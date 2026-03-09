Natural Hair Dye: ఇంట్లోనే సహజంగా హెయిర్ కలర్.. ఈ రెండు పదార్థాలతో ఇక తెల్ల జుట్టు నల్లగా..!

White to Black Hair
ఈ రోజుల్లో చాలా మందికి.. చిన్న వయసులోనే జుట్టు తెల్లబడే సమస్య కనిపిస్తోంది. సాధారణంగా వయసు పెరిగేకొద్దీ జుట్టు నెరిసిపోవడం సహజం. కానీ ఇప్పుడు జీవనశైలి మార్పులు, ఒత్తిడి, పోషకాహార లోపం వంటి కారణాల వల్ల యువతలో కూడా ఈ సమస్య ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది. తెల్ల జుట్టును దాచుకోవడానికి చాలా మంది మార్కెట్లో లభించే హెయిర్ డైలు లేదా కెమికల్ ఉత్పత్తులను వాడుతున్నారు.
కెమికల్ ఉన్న హెయిర్ డైలు ఎక్కువసార్లు వాడితే జుట్టు బలహీనంగా మారే అవకాశం ఉంటుంది. కొన్ని సందర్భాల్లో జుట్టు రాలడం, తల చర్మానికి ఇబ్బందులు కూడా కలగవచ్చు. అందుకే చాలా మంది సహజమైన ఇంటి చిట్కాలను ప్రయత్నించాలని చూస్తున్నారు. అలాంటి ఒక సులభమైన చిట్కా ఉల్లిపాయ పొట్టు ఉపయోగించడం.
ఉల్లిపాయ పొట్టు సహజంగా జుట్టుకు రంగు ఇవ్వడంలో సహాయపడుతుంది. అలాగే జుట్టును బలంగా, ఆరోగ్యంగా ఉంచడంలో కూడా ఉపయోగపడుతుంది. ఈ చిట్కా తయారు చేయడం కూడా చాలా సులభం.
ముందుగా కొన్ని ఉల్లిపాయల పొట్టును తీసుకోవాలి. ఒక పాన్లో వాటిని వేసి బాగా వేయించాలి. అవి పూర్తిగా నల్లగా మారే వరకు వేయించాలి. తరువాత అవి చల్లారిన తర్వాత మెత్తగా పొడిలా చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక చిన్న గిన్నెలో ఆ పొడిని వేసి అందులో కొంచెం కొబ్బరి నూనె కలపాలి. బాగా కలిపితే పేస్ట్లా తయారవుతుంది.
ఈ మిశ్రమాన్ని జుట్టులో తెల్లగా ఉన్న చోట్ల సమానంగా పట్టించాలి. సుమారు అరగంట పాటు అలాగే ఉంచాలి. తరువాత తేలికపాటి షాంపూతో జుట్టు కడిగితే సరిపోతుంది. ఇలా కొన్నిసార్లు చేస్తే జుట్టుకు సహజమైన రంగు రావడానికి సహాయపడుతుంది.
ఉల్లిపాయలో ఉండే సల్ఫర్ జుట్టు పెరుగుదలకి సహాయపడుతుంది. ఇది తల చర్మాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. మరోవైపు కొబ్బరి నూనె జుట్టుకు తేమను ఇస్తుంది. జుట్టు కుదుళ్లను బలపరుస్తుంది. అలాగే చుండ్రు సమస్య తగ్గించడంలో కూడా సహాయపడుతుంది. అయితే ప్రతి ఒక్కరి జుట్టు స్వభావం వేరుగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఏదైనా కొత్త పద్ధతి ప్రయత్నించే ముందు నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం మంచిది. ఈ సమాచారం సాధారణ అవగాహన కోసం మాత్రమే.