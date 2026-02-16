SBI Launches New Accidental Insurance See Eligibility: స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (SBI)తమ ఖాతాదారుల కోసం ఒక అద్భుతమైన బీమా ప్రారంభించింది. ప్రమాద సమయంలో ఇది వారి కుటుంబ సభ్యులకు ఆర్థికంగా ఎంతగానో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. అయితే ఇందులో ఖాతాదారులు ప్రతిరోజు రూ.8.2 తో ఈ బీమా అంగీకార పత్రం సమర్పిస్తే అంటే సంవత్సరానికి రూ.3000 తో రూ.60 లక్షల ప్రమాద బీమా పొందుతారు. అయితే ఈ పథకానికి ఎవరు అర్హులు? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..
స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మాత్రమే కాదు మన దేశంలో అనేక ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలు ప్రమాద బీమాలు పరిచయం చేశాయి. అయితే చాలా తక్కువ ఖర్చుతో కుటుంబానికి ఆర్థిక భద్రత అందించే బీమాల కోసం మనం వెతుకుతూ ఉంటాము. అలాంటి వారి కోసమే స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కొత్త ప్రమాద బీమా ప్రారంభించింది.
కేవలం ఏడాదికి రూ.3000 అంటే రోజువారి రూ.8.2 తో మీరు ప్రమాద బీమా తీసుకుంటే ఏకంగా రూ.60 లక్షలు బీమా ప్రయోజనం పొందే అవకాశం ఉంది. ఎస్బీఐ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ తో కలిపి ఎస్బీఐ ఈ ప్రమాద బీమాను తమ ఖాతాదారుల కోసం ప్రారంభించింది.
ప్రారంభంలో పాలసీదారులు రూ.3000 తో ఈ బీమా తీసుకుంటే ప్రతి ఏడాది ఆటో రెన్యువల్ కూడా అవుతుంది. అయితే ఈ బీమా తీసుకునే వ్యక్తి ఏదైనా రోడ్డు ప్రమాదాలు, పాము కాటు, తేలుకాటు లేదా విపత్తుల వల్ల చనిపోతే ఈ పాలసీదారుడి మరణ ధ్రువీకరణ పత్రాన్ని బ్యాంకులో సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. అప్పుడు రూ. 60 లక్షల బీమా పరిహారం నామినీ ఖాతాలో జమ చేస్తారు.
కుటుంబ యజమాని ఒకవేళ చనిపోయినట్లయితే ..ఇద్దరు పిల్లల చదువులకు రూ. 20 వేల పరిహారం అదనంగా అందిస్తారు. దీంతో పాటు అంబులెన్స్ రూ.1500, అంత్యక్రియలకు రూ.10000 అందజేస్తారు, అయితే ఈ బీమ లబ్ధి పొందాలంటే సూసైడ్, డ్రగ్స్ తీసుకొని మరణించి ఉండకూడదు.
అంతేకాదు ఏదైనా దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు సోకి మరణించిన వారు కూడా ఈ పాలసీ వర్తించదు. దీని గురించి తెలుసుకోవాలంటే మీ ఎస్బీఐ బ్యాంకు బ్రాంచీలో సమాచారం పూర్తిగా తెలుసుకోవచ్చు. అయితే ఈ బీమ కేవలం ప్రమాదవశాత్తు చనిపోయిన వారికి మాత్రమే వర్తిస్తుందని గుర్తించుకోవాలి.