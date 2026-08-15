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Saturn-venus Effect: ఆగస్టు 21న శని-శుక్రుల అరుదైన యోగం.. ఈ 4 రాశుల వారికి ఇక పట్టిందల్లా బంగారమే!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 15, 2026, 10:22 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 10:22 AM IST

Saturn-venus Effect On Zodiac: ఆగస్టు 21వ తేదీన శని శుక్ర గ్రహాలు ఒకదానికొకటి 180 డిగ్రీల కోణంలోకి రాబోతున్నాయి. దీని కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి ఈ సమయం ఎంతో అద్భుతంగా ఉండబోతోంది. ఆర్థికంగా కూడా చాలా మేలు జరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఉద్యోగులకైతే ఇది గోల్డెన్ పీరియడ్ గా మారబోతోంది..

Saturn-venus Effect On Zodiac: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో శుక్రుడిని సంపదతో పాటు ఆనందం, శ్రేయసుకు కారపుడిగా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. ఇక శని గ్రహాన్ని కర్మ, న్యాయానికి గారకుడిగా భావిస్తారు. అయితే ఈ రెండు గ్రహాలు అతి త్వరలోనే ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానంలోకి రావడం విశేషం. ముఖ్యంగా ఆగస్టు 21న సాయంత్రం 6 గంటల సమయంలో శుక్రుడు శని గ్రహాలు ఒకదానికొకటి 180 డిగ్రీల కోణంలోకి రాబోతున్నాయి..
 

Saturn-venus Effect On Zodiac1/6

180 డిగ్రీల కోణంలోకి..

ఈ రెండు గ్రహాలు ఒకదానికొకటి పరస్పరం 180 డిగ్రీల కోణంలోకి రావడం కారణంగా అత్యంత శక్తివంతమైన ప్రత్యూతి యోగం కూడా ఏర్పడబోతోంది. ఈ యోగం కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి ఆర్థికంగా పురోగతి లభించబోతోంది. అంతే కాకుండా ధన లాభాలు కలిగి ఒత్తిడి నుంచి విముక్తి కూడా లభిస్తుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అయితే ఈ సమయంలో అదృష్టాన్ని పొందే రాశులేవో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..

Shani Shukra Effect2/6

మేష రాశి 

మేషరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఈ శక్తివంతమైన యోగ ప్రభావంతో జీవితంలో ఎన్నో రకాల మార్పులు సంభవించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఉద్యోగాల్లో పదోన్నతులు లభించడమే కాకుండా.. గతంలో పెట్టిన పెట్టుబడుల నుంచి భారీ లాభాలు వస్తాయి. ప్రేమ సంబంధాలు గతంలో కంటే ఇప్పుడు మరింత మెరుగుపడతాయి. అలాగే డబ్బుల కొరత లేకుండా ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు..

Saturn Venus Effect3/6

కర్కాటక రాశి 

కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు శని శుక్ర గ్రహాలు ఒకదానికొకటి 180 డిగ్రీల కోణంలోకి రావడం కారణంగా అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలగబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఉద్యోగంలో అభివృద్ధి లభించడమే కాకుండా ఆర్థిక పరిస్థితులు మారబోతున్నాయి. డబ్బుకు ఈ సమయంలో కోరత లేకుండా ఉండే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా ఇప్పటికే ఇబ్బందుల్లో ఉన్న వ్యక్తులందరికీ తప్పకుండా పరిష్కారం లభిస్తుంది.  

Lucky Zodiac Signs August4/6

సింహరాశి

శని శుక్ర గ్రహాల కలయిక కారణంగా సింహ రాశి వారికి ఈ సమయంలో ఆదాయం మునుపెన్నడూ లేని విధంగా విపరీతంగా పెరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో డబ్బు కూడా పూర్తిగా తీరిపోతుంది. అలాగే వీరికి తప్పకుండా ఆకస్మికంగా ధన లాభాలు కలుగుతాయి. భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు చేయాలనుకుంటున్న వ్యక్తులందరికీ మంచి ప్రయోజనాలు చేకూరుతాయి. అలాగే కుటుంబంతో కలిసి యాత్రలకు కూడా వెళ్తారు.  

Saturn Venus Opposition5/6

మీన రాశి

మీనరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఈ రెండు గ్రహాల ల ప్రభావంతో అత్యుత్తమ ఫలితాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా వీరికి ఇది అద్భుతమైన సమయంగా భావించవచ్చు. గతంలో నిలిచిపోయిన ప్రతి పని ఈ సమయంలో పూర్తవుతుంది. ఆత్మవిశ్వాసం కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం లభించి అనుకున్న పనుల్లో విపరీతమైన ధన లాభాలు పొందగలుగుతారు. అలాగే కష్టాలు లేకుండా సులభంగా జీవితంలో ఉన్నతంగా విజయాలు సాధించగలుగుతారు.

Shani Shukra Samasaptaka Yoga6/6

గమనిక..

TAGS:
Shani Shukra Effect
Samasaptaka Yoga
Saturn Venus Effect
horoscope
Saturn Venus Zodiac

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