Shani Dev Effect: నవంబర్‌ 28న శని మహా అద్భుతం.. ఈ రాశులవారికి లక్కీ జాక్‌పాట్!

Saturns Transit Impact On Zodiac Signs: నవంబర్‌ 28వ తేదిన శని గ్రహం సక్రమార్గంలోకి రాబోతోంది. దీని కారణంగా ఈ కింది రాశులవారికి చాలా మేలు జరుగుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా కూడా ఈ రాశులవారికి మేలు జరుగుతుంది.

Saturns Transit Impact On Zodiac Signs: రాశి చక్రంలో జరిగే మార్పుల కారణంగా ప్రపంచంలోనూ అనేక మార్పులు సంభవిస్తాయి. ముఖ్యంగా గ్రహ సంచారాల కారణంగా ప్రపంచం, వ్యక్తిగత జీవితం, పర్యావరణ మార్పులు కూడా వస్తూ ఉంటాయి. అందుకే ఈ గ్రహ సంచారాలకు జ్యోతిష్య శాస్త్రం పరంగా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. ప్రస్తుతం శని గ్రహం మీన రాశిలో సంచార దశలో ఉన్నాడు. అలాగే తిరోగమనంలో కదులుతున్నాడు. 
 
1 /5

నవంబర్‌ 28వ తేదిన శని గ్రహం సక్రమ మార్గంలోకి రాబోతున్నాడు. శని ఇలాంటి మార్పుల కారణంగా కొన్ని రాశులవారికి కలిసి వస్తుంది. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో ఆయా రాశులు అద్భుతమైన కీలక నిర్ణయాలు కూడా తీసుకుంటారు. అలాగే అదృష్టం కూడా పెరిగి.. డబ్బులు కూడా భారీ మొత్తంలో పొందగలుగుతారని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. గతంలో నిలిపోయిన పనులు కూడా సింపుల్‌గా జరిగిపోతాయి. అయితే, శని గ్రహం సక్రమ మార్గంలోకి ప్రవేశించడం వల్ల ఏయే రాశివారికి మేలు జరుగుతుందో తెలుసుకుందాం..   

2 /5

శని గ్రహం తిరోగమనం నుంచి సక్రమ మార్గంలోకి రావడం వల్ల కర్కాటక రాశివారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. వీరికి కార్యలయాల్లో ఉన్నతమైన పదవులు కూడా లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా మానసిక ఒత్తిడి తగ్గి.. ఉద్రిక్తతలు తొలగిపోయే అవకాశాలు ఉన్నాయి. దీంతో పాటు ఎలాంటి పనులు చేసిన అద్భుతమైన విజయాలు సాధిస్తారు.

3 /5

కర్కాటక రాశివారికి శని సంచారంతో వ్యాపారాల పరంగా చాలా మేలు జరుగుతుంది. వీరికి అద్భుతమైన శక్తి లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా వ్యాపారాలు చేసేవారు కొన్ని రకాల అద్భుతమైన నిర్ణయాలు కూడా తీసుకుంటారు. దీంతో పాటు ఏదైన పని ప్రారంభించాలనుకుంటున్న వ్యక్తులకు ఇది అద్భుతమైన సమయం. అంతేకాకుండా వ్యాపారాల్లో కూడా సానుకూలమైన మార్పులు పొందుతారు.   

4 /5

మకర రాశివారికి ఈ సమయంలో శని దేవుడి అనుగ్రహం లభించబోతోంది. వీరికి ఈ సమయంలో అద్భుతమైన అవకాశాలు కూడా లభిస్తాయి. దీంతో పాటు ఏదైనా పనుల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధిస్తారు. చాలా కాలంగా నిలిపోయిన పనులు కూడా తిరిగి ప్రారంభిస్తారు. అంతేకాకుండా చిన్న చిన్న ప్రయాణాలు కూడా చేయగలుగుతారు. దీని వల్ల మానసిక ప్రశాంతత కూడా చాలా వరకు మెరుగుపడుతుంది. అంతేకాకుండా ఉద్యోగాలు చేసేవారికి చాలా బాగుటుంది. 

5 /5

మీన రాశివారికి శని తిరోగమనం నుంచి సక్రమ మార్గంలోకి రావడం వల్ల ఉద్యోగాల్లో పదోన్నతులు కూడా లభించబోతున్నాయి. వీరికి ఉద్యోగాల పరంగా మంచి మంచి అవకాశాలు కూడా లభిస్తాయి. చాలా కాలం నిలిచిపోయిన పనులు కూడా ప్రారంభమవుతాయి. కుటుంబ సభ్యులతో కూడా ఈ సమయంలో చాలా బాగుంటారు. అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా మంచి అదృష్టం కూడా పొందుతారు. (గమనిక: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు ద్వారా సేకరించింది మాత్రమే, దీనిని జీ తెలుగు న్యూస్‌ ధృవీకరించదు.)

