SBI Debit Card Offer:భారతదేశంలో అతిపెద్ద ప్రభుత్వ బ్యాంక్ అయిన స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా తన కస్టమర్ల కోసం కొత్త ఆఫర్లను తీసుకువచ్చింది. ముఖ్యంగా డెబిట్ కార్డ్ వినియోగదారులకు ఈ ఆఫర్లు ఎంతో ఉపయోగపడతాయి. ప్రయాణాలు, హోటల్ బుకింగ్స్, అలాగే రోజువారీ షాపింగ్లో కూడా మంచి తగ్గింపులు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
వేసవి కాలంలో చాలా మంది ట్రిప్స్ ప్లాన్ చేస్తుంటారు. ఈ సందర్భంలో విమాన టికెట్లు బుక్ చేసుకునే వారికి ప్రత్యేక డిస్కౌంట్లు ఉన్నాయి. దేశీయ విమాన ప్రయాణాలపై సుమారు 10 శాతం వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది. ఒక నిర్దిష్ట మొత్తానికి పైగా టికెట్ బుక్ చేస్తే రూ.1500 వరకు సేవ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ ఆఫర్ను మేక్ మై ట్రిప్ మరియు గోయిబిబో వంటి ప్లాట్ఫారమ్లలో పొందవచ్చు.
అంతర్జాతీయ ప్రయాణాలకు కూడా మంచి ఆఫర్లు ఉన్నాయి. విదేశీ విమాన టికెట్లపై 10 శాతం వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది. గరిష్టంగా రూ.5000 వరకు డిస్కౌంట్ పొందే అవకాశం ఉంది. అలాగే విదేశీ హోటల్ బుకింగ్స్పై 15 శాతం వరకు తగ్గింపు, గరిష్టంగా రూ.10,000 వరకు ఆదా చేసే అవకాశం ఉంది.
దేశీయ హోటళ్లలో బస చేయాలనుకునే వారికి కూడా ఈ ఆఫర్లు వర్తిస్తాయి. భారతదేశంలో హోటల్ బుకింగ్స్పై 15 శాతం వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది. దీంతో ట్రిప్ ఖర్చు చాలా వరకు తగ్గుతుంది. కుటుంబంతో వెళ్లే వారికి ఇది మంచి ప్రయోజనం.
ఇక రోజువారీ అవసరాల కోసం షాపింగ్ చేసే వారికి కూడా మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయి. బిగ్ బాస్కెట్లో కొనుగోలు చేస్తే 10 శాతం వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది. కనీసంగా రూ.599 ఆర్డర్ చేస్తే కొంత డిస్కౌంట్, ఇంకా ఎక్కువ మొత్తం ఆర్డర్ చేస్తే మరింత రాయితీ పొందవచ్చు. దీంతో నెలవారీ ఖర్చులు కూడా తగ్గించుకోవచ్చు.
ఈ ఆఫర్లు కొన్ని ప్రత్యేక రోజుల్లో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటాయి. ముఖ్యంగా మంగళవారం, గురువారం, శుక్రవారం రోజుల్లో ఈ డిస్కౌంట్లు వర్తిస్తాయి. ఈ ఆఫర్లు ఏప్రిల్ చివరి నుంచి జూన్ 30 వరకు కొనసాగుతాయి. అందువల్ల ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకుంటే ఎక్కువ ప్రయోజనం పొందవచ్చు.