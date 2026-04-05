SBI Fixed Deposit: SBIలో 60 నెలల FDలో రూ. 4,00,000 డిపాజిట్ చేస్తే మీకు ఎంత వడ్డీ వస్తుందో తెలుసా..!!

SBI Fixed Deposit Rates 2026: పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు మన అందరి ఆలోచన ఒక్కటే.. డబ్బులు సురక్షితంగా ఉండాలి.. రాబడి స్థిరంగా రావాలి. అందుకే చాలా మంది భారతీయులు ఇప్పటికీ ఎస్బీఐ ఎఫ్డీలనే నమ్ముకుంటారు. ప్రస్తుతం ఎస్బీఐ తన కస్టమర్లకు కాలపరిమితిని బట్టి 3.05శాతం నుండి 7.15శాతం వరకు వడ్డీని ఆఫర్ చేస్తోంది. ముఖ్యంగా 5 ఏళ్ల కాలపరిమితితో భారీ లాభాలను అందిస్తోంది. ఆ వివరాలు ఇక్కడ చూడవచ్చు.
అమృత్ వర్షి స్పెషల్ స్కీమ్ ఎస్బీఐలో ప్రస్తుతం అమృత్ వర్షి (444 రోజులు) పథకం చాలా పాపులర్. ఇందులో సాధారణ పౌరులకు 6.45శాతం, సీనియర్ సిటిజన్లకు 6.95శాతం వెరీ సీనియర్ సిటిజన్లకు (80 ఏళ్లు పైబడిన వారు) 7.05% వడ్డీ లభిస్తుంది. తక్కువ కాలంలో ఎక్కువ లాభం కోరుకునే వారికి ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్.
5 ఏళ్ల ఎఫ్డీపై అదిరిపోయే వడ్డీ మీరు ఒకవేళ 60 నెలల (5 ఏళ్ల) కాలపరిమితితో డబ్బులు డిపాజిట్ చేయాలనుకుంటే, ఎస్బీఐ అద్భుతమైన రేట్లను ఇస్తోంది. సాధారణ పౌరులకు: 6.05శాతం సీనియర్ సిటిజన్లకు: 7.05శాతం వెరీ సీనియర్ సిటిజన్లకు: 7.15శాతం
రూ. 4 లక్షలు పెడితే.. సాధారణ పౌరులకు ఎంత? ఒక సాధారణ పౌరుడు ఎస్బీఐలో 5 ఏళ్ల పాటు రూ. 4 లక్షలు డిపాజిట్ చేస్తే, మెచ్యూరిటీ సమయానికి రూ. 1,40,071 వడ్డీగా లభిస్తుంది. అంటే ఐదేళ్ల తర్వాత మీ చేతికి వచ్చే మొత్తం రూ. 5,40,071.
సీనియర్ సిటిజన్లకు భారీ ప్రయోజనం పెద్ద వయసు వారి కోసం ఎస్బీఐ ఎప్పుడూ ఒక అడుగు ముందే ఉంటుంది. సీనియర్ సిటిజన్లు రూ. 4 లక్షలు జమ చేస్తే, వారికి ఏకంగా రూ. 1,67,303 వడ్డీ రూపంలో అందుతుంది. మొత్తంగా వారు రూ. 5,67,303 పొందుతారు.
వెరీ సీనియర్ సిటిజన్లకు బంపర్ రిటర్న్స్ 80 ఏళ్లు పైబడిన వారికి ఎస్బీఐ అత్యధికంగా 7.15శాతం వడ్డీని అందిస్తోంది. వీరు రూ. 4 లక్షలు డిపాజిట్ చేస్తే, మెచ్యూరిటీ నాటికి రూ. 1,70,097 వడ్డీని గెలుచుకోవచ్చు. అంటే ఐదేళ్ల తర్వాత వారి అకౌంట్లో రూ. 5,70,097 జమ అవుతాయి.
సురక్షితమైన పెట్టుబడి.. స్థిరమైన రాబడి మార్కెట్ ఒడిదుడుకులతో సంబంధం లేకుండా, మీ పెట్టుబడికి భద్రత కావాలనుకుంటే ఎస్బీఐ ఎఫ్డీలు సరైన మార్గం. 7 రోజుల నుండి 10 సంవత్సరాల వరకు మీకు నచ్చిన కాలపరిమితిని ఎంచుకునే వీలుంది. ఈరోజే మీ దగ్గర్లోని ఎస్బీఐ బ్రాంచ్ లేదా యోనో (YONO) యాప్ ద్వారా ఎఫ్డీ ఖాతాను ప్రారంభించవచ్చు.