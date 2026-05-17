SBI Alert: ఖాతాదారులకు అలర్ట్.. 6 రోజులు మూతపడనున్న SBI బ్రాంచ్‌లు, వెంటనే మీ పనులు పూర్తి చేసుకోండి!

Published: May 17, 2026, 02:29 PM IST|Updated: May 17, 2026, 02:29 PM IST

SBI Branches Closed For 6 Days: ఏవైనా బ్యాంకు పనులు ఉంటే ముందుగానే చూసుకోండి. దేశీయ అతిపెద్ద ప్రభుత్వ దిగ్గజ బ్యాంక్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (SBI) ఈ నెలలో ఆరు రోజులపాటు బంద్ ఉండనుంది. ఇక ఖాతాదారులు నెల చివర్లో అంతరాయం ఏర్పడకుండా ఉండేందుకు ముందస్తుగానే పనులు పూర్తి చేసుకోండి. స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ నెలలో 6 రోజులు బంద్ ఉండనుంది. ఆ కారణం ఏంటో తెలుసుకుందాం. 
 

 స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా దేశీ అతిపెద్ద దిగ్గజ కంపెనీ నెల చివర్లలో ఆరు రోజుల పాటు బంద్ ఉండనుంది. ఇందులో వారాంతపు సెలవులతోపాటు బ్యాంకు ఉద్యోగుల సమ్మె, బక్రీద్ పండుగ కూడా కారణంగా మారనుంది. వరుసగా ఆరు రోజులు మూతపడే అవకాశం ఉంది.  

ఈ నేపథ్యంలో ఖాతాదారులు ముందుగానే విషయాన్ని గ్రహించి తమ లావాదేవీలను ముందుగానే పూర్తి చేసుకోవాలి. ప్రధానంగా అత్యవసరంగా మీకు డబ్బులు అవసరం అయినా విత్‌డ్రా, డిపాజిట్లు ముందుగానే పూర్తి చేసుకోండి యోనో యాప్ నెట్ బ్యాంకింగ్ సేవలు మాత్రం యథావిధిగా అందుబాటులో ఉంటాయి.  

ఆల్ ఇండియా స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా స్టాఫ్ ఫెడరేషన్ (AISBISF) దేశవ్యాప్తంగా మే 25, 26 రెండు రోజుల పాటు సమ్మెకు పిలుపునిచ్చింది. ఇంకా బ్యాంకు ఉద్యోగులకు సంబంధించిన ఒప్పందాలను నిర్లక్ష్యం వహిస్తున్నారని దేశవ్యాప్త సమ్మెకు పిలుపునిచ్చారు.  

మే 23వ తేదీ నాలుగో శనివారం కాబట్టి దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయి. ఇక మే 24వ తేదీ ఆదివారం ఆరోజు కూడా దేశవ్యాప్తంగా అన్ని బ్యాంకులు బంద్‌ ఉంటాయి. అయితే మే 25 వదిలేస్తే మే 27, 28 రెండు రోజుల్లో కూడా బక్రీద్ పండుగ సందర్భంగా పలు రాష్ట్రాల్లో బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయి.   

 దీనికి సమ్మె తోడైతే మొత్తంగా ఆరు రోజులు ఎస్‌బీఐ బ్యాంకు సేవలు బంద్ ఉండవచ్చు. ఈ సమ్మె ప్రధానంగా స్టాప్ తో చర్చలు జరపకుండా యాజమాన్యం తీసుకుంటున్న కీలక నిర్ణయాలపై తీస్తున్నారు. ఆల్ ఇండియా స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా స్టాఫ్ ఫెడరేషన్ మొత్తం 16 డిమాండ్లతో కూడిన నోటీసు సమర్పించింది.  

 ఇందులో ప్రధానంగా పెన్షన్ విధానం ప్రమోషన్లు బ్యాంకు బ్రాంచీల్లో తగినంత ఆర్మ్‌డ్‌ గాడ్స్ లేకపోవడం పై ఉద్యోగులు ఆందోళన చేపట్టారు. అంతేకాదు నేషనల్ పెన్షన్ సిస్టం (NPS) పై కూడా ఉద్యోగులు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తమ పెన్షన్ ఫండ్ మేనేజర్‌గ మార్చుకునే అవకాశం ఎస్‌బీఐ ఉద్యోగులకు లభించడం లేదని వేతనాల విషయంలో కూడా వివక్ష జరుగుతోందని యూనియన్ ఆరోపిస్తోంది.  

బ్యాంకు బ్రాంచ్ లు బందు ఉన్న కానీ ఆన్‌లైన్ బ్యాంకింగ్, మొబైల్ బ్యాంకింగ్ పేమెంట్, ఏటీఎం సేవలు, ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ మాత్రం కొనసాగుతాయి. ఒకవేళ సమ్మె జరిగితే ఎస్‌బీఐ కస్టమర్లు ఎదుర్కొని అతిపెద్ద బ్యాంకింగ్ అంతరాయం ఇదే కానుంది. ముందుగానే చెక్ క్లియరెన్స్, పాస్‌బుక్ అప్‌డేట్స్, డాక్యుమెంటేషన్ ,అకౌంట్ వెరిఫికేషన్ పనులు పూర్తి చేసుకోవాలి.  

