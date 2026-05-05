Bank Bandh: బిగ్ అలర్ట్.. వరుసగా నాలుగు రోజులు బ్యాంకు బంద్..!

Bank Bandh:దేశంలో అతిపెద్ద ప్రభుత్వ బ్యాంక్ అయిన స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎస్బీఐ) ఖాతాదారులకు ముఖ్యమైన అలర్ట్ వచ్చింది. మే నెలలో వరుసగా నాలుగు రోజుల పాటు బ్యాంక్ సేవలు నిలిచిపోయే అవకాశం ఉందని సమాచారం. దీనికి కారణం ఉద్యోగుల సమ్మె.
స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వారికి వరుసగా నాలుగు రోజులు సెలవులు రానున్నాయి. వివరాల ప్రకారం, మే 25, 26 తేదీల్లో ఎస్బీఐ ఉద్యోగులు దేశవ్యాప్తంగా సమ్మెకు వెళ్లనున్నారు. ఈ సమ్మెకు ఆల్ ఇండియా స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా స్టాఫ్ ఫెడరేషన్ (ఏఐఎస్బీఐఎస్ఎఫ్) పిలుపునిచ్చింది. సిబ్బంది కొరత, పెన్షన్ సమస్యలు, పాత ఒప్పందాల అమలు వంటి మొత్తం 16 ప్రధాన డిమాండ్ల సాధన కోసం ఈ సమ్మె నిర్వహిస్తున్నారు.
ఇక్కడ ముఖ్యంగా గమనించాల్సింది ఏమిటంటే, ఈ సమ్మెకు ముందు వచ్చే నాలుగో శనివారం మరియు ఆదివారం ఇప్పటికే బ్యాంకులకు సెలవులు ఉంటాయి. అంటే మే 24 (నాలుగో శనివారం), మే 25 (ఆదివారం), మే 26, 27 (సమ్మె రోజులు) ఇలా వరుసగా నాలుగు రోజులు బ్యాంకింగ్ సేవలు ప్రభావితం అయ్యే అవకాశం ఉంది.
ఈ నాలుగు రోజుల్లో బ్యాంక్ బ్రాంచ్లలో జరిగే సాధారణ లావాదేవీలు, నగదు డిపాజిట్, విత్డ్రాయల్, చెక్ క్లియరెన్స్ వంటి సేవలు నిలిచిపోవచ్చు. ముఖ్యంగా బ్యాంక్కు నేరుగా వెళ్లి చేసే పనులు ఆలస్యం కావచ్చు. కాబట్టి ఖాతాదారులు ముందుగానే తమ అవసరమైన పనులను పూర్తి చేసుకోవడం మంచిది.
అయితే డిజిటల్ సేవలు మాత్రం కొనసాగుతాయి. ఎస్బీఐ యొక్క యోనో యాప్, నెట్ బ్యాంకింగ్, యూపీఐ వంటి ఆన్లైన్ సేవలు అందుబాటులో ఉంటాయి. దీంతో అత్యవసర లావాదేవీలను ఆన్లైన్ ద్వారా పూర్తి చేసుకోవచ్చు. అలాగే ఏటీఎం సేవలు కూడా సాధారణంగా అందుబాటులో ఉండే అవకాశం ఉంది, కానీ నగదు నిల్వపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
ఈ సమ్మె కారణంగా బ్యాంకింగ్ సేవలు కొంతవరకు అంతరాయం కలగవచ్చు. అందువల్ల ఖాతాదారులు ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకుని, అవసరమైన లావాదేవీలు ముందుగానే పూర్తి చేసుకోవడం ఉత్తమం. డిజిటల్ బ్యాంకింగ్ను వినియోగించడం ద్వారా ఇబ్బందులను తగ్గించుకోవచ్చు.