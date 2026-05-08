/Shani Dev: శని దేవుని కరుణాకటాక్షం.. అక్టోబర్ లోపు కోటీశ్వరులు కాబోతున్న ఆ 3 రాశులు ఇవే!

Saturn Transit In Revati Nakshatra: రేవతి నక్షత్రంలోకి శని సంచారం చేయడం కారణంగా మూడురాశుల వారికి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ఆర్థికంగా అక్టోబర్ నెల వరకు ధన లాభాలు పొందే అవకాశాలున్నాయి. దీర్ఘకాలిక సమస్యల నుంచి ఎంతో సులభంగా ఉపశమనం లభిస్తుంది.
శని గ్రహం రేవతి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించడం కారణంగా ప్రధానంగా మూడు రాశులు ప్రభావితమవుతాయి. ఈ సమయంలో ఆ రాశుల వారికి ఊహించని అదృష్టం తో పాటు ధన లాభాలు కలిగే సూచనలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఆర్థికంగా దెబ్బతిన్న వారికి ఈ సమయం ఎంతో అదృష్టాన్ని అందించబోతోంది. దీని కారణంగా మీరు కోటీశ్వరులు అయ్యే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి.
వృషభ రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు శని గ్రహం రేవతి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించడం కారణంగా ఊహించని లాభాలు చేకూరుతాయి. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో పెండింగ్లో ఉన్న ప్రతి పని ఎంతో సింపుల్ గా పూర్తవుతుంది.. ప్రభుత్వ రంగాల్లో పనులు చేసే వారికి భారీ లాభాలు వచ్చే అవకాశాలున్నాయి. ముఖ్యంగా విదేశాలకు వెళ్లాలనుకుంటున్న వారి ప్రతి ఒక్కరి కల నెరవేరబోతోంది. దీని కారణంగా కెరీర్ కూడా అద్భుతంగా మారబోతోంది. అంతేకాకుండా మానసిక ప్రశాంతత విపరీతంగా పెరుగుతుంది.
రేవతి నక్షత్రం లోకి శని ప్రవేశించిన వెంటనే మిధున రాశి వారికి ఈ సమయం అత్యంత శుభప్రదంగా మారుతుంది. ముఖ్యంగా వీరికి ఉద్యోగాల రీత్యా వేగంగా అభివృద్ధి చెందగలుగుతారు. కొత్త బాధ్యతలు చేపట్టడమే కాకుండా ఎప్పుడు ఊహించని ప్రమోషన్లు కూడా పొందగలిగే అవకాశాలున్నాయి. అంతేకాకుండా పనితీరుకు తగ్గ గుర్తింపు లభించి ఉన్నత అధికారుల నుంచి ప్రశంసలు కూడా అందుకుంటారు. విదేశీ వ్యాపారాలకు సంబంధించిన వ్యక్తులు గణనీయంగా ధన లాభాలు పొందుతారు. వైవాహిక జీవితంలో ఉన్న చిన్నపాటి విభేదాలకు పులిస్టాప్ ఉండబోతోంది.
శని రేవతి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించిన వెంటనే కన్యా రాశి వారికి కూడా అద్భుతమైన ధన లాభాలు కలిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ సమయం వీరికి స్వర్ణ యుగంగా మారుతుంది. ఈ సమయంలో వ్యాపారాలు చేసే వారికి అనుకున్నన్ని ధన లాభాలు పొందగలుగుతారు. అంతేకాకుండా ఊహించని స్థాయిలో కీర్తి, ప్రతిష్టలు సొంతం చేసుకుంటారు. అలాగే వ్యూహాత్మకంగా వ్యాపారాలు చేసే వారికి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి.
కన్యారాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు చాలావరకు కలిసి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా కెరీర్లో స్థిరత్వం ఏర్పడి వివిధ ఆర్థిక లాభాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా భారీ మొత్తంలో ఆధార వనరులు కూడా లభించబోతున్నాయి. అలాగే కుటుంబంలో సుఖసంతోషాలు విపరీతంగా పెరుగుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. దీంతోపాటు దీర్ఘకాలిక సమస్యలు ఎంతో సులభంగా తొలగిపోతాయి..
