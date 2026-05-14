High Profit Scheme: ఏడాదికి 3 వేలే.. కానీ చివరికి చేతికి 40 లక్షలు.. ఈ పథకం గురించి తెలుసుకోకపోతే మీకు నష్టమే!

Written ByVishnupriyaUpdated byVishnupriya
Published: May 14, 2026, 10:07 PM IST|Updated: May 14, 2026, 10:07 PM IST

High Profit Scheme:ప్రస్తుతం కుటుంబ భద్రత కోసం చాలామంది బీమా పాలసీలపై ఆసక్తి చూపుతున్నారు. అయితే ఎక్కువ ప్రీమియం చెల్లించలేని సామాన్యుల కోసం స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఒక ప్రత్యేక ప్రమాద బీమా పథకాన్ని అందిస్తోంది. ఈ పథకం ద్వారా చాలా తక్కువ మొత్తంతో భారీ భద్రత పొందే అవకాశం ఉంది.

ఎస్‌బీఐ అందిస్తున్న ఈ ప్రమాద బీమా పథకంలో ఏడాదికి కేవలం రూ.3,000 చెల్లిస్తే రూ.60 లక్షల వరకు బీమా కవరేజీ లభిస్తుంది. అంటే రోజుకు సుమారు 8 రూపాయలు మాత్రమే ఖర్చు అవుతుంది. ఈ పథకంలో మొత్తం మూడు రకాల ప్లాన్లు ఉన్నాయి. ఏడాదికి రూ.1,000 చెల్లిస్తే రూ.20 లక్షల బీమా, రూ.2,000 చెల్లిస్తే రూ.40 లక్షల బీమా, రూ.3,000 చెల్లిస్తే రూ.60 లక్షల వరకు ప్రమాద బీమా పొందొచ్చు.  

ఈ పాలసీ కేవలం రోడ్డు ప్రమాదాలకు మాత్రమే కాదు. కరెంట్ షాక్, పాముకాటు, వరదలు, భవనం కూలిపోవడం వంటి అనేక ప్రమాదాల సమయంలో కూడా వర్తిస్తుంది. అయితే కొన్ని పరిస్థితుల్లో ఈ బీమా వర్తించదు. ఆత్మహత్య, మద్యం లేదా మాదకద్రవ్యాల ప్రభావంలో జరిగిన ప్రమాదాలు, యుద్ధాలు లేదా నేరాలకు సంబంధించిన ఘటనలకు ఈ పాలసీ వర్తించదని సమాచారం.  

ప్రమాద తీవ్రతను బట్టి పరిహారం కూడా మారుతుంది. రెండు చేతులు లేదా రెండు కాళ్లు కోల్పోయినా, మరణించినా పూర్తి మొత్తాన్ని ఇస్తారు. ఒక చేయి లేదా ఒక కన్ను కోల్పోతే 50 శాతం వరకు పరిహారం లభిస్తుంది.  

అంతేకాకుండా పాలసీదారు మరణిస్తే పిల్లల చదువుల కోసం అదనంగా సాయం కూడా అందిస్తారు. అంత్యక్రియల ఖర్చులు, అంబులెన్స్ ఖర్చుల కోసం కూడా ప్రత్యేక సాయం ఉంటుంది. ఈ పాలసీని ఎస్‌బీఐ యోనో యాప్ ద్వారా సులభంగా తీసుకోవచ్చు. ఆటో రీన్యువల్ సదుపాయం కూడా అందుబాటులో ఉంది.  

కుటుంబ భవిష్యత్తు కోసం తక్కువ మొత్తంతో భద్రత కావాలనుకునే వారికి ఈ పథకం ఉపయోగపడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

