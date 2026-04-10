PM-SYM Scheme: కేంద్ర ప్రభుత్వం అదిరిపోయే స్కీం.. రోజుకు రూ.2 ఆదా చేస్తే చాలు, నెలకు రూ. 3,000 పెన్షన్, ఇలా అప్లై చేసుకోండి!

Get Rs 3000 Monthly Pension Under Govt Scheme: ప్రధానమంత్రి శ్రమ యోగి మాన్ ధన్ యోజన అనేది అసంఘటిత కార్మికులకు ప్రారంభించిన పథకం. ఇందులో 60 ఏళ్ళు వయసు మళ్లిన తర్వాత ప్రతినెలా పెన్షన్ రూపంలో డబ్బు పొందుతారు. కూలీలు, రోజువారి గృహ కార్మికులు, చిన్న వ్యాపారులు, రిక్షా డ్రైవర్ల కోసం ఈ పథకాన్ని ప్రారంభించారు. అయితే ప్రధానమంత్రి శ్రమ యోగి మాన్ ధన్ యోజన ద్వారా ప్రతినెలా రూ. 3000 ఎలా పొందవచ్చు? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
ప్రధానంగా అసంఘటిత వర్గాలకు చెందిన కార్మికులు ప్రతినెలా పెన్షన్ పొందలేరు. వృద్ధాప్యంలో వారు ఇతరులపై ఆధార పడాల్సి వస్తుంది. అలాంటి వారి కోసమే ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ ఆధ్వర్యంలో పీఎం శ్రమ యోగి మాన్ధన్ యోజన పథకాన్ని తీసుకువచ్చారు. అసంఘటిత వర్గాలకు చెందిన కార్మికులు 60 ఏళ్ళు దాటిన తర్వాత ప్రతినెలా పెన్షన్ పొందుతారు. ఇది వీధి వ్యాపారులు, కూలీలు, చిన్న దుకాణదారుల కోసం ప్రారంభించిన ఓ అద్భుతమైన పథకం అని చెప్పవచ్చు.
పీఎం శ్రమ యోగి మాన్ధన్ యోజనకు ఎవరు అర్హులు? ప్రధానంగా ఈ పథకాన్ని అసంఘటిత కార్మికుల కోసం ప్రారంభించారు. అంటే నెలవారీ జీతం పొందేవారు అర్హులు కాదు. ఈ పథకంలో అర్హత పొందాలంటే 18 నుంచి 40 ఏళ్ల లోపు ఉండాలి. వారి నెలవారీ జీతం 15 ఏళ్లు వేలు మాత్రమే ఉన్నవారు అర్హులు. అంతేకాదు వీళ్ళు ఎలాంటి పెన్షన్ ఈపీఎఫ్ఓ లో సభ్యులై ఉండకూడదు.
రిటైర్మెంట్ తర్వాత ఎంత పొందుతారు? పీఎం శ్రమ యోగి మాన్ధన్ యోజనలో 60 ఏళ్లు దాటిన తర్వాత ప్రతినెలా రూ. 3000 పెన్షన్ పొందవచ్చు. అయితే మీరు 4 ఏళ్లలోపు ప్రతి నెల ఇందులో మీరు డబ్బు పెట్టుబడి పెట్టాల్సి ఉంటుంది. ఒకవేళ పథకం ప్రారంభించిన వారు చనిపోతే వారి భార్య లేదా భర్తకు ఆ స్కీం లబ్ది పొందుతారు.
ప్రతి నెల పెన్షన్ పొందే విధానం.. సాధారణంగా ఈ పథకంలో చేరిన వారు వయస్సు ఆధారంగా కాంట్రిబ్యూట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఒకవేళ మీకు 18 ఏళ్లు ప్రతినెలా రూ. 60 వరకు పెట్టుబడి పెట్టాలి. అయితే మీరు 40 ఏళ్లకు ఈ పథకంలో చేరితే ప్రతి నెల రూ.200 పెట్టుబడి పెట్టాల్సి ఉంటుంది. అలా కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తూ 60 ఏళ్లు దాటిన తర్వాత ప్రతినెలా రూ. 3000 పొందుతారు .
పీఎం శ్రమ యోగి మాన్ధన్ యోజనకు దరఖాస్తు చేసుకునే విధానం.. మీరు కూడా ఈ పథకంలో చేరాలంటే ఆఫ్ లైన్ లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. మీ దగ్గరలో ఉన్న కామన్ సర్వీస్ సెంటర్ వెళ్లి ఆధార్ కార్డు ద్వారా మీ బ్యాంకు వివరాలు నమోదు చేసి ఆటో డెబిట్ పెడితే ప్రతినెల మీ ఖాతా నుంచి డబ్బు డెబిట్ అయిపోతుంది.
అదేవిధంగా మీరు పెన్షన్ కార్డు కూడా పొందుతారు. మీరు ప్రతి నెల డబ్బులు చెల్లిస్తేనే ఈ పథకంలో అర్హత పొందుతారు. మధ్యలో డబ్బు చెల్లించడం ఆపేసినా, విత్డ్రా చేసుకున్నా పూర్తి బెనిఫిట్స్ పొందలేరు. అయితే ద్రవ్యోల్భణం ఆధారంగా ఈ చెల్లింపు చేస్తారు. ప్రస్తుతం పెన్షన్ రూ.3000 ఈ పథకం ద్వారా అందిస్తున్నారు.