Desktop Air Cooler Mini AC: ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ అమెజాన్ మినీ ఏసీలను విక్రయిస్తోంది. వేసవికాలం సందర్భంగా అత్యంత తక్కువ ధరలకే ఇవి అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా 72 శాతం వరకు ప్రత్యేకమైన తగ్గింపుతో లభించడం విశేషం..
Desktop Air Cooler Mini AC: ప్రస్తుతం చాలామంది ఇంట్లోనే ఉండి పనులు చేసేవారు వేడిని తట్టుకోలేక ఎక్కువగా మినీ కూలర్లను, మినీ ఏసీలను కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. అయితే, మీరు కూడా ఎప్పటినుంచో మంచి పర్సనల్ Mini ACని కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఇదే అద్భుతమైన అవకాశంగా భావించవచ్చు. ఎందుకంటే ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ అమెజాన్లో కొన్ని మినీ ఏసీలపై అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి..
ముఖ్యంగా కొన్ని బ్రాండ్లకు సంబంధించిన మినీ ఏసీలపై ఏకంగా 50 నుంచి 75 శాతం వరకు ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ లభిస్తోంది. వీటికి తోడు అదనంగా బ్యాంకు తీసుకుంటా ఆఫర్స్ లభించడం వల్ల అత్యంత తక్కువ ధరల్లోనే అందుబాటులో ఉన్నాయి. అలాగే ఈ మినీ ఏసీలు అద్భుతమైన ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి వచ్చాయి..
ముఖ్యంగా ఈ ఏసీలను మీ డెస్క్ లేదా బెడ్ పక్కన పెట్టుకొని కూర్చున్నప్పుడు అద్భుతమైన చల్లగాలిని అందించేందుకు సహాయపడుతుంది. అలాగే ఇవి త్రీ ఇన్ వన్ సెటప్తో అందుబాటులోకి వచ్చాయి. దీనివల్ల పర్సనల్ ఏరియాను కూల్ చేయడమే కాకుండా గాలిలోని ప్రేమను పెంచేందుకు క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. అంతేకాకుండా గాలిని శుద్ధి చేసేందుకు కూడా సహాయపడతాయి.
ఇవి కేవలం పర్సనల్ స్పేస్ కూలర్లు మాత్రమే.. అంటే మీ ముఖం ముందు లేదా కంప్యూటర్ టేబుల్ వద్ద మాత్రమే చల్లదనాన్ని అందించేందుకు సహాయపడతాయి. వీటిని మొత్తం గదిని చల్లబరిచే ఎయిర్ కండిషనర్లు అని ఎవరు భావించవద్దు. కేవలం పర్సనల్ ఏరియాస్ని కవర్ చేసేందుకు మాత్రమే ఇవి ఎంతగానో సహాయపడతాయి..
ఇందులో కంప్రెసర్తో పాటు రిఫ్రిజెరాంట్ గ్యాస్ ఉండదు. కానీ వీటిని మాత్రం అమెజాన్తో పాటు ఫ్లిప్కార్ట్లలో మినీ ఏసీలుగా విక్రయిస్తూ వస్తున్నారు. అలాగే ఉష్ణోగ్రతలు ఎక్కువగా ఉండే ప్రదేశాల్లో ఉష్ణోగ్రతను తగ్గించవు. కేవలం ఇవి కూలర్స్ లాగా.. అలాగే ఫ్యాన్స్ లాగా పని చేసేందుకు ఎంతగానో సహాయపడతాయి.
ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఉన్న Generic బ్రాండ్కు సంబంధించిన మినీ ఏసీ ధర వివరాల్లోకి వెళితే.. మార్కట్లో దీనిని కంపెనీ MRP ధర రూ.12,999తతో విక్రయిస్తోంది.. అయితే, దీనిని ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి 72 శాతం ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్తో కేవలం రూ.3,699కే పొందవచ్చు. ఇవే కాకుండా వీటిపై ఎన్నో రకాల ప్రత్యేకమైన బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. వీటిని వినియోగించి కొనుగోలు చేస్తే మరింత తక్కువ ధరకే దీనిని పొందవచ్చు..