి చెందగలుగుతారు. కొత్త బాధ్యతలు చేపట్టడమే కాకుండా ఎప్పుడు ఊహించని ప్రమోషన్లు కూడా పొందగలిగే అవకాశాలున్నాయి. అంతేకాకుండా పనితీరుకు తగ్గ గుర్తింపు లభించి ఉన్నత అధికారుల నుంచి ప్రశంసలు కూడా అందుకుంటారు. విదేశీ వ్యాపారాలకు సంబంధించిన వ్యక్తులు గణనీయంగా ధన లాభాలు పొందుతారు. వైవాహిక జీవితంలో ఉన్న చిన్నపాటి విభేదాలకు పులిస్టాప్ ఉండబోతోంది.

Shani Dev Effect4/6

శని రేవతి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించిన వెంటనే కన్యా రాశి వారికి కూడా అద్భుతమైన ధన లాభాలు కలిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ సమయం వీరికి స్వర్ణ యుగంగా మారుతుంది. ఈ సమయంలో వ్యాపారాలు చేసే వారికి అనుకున్నన్ని ధన లాభాలు పొందగలుగుతారు. అంతేకాకుండా ఊహించని స్థాయిలో కీర్తి, ప్రతిష్టలు సొంతం చేసుకుంటారు. అలాగే వ్యూహాత్మకంగా వ్యాపారాలు చేసే వారికి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. 

Saturn in Revati Nakshatra5/6

కన్యారాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు చాలావరకు కలిసి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా కెరీర్‌లో స్థిరత్వం ఏర్పడి వివిధ ఆర్థిక లాభాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా భారీ మొత్తంలో ఆధార వనరులు కూడా లభించబోతున్నాయి. అలాగే కుటుంబంలో సుఖసంతోషాలు విపరీతంగా పెరుగుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. దీంతోపాటు దీర్ఘకాలిక సమస్యలు ఎంతో సులభంగా తొలగిపోతాయి..  

Shani Dev6/6

నోట్..

Tags:
Shani Dev
Astrology Telugu
Saturn in Revati Nakshatra
Shani Dev Effect

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
టీమ్ఇండియా కెప్టెన్‌గా సూర్యకుమార్ యాదవ్ తొలగింపు!! కొత్త కెప్టెన్ అతనే!

టీమ్ఇండియా కెప్టెన్‌గా సూర్యకుమార్ యాదవ్ తొలగింపు!! కొత్త కెప్టెన్ అతనే!

Shreyas Iyer India Captain26 min ago
2

ఓటర్ల వడపోతతో దిమ్మతిరిగే ఫలితాలు.. బెంగాల్ లో అధికారమార్పును కోరిన ఓటరు తీర్పు..

West Bengal Election sir Effect26 min ago
3

నైతిక విలువలు గాలికి, అక్కాతమ్ముడి పెళ్లి! అసలేం జరిగిందంటే?

Chikkaballapura shocking news1 hr ago
4

డిఫెన్స్ రంగంలో ఇన్వెస్టర్ల జైత్రయాత్ర.. ఆపరేషన్ సింధూర్ జ్ఞాపకాలతో లాభాల పంట..!!

Defence stocks rally India1 hr ago
5

వ్యాపారం, ఉద్యోగాల్లో కాసుల వర్షం.. లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగంతో ఈ రాశుల వారికి పండగే!

Lakshmi Narayana Rajayoga2 hrs ago