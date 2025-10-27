English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Indian Currency vs Saudi Riyal : ఈ ముస్లిం దేశంలో ఏడాది పాటు సంపాదిస్తే చాలు.. జీవితాంతం కూర్చుండి బతకవచ్చు..!!

Indian Currency vs Saudi Riyal :  గల్ఫ్ దేశాలకు వలస వెళ్లే భారతీయుల సంఖ్య ఏటా భారీగా పెరుగుతోంది. ముఖ్యంగా సౌదీ అరేబియా వంటి దేశాల్లో లక్షలాదిమంది భారతీయులు ఉద్యోగాలు చేసుకుంటూ తమ కుటుంబాలను పోషిస్తున్నారు. అయితే అక్కడ సంపాదించే డబ్బు భారతదేశంలో ఎంత అవుతుందో అనేది చాలా మందికి ఆసక్తికరమైన ప్రశ్న. 
ప్రస్తుతం ఒక సౌదీ రియాల్ విలువ సుమారు రూ. 22.20 రూపాయలుగా ఉంది. అంటే సౌదీ రియాల్ (SAR) భారత రూపాయి (INR) మధ్య మారకపు విలువ ప్రకారం.. సౌదీలో రూ. 1 లక్ష అంటే దాదాపు SAR 4,505 అవుతుంది. అదే విధంగా మీరు సౌదీలో SAR 1000 సంపాదిస్తే, భారత కరెన్సీలో అది సుమారు రూ. 22,200 అవుతుంది. SAR 5000 సంపాదిస్తే దాని విలువ రూ. 1.11 లక్షల వరకు చేరుతుంది.

సౌదీ అరేబియాలో సాధారణ కార్మికుడి నెలవారీ జీతం SAR 1500 నుండి SAR 4000 వరకు ఉంటుంది. అంటే భారత కరెన్సీలో అది రూ.33,000 నుండి రూ. 88,000 మధ్య ఉంటుంది. అయితే ఎక్కువ నైపుణ్యాలు ఉన్న టెక్నీషియన్లు, డ్రైవర్లు, ఎలక్ట్రిషియన్లు లేదా ఇంజనీర్లు SAR 5000-8000 వరకు సంపాదిస్తారు.

ఇది భారత రూపాయల ప్రకారం నెలకు రూ.1 లక్ష నుంచి రూ. 1.8 లక్షల వరకు అవుతుంది. సౌదీ కంపెనీలు సాధారణంగా ఉద్యోగులకు వసతి, భోజనం, రవాణా వంటి సదుపాయాలు కల్పిస్తాయి. దీంతో ఉద్యోగులు నెలకు రూ. 60,000 నుంచి రూ. 80,000 వరకు భారతదేశానికి పంపగలుగుతారు.  

సౌదీలో జీవన వ్యయం కూడా తక్కువగానే ఉంటుంది. ముఖ్యంగా పెద్ద కంపెనీల్లో పనిచేసేవారికి హౌసింగ్, మెడికల్, ట్రాన్స్‌పోర్ట్ ఖర్చులు సంస్థ భరించడంతో, వారికి నికర ఆదాయం ఎక్కువగా మిగులుతుంది. ఈ కారణంగానే భారత కార్మికులు సౌదీ వంటి గల్ఫ్ దేశాలను ఎక్కువగా ఎంచుకుంటున్నారు.   

రియాల్ విలువ కూడా స్థిరంగా ఉండటంతో, అక్కడ సంపాదించే డబ్బుకు భారత కరెన్సీలో మంచి విలువ వస్తుంది. ఉదాహరణకు, ఒక వ్యక్తి సౌదీలో SAR 5000 సంపాదిస్తే, భారతదేశంలో దానికి సమానం సుమారు రూ. 1.11 లక్షలు అవుతుంది. SAR 10,000 సంపాదిస్తే అది రూ. 2.22 లక్షలకు సమానం అవుతుంది. 

ఈ విధంగా అక్కడి సంపాదన భారతదేశంలో గణనీయమైన విలువను కలిగి ఉంటుంది. గల్ఫ్ దేశాల్లో ఉన్న భారతీయ కార్మికుల కోసం ఇది ఒక ఉపయోగకరమైన లెక్క అని చెప్పవచ్చు. సౌదీలో సంపాదన, మారకపు విలువ, ఖర్చులు తెలుసుకోవడం ద్వారా వారు తమ కుటుంబానికి ఎంత సొమ్ము పంపగలరో సులభంగా అంచనా వేయవచ్చు.

కాగా సౌదీ అరేబియా.. భారతీయులు, బంగ్లాదేశీయులు,  పాకిస్తానీలకు ప్రధాన ఉపాధి కేంద్రంగా ఉంది. ప్రతి సంవత్సరం వేలాది మంది భారతీయులు సౌదీ అరేబియాకు వలస వెళతారు. ప్రధానంగా నిర్మాణం, చమురు,  గ్యాస్ పరిశ్రమ, గృహ పని,  సేవా రంగంలో పని చేయడానికి అక్కడికి వెళ్తుంటారు. భారతదేశం నుండి కార్మికులు పెద్ద ఎత్తున వలస రావడానికి అతిపెద్ద కారణం రియాల్, రూపాయి మధ్య వ్యత్యాసం ఉండటం.

సౌదీ అరేబియా దాని మెరిసే భవనాలు, ఎత్తైన టవర్లు,  దాని సంపన్న షేక్‌ల విలాసవంతమైన జీవనశైలికి ప్రసిద్ధి చెందింది. దాని చమురు నిల్వలు, ఇంధన ఎగుమతుల కారణంగా దేశం ఆర్థికంగా బలంగా ఉంది. దాని సమాజం ఆర్థికంగా,  మౌలిక సదుపాయాల పరంగా ఆధునికమైనది, ఇది పర్యాటకం,  ఉపాధి రెండింటికీ ప్రసిద్ధ గమ్యస్థానంగా మారింది.

భారతదేశం,  సౌదీ అరేబియా సంబంధాలు ఆర్థికంగానే కాకుండా సాంస్కృతికంగా,  రాజకీయంగా కూడా ఉన్నాయి. రాజు సల్మాన్ పాలనలో, రెండు దేశాల మధ్య వాణిజ్య,  దౌత్య సంబంధాలు బలపడ్డాయి. భారతదేశం నుండి సౌదీ అరేబియాకు పర్యాటకుల సంఖ్య క్రమంగా పెరుగుతోంది. సాంస్కృతిక మార్పిడులు రెండు దేశాలను దగ్గర చేశాయి.

Indian currency Saudi Arabia Saudi Riyal World News in telugu Saudi Riyal to Indian Rupee India-Saudi Arabia relations Indian workers in Saudi Arabia

