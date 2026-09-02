/శని-బుధుల షరష్టక యోగం.. ఈ 4 రాశుల వారికి ఊహించని ధనలాభాలు!

Saturn–mercury Shadashtaka Yoga: శని -బుధ గ్రహాలు ఒకదానికి ఒకటి 150 డిగ్రీల కోణంలోకి వచ్చాయి. దీని కారణంగా ఎంతో శక్తివంతమైన షరష్టక యోగం ఏర్పడింది. దీని కారణంగా ఈ క్రింది రాశుల వారి జీవితాల్లో ఊహించని మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి.. ముఖ్యంగా బ్రహ్మశ్రీ నరసింహ మూర్తి తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. ఈ సమయంలో కొన్ని రాశుల వారికి విపరీతమైన ధన లాభాలు కలుగుతాయి..
Saturn–mercury Shadashtaka Yoga Effect: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. కర్మకు సూచికగా భావించే శని.. అలాగే గ్రహాలకు యువరాజుగా భావించే బుధుడు.. సెప్టెంబర్ ఒకటవ తేదీన సాయంత్రం 6 గంటల సమయంలో ఒకదానికొకటి 150 డిగ్రీల కోణంలోకి వచ్చి ఎంతో శక్తివంతమైన షరష్టక యోగాన్ని ఏర్పాటు చేశాయి. ఈ యోగానికి చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. దీని ఫలితంగా నాలుగు రాశుల వారిపై ఊహించని ప్రభావం పడుతుంది..
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. శనీ బుధ గ్రహాల సంయోగంతో నాలుగు రాశుల వారికి విపరీతమైన ధనలాభాలు కూడా కలిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఆర్థికంగా మేలు జరగడమే కాకుండా.. కోరుకున్న కోరికలు కూడా ఎంతో సులభంగా నెరవేరబోతున్నాయని ప్రముఖ జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు బ్రహ్మశ్రీ నరసింహ మూర్తి తెలిపారు. వృత్తిపరంగా ఊహించని పురోగతి కూడా లభించబోతోందని ఆయన చెబుతున్నారు.. అయితే ఈ సమయంలో ఎక్కువ మేలు జరిగేది ఏయే రాశుల వారికో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
బుధ, శని గ్రహాలు ఒకదానికొకటి 150 డిగ్రీల కోణంలోకి రావడం కారణంగా మేష రాశి వారిపై ఊహించని ప్రభావం పడుతుంది. ముఖ్యంగా వీరికి ఈ సమయంలో ఉన్నటువంటి ఆదాయ వనరులు పెరుగుతాయని జ్యోతిష్య పండితులు బ్రహ్మశ్రీ నరసింహ మూర్తి తెలిపారు. అంతేకాకుండా ఈ సమయంలో చదువులలో పురోగతి సాధించే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయని వారంటున్నా. అలాగే ప్రధాన పరీక్షల్లో మంచి మార్కులు కూడా సాధించగలుగుతారు..
కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు షరష్టక యోగం ప్రభావంతో సంతోషం విపరీతంగా పెరుగుతుందని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు బ్రహ్మశ్రీ నరసింహ మూర్తి తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా వీరికి డబ్బు కొరత పూర్తిగా తీరిపోతుందని ఆయన అంటున్నారు. కుటుంబ పరంగా ఉన్న సమస్యలు కూడా సులభంగా నెరవేరుతాయి. కష్టాల నుంచి ఉపశమనం లభించి అన్ని రంగాల్లో సులభంగా విజయాలు సాధించగలుగుతారని ఆయన చెబుతున్నారు.
బ్రహ్మశ్రీ నరసింహమూర్తి తెలిపిన వివరాల ప్రకారం ఈ బుధ శని రెండు గ్రహాల కలయిక కారణంగా తులా రాశి వారి జీవితం ఊహించని స్థాయిలో ముందుకెళ్తుందట. అంతేకాకుండా ఉద్యోగంలో పదవున్నతులు కూడా లభిస్తుందని ఆయన చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా కష్టాలతో పాటు ఎన్నో రకాల సమస్యలు పూర్తిగా తొలగిపోయి. మానసిక సమస్యల నుంచి ఉపశమనం కూడా లభిస్తుందట.. అంతేకాకుండా ఆందోళన కూడా తొలగిపోతుందని ఆయన చెబుతున్నారు..
శని బుధ గ్రహాల కారణంగా ఏర్పడిన షరష్టక యోగం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి ఈ సమయంలో అద్భుతమైన ఆదాయ వనరులు లభించబోతున్నాయి.. ముఖ్యంగా ఈ యోగంతో శరీరంలో ఉన్న సమస్యలు కూడా పూర్తిగా పరిష్కారం అవుతాయని నరసింహమూర్తి శాస్త్రి తెలుపుతున్నారు.. ఎలాంటి సమస్యలు ఉన్న పూర్తిగా తొలగిపోతాయని ఆయన అంటున్నారు.. దీర్ఘకాలికంగా వస్తున్న కొన్ని సమస్యలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయి..