/Post Office: కేంద్ర ప్రభుత్వ గ్యారెంటీ.. రోజుకు రూ.333 పెట్టుబడితో రూ.17 లక్షలు పొందే సువర్ణావకాశం!

Save 333 per day get 17 lakhs In RD Scheme 2026: డబ్బులు భద్రంగా ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ, స్థిరమైన రాబడి పొందాలనుకుంటున్నారా? అయితే పోస్ట్ ఆఫీస్ రికరింగ్ డిపాజిట్ (Post Office Recurring Deposit) స్కీమ్ మీకు ఒక బెస్ట్ ఆప్షన్. ఇందులో చిన్న మొత్తాల పొదుపుతో మంచి లాభాలు పొందవచ్చు. ముఖ్యంగా నెల జీతం పొందే ఉద్యోగులకు, చిన్న బిజినెస్ చేసేవారికి, గృహిణులకు ఇది చాలా మంచి వడ్డీని ఇస్తుంది. పోస్ట్ ఆఫీస్ అందిస్తున్న ఆర్డీ స్కీమ్ గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
పోస్ట్ ఆఫీస్ రికరింగ్ డిపాజిట్ స్కీమ్ చాలామంది ఎంచుకునే పథకంగా మారింది. ఇందులో ఆకర్షణీయమైన 6.7 శాతం వడ్డీ లభిస్తుంది. ఈ స్కీమ్ను సింపుల్గా మీరు పోస్ట్ ఆఫీస్కు వెళ్లి ప్రారంభించవచ్చు. ఇందులో రోజుకి రూ.333 పొదుపు చేస్తే 10 ఏళ్లకు రూ..17 లక్షల వరకు లాభం పొందవచ్చు. అంటే ప్రతినెలా కేవలం రూ.10,000 ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది.
ఈ పథకం మెచ్యూరిటీ ఐదేళ్లు. ప్రతి నెల డబ్బు డిపాజిట్ చేయాలి. ఇలా ఐదేళ్లపాటు చేయడం వల్ల మెచ్యూరిటీ సమయానికి మీరు ఊహించని లాభాలు పొందుతారు. సేవింగ్స్ తో పాటు మీరు వడ్డీ కూడా పొందుతారు.
ఈ పోస్ట్ ఆఫీస్ స్కీమ్ ద్వారా రూ.17 లక్షలు పొందే విధానం తెలుసుకుందాం.. ఒక వ్యక్తి ప్రతినెలా రూ.10,000 ఈ పథకంలో డిపాజిట్ చేస్తే ఐదేళ్ల తర్వాత అది రూ.6 లక్షలు అవుతుంది. అది వడ్డీతో కలిపి అది రూ.7 లక్షలు పైగా లభిస్తుంది. దీన్ని మరో ఐదేళ్ల వరకు పొడిగించుకోవచ్చు. అలా రూ.12 లక్షలు చేరుకుంటుంది. ఇవన్నీ కలిపి మొత్తంగా ఇందులో రూ.17 లక్షలు పొందుతారు.
ఎప్పటికప్పుడు మీరు రెగ్యులర్గా సేవింగ్స్ చేస్తూ వడ్డీ కూడా పొంది, ఇలా పెద్ద మొత్తంలో లాభాలు పొందవచ్చు. ఏడాది పాటు మీ లోన్ యాక్టివ్గా ఉంటే మీరు 50 శాతం వరకు మీరు రుణ సదుపాయం పొందే అవకాశం ఉంది. అదనంగా ఇన్వెస్టర్ చనిపోతే నామినీకి అకౌంట్లో ఉన్న బ్యాలెన్స్ ఇస్తారు. చిన్నగా పొదుపు చేస్తూ ఎక్కువ లాభాలు పొందాలనుకునే వారికి ఇది మంచి ప్లాన్.
మీ దగ్గరలో ఉన్న పోస్ట్ ఆఫీస్కు వెళ్లి ఈ ఖాతాను సులభంగా తెరవచ్చు. ఆధార్ కార్డ్, పాన్ కార్డ్, పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటో వంటి డాక్యుమెంట్స్ కూడా తీసుకువెళ్లాలి. ఈ అకౌంట్ను మీరు నెట్ బ్యాంకింగ్ లేదా మొబైల్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా కూడా నిర్వహించుకోవచ్చు.