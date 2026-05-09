/SBI ఇన్వెస్టర్లకు పండగే.. రూ. 19,684కోట్ల లాభాలు.. ఏకంగా 17.35శాతం డివిడెండ్ ప్రకటన..!!

SBI has announced fourth quarter results: దేశంలోనే అతిపెద్ద ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకు అయిన స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా 2026 ఆర్థిక సంవత్సరం 4వ క్యార్టర్ లో అదరగొట్టింది. ఏకంగా రూ. 19, 684కోట్ల నికర లాభాన్ని ఆర్జించింది. గతేడాది ఇదే క్వార్టర్ లో వచ్చిన రూ. 18,643 కోట్లతో పోల్చితే ఇది 6శాతం పెరిగింది.
కన్సాలిడేటెడ్ పద్ధతిలో లాభం రూ. 19,643కోట్లకు చేరుకుంది. బ్యాంక్ మొండి బకాయిలు కూడా తగ్గడంతో లాభాల వ్రుద్ధికి మరింత తోడ్పడింది. ఇక ఆదాయం రూ. 1.43 లక్షల కోట్ల నుంచి రూ. 1.40 లక్షల కోట్లకు తగ్గింది. అటు వడ్డీ ఆదాయం రూ. 1.23 లక్షల కోట్లుగా ఉంది.
డివిడెండ్కు అర్హతను నిర్ణయించే రికార్డ్ తేదీని 2026 మే 16గా నిర్ధారించినట్లు బ్యాంక్ ప్రకటించింది. ఈ తేదీ నాటికి బ్యాంక్ షేర్లను కలిగి ఉన్న పెట్టుబడిదారులు డివిడెండ్కు అర్హులు అవుతారు. ఈ డివిడెండ్ను 2026 జూన్ 4న చెల్లిస్తారు. అయితే ఈ ఫలితాల వెల్లడి తర్వాత బీఎస్ఈలో బ్యాంకు షేర్లు దాదాపు 7శాతం తగ్గి రూ. 1,027.5వద్ద ట్రేడ్ అయ్యాయి.
SEBI (LODR) రెగ్యులేషన్స్, 2015 లోని రెగ్యులేషన్ 30(6) రెగ్యులేషన్ 43(1) కింద ఈ ప్రకటన చేసింది. రెగ్యులేషన్ 32, రెగ్యులేషన్ 52(7)/52(7A) కింద విచలనం లేదా వైవిధ్యానికి సంబంధించిన స్టేట్మెంట్ను జతచేసినట్లు కూడా బ్యాంక్ పేర్కొంది.
రెగ్యులేషన్ 54(3) కింద మార్చి 31, 2026 వరకు మార్చలేని రుణ సెక్యూరిటీలపై సెక్యూరిటీ కవర్ సర్టిఫికేట్ కూడా జారీ చేసింది. ఎస్బిఐ డివిడెండ్ ప్రకటన ఆ బ్యాంకు పటిష్టమైన బ్యాలెన్స్ షీట్, స్థిరమైన ఆదాయాలను ప్రతిబింబిస్తుంది. ఈ చర్యముఖ్యంగా క్రమమైన ఆదాయాన్ని ఆశించే పెట్టుబడిదారుల విశ్వాసాన్ని మరింత బలోపేతం చేస్తుంది.
Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.