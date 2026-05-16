SBI: ఎస్‌బీఐ గ్యారెంటీ స్కీమ్.. రూ.3,00,000 ఇన్వెస్ట్ చేయండి, రూ.1.58 లక్షల వడ్డీ పొందండి! ఎలా అంటే?

Written ByRenuka GoduguUpdated byRenuka Godugu
Published: May 16, 2026, 10:59 AM IST|Updated: May 16, 2026, 10:59 AM IST

SBI Bank FD Scheme Details: ప్రతి నెల మీరు కష్టపడి సంపాదించిన జీతం పెట్టుబడిలో పెట్టి, దానికి తగిన వడ్డీ పొందాలని అనుకుంటున్నారా? అయితే స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మీకు ఒక బంపర్ ఆఫర్ ప్రకటిస్తోంది. మీ డబ్బు భద్రంగా, సురక్షితంగా ఉండటంతో పాటు కచ్చితంగా లాభాలు కూడా పొందుతారు. అదే స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఫిక్సెడ్‌ డిపాజిట్ స్కీమ్‌. ఇందులో మీరు రూ.3 లక్షలు పెట్టుబడి పెడితే, రూ.1. 58 లక్షల వడ్డీ కూడా పొందుతారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
 

మీ కష్టార్జితానికి భద్రతతో కూడిన గ్యారెంటీ లాభాలు కావాలని కోరుకుంటున్నారా? అయితే స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మీకు భరోసా ఇస్తుంది. ఈ ఫిక్సెడ్‌ డిపాజిట్లో మీరు డబ్బు దాచుకుంటే కచ్చితమైన లాభాలు పొందుతారు. స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రభుత్వ దిగ్గజ కంపెనీ మీ కోసం ఈ అద్భుత అవకాశాన్ని కల్పిస్తోంది.  

సాధారణంగా SBI అనేది అందరి ఫేవరెట్. దీని ఫిక్సెడ్‌ డిపాజిట్ విషయానికి వస్తే కళ్ళు చెదిరే వడ్డీ పొందుతారు. అంతేకాదు కచ్చితమైన రాబడితో ఇప్పటికే చాలామంది మధ్యతరగతి కుటుంబాలు SBI ని ఇష్టపడుతున్నాయి.  

స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఫిక్సెడ్‌ డిపాజిట్లో కనీసం 7 రోజుల నుంచి మీరు పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. ఇందులో గరిష్టంగా పదేళ్ల కాల పరిమితి ఉంది. ప్రభుత్వ దిగ్గజ బ్యాంకు కావడం వల్ల మీ డబ్బు ఎంతో సురక్షితంగా ఉంటుంది. 7 రోజుల నుంచి 45 రోజుల వరకు మీరు పెట్టుబడి పెడితే 3.5 శాతం నుంచి 3.65 శాతం వడ్డీ లభిస్తుంది.  

ఇంకా మీరు 46 రోజుల నుంచి 210 రోజులు పెట్టుబడి పెడితే 4.90 శాతం నుంచి 6.25 శాతం వరకు వడ్డీ రేట్లు ఉన్నాయి. ఇక ఐదు ఏళ్ల నుంచి పదేళ్ల కాల పరిమితిలో ఫిక్సెడ్‌ డిపాజిట్లో మీరు డబ్బులు పెట్టుబడి పెడితే 6.5 శాతం నుంచి 7.5 శాతం వరకు మీరు వడ్డీ పొందవచ్చు. స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో మీరు మూడు లక్షలు పెట్టుబడి పెడుతూ ఆరు సంవత్సరాల పాటు డిపాజిట్ చేస్తే, ఫిక్సెడ్‌ డిపాజిట్లో మీరు ఆకర్షణీయమైన వడ్డీ పొందుతారు.  

సాధారణ పౌరులకు రూ. 1,30,120 పొందుతారు, సీనియర్ సిటిజన్లకు రూ. 1,56,276 పొందుతారు. ఇక సూపర్ సీనియర్ సిటిజెన్లకు ఈ ఫిక్సెడ్‌ డిపాజిట్లో రూ. 1,58,974 పొందవచ్చు.

