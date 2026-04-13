SBI Home Loan: SBIలో రూ. 50 లక్షల లోన్ తీసుకుంటే నెలకు ఎంత కట్టాలి? మీ శాలరీ ఎంత ఉండాలి?

Minimum Salary For Home Loan In SBI: సొంతంగా ఇల్లు కట్టుకోవడం లేదా కొనడం అనేది ప్రతిఒక్కరి కలగా ఉంటుంది. అయితే ఈ కలను సాకారం చేసుకునేందుకు అందరి దగ్గర తగినంత డబ్బు ఉండకపోవచ్చు.  అందుకే చాలా మంది సొంతింటి కలను సాకారం చేసుకునేందుకు బ్యాంకులు ఇచ్చే హోంలోన్స్ పై ప్రధానంగా ఆధారపడుతుంటారు. అయితే దేశంలోని అతిపెద్ద బ్యాంక్ అయిన స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి రూ. 50లక్షల లోన్ పొందాలంటే మీకు జీతం ఎంత ఉండాలి. ఆర్బిఐ నిర్ణయాలు మీ పై ఎలాంటి ప్రభావం చూపనున్నాయి. దీనికి సంబంధించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
రిజర్వు బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ మధ్యే ఎంపీసీ మీటింగ్ లో రెపోరేటును 5.25 శాతం వద్దే స్థిరంగా ఉంచింది. అంటే ప్రస్తుతానికి హోంలోన్ వడ్దీ రేట్లలో ఎలాంటి మార్పు లేదు. గతేడాది రెపోరేటును 1.25 శాతం తగ్గించిన కారణంగా ఇప్పుడు లోన్స్ మరింత చౌకగా అందుబాటులో ఉంటున్నాయి. 

అయితే ప్రస్తుతం ఎస్బిఐ తన కస్టమర్లకు 7.25శాతం నుంచి ప్రారంభమయ్యే వడ్డీరేటుతో హోంలోన్స్ అందిస్తోంది. రూ. 50లక్షల లోన్ తీసుకోవాలనుకుంటే వారికి ఈ వడ్డీ రేటు గొప్ప వెసులుబాటుగా ఉంటుందని చెప్పవచ్చు.   

మీరు ఎస్బిఐలో 50లక్షల లోన్ తీసుకుంటే 30 ఏండ్ల పాటు తీర్చాలి. 7.25శాత వడ్డీఉంటుంది. అంటే మీ నెల జీతం కనీసం 69వేలు ఉండాలి. ఈ కాలపరిమితితో ఈఎంఐ భారం ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ చెల్లించే వడ్డి మాత్రం ఎక్కువగానే ఉంటుంది. 

ఒకవేళ మీరు హోంలోన్ టెన్యూర్ 25ఏండ్లు సెలక్ట్  చేసుకున్నట్లయితే రూ. 50లక్షల లోన్ పొందేందుకు మీకు నెల జీతం రూ. 73వేలు ఉండాలి. కాలపరిమితి తగ్గే కొద్ది జీతం అర్హత అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది. 

కేవలం 20ఏండ్ల టెన్యూర్ తోనే రూ. 50 లక్షల లోన్  పొందాలని ప్లాన్ చేస్తే, మీ నెల జీతం కనీసం రూ. 80వేలు ఉండాలి. ఇందులో వడ్డీ ఆదా అవుతుంది కానీ నెలవారీ ఈఎంఐ భారం పెరుగుతుంది.

జీతం సరిగ్గా ఉన్నా, మీ పేరు మీద ఇప్పటికే కార్ లోన్ లేదా పర్సనల్ లోన్ వంటి ఇతర ఈఎంఐలు నడుస్తుంటే, బ్యాంక్ మీకు రూ. 50 లక్షల లోన్ ఇవ్వకపోవచ్చు. పాత లోన్ల భారాన్ని బట్టి మీ హోమ్ లోన్ అర్హత తగ్గుతుంది.

మీ జీతంతో పాటు మీ క్రెడిట్ స్కోర్‌ను కూడా బ్యాంక్ నిశితంగా గమనిస్తుంది. మీ సిబిల్ స్కోర్ తక్కువగా ఉంటే, వడ్డీ రేట్లు పెరగవచ్చు లేదా లోన్ రిజెక్ట్ అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంది. కాబట్టి మీ క్రెడిట్ హిస్టరీని క్లీన్‌గా ఉంచుకోవడం తప్పనిసరి.

minimum salary for home loan in sbi salary for home loan SBI home loan interest rates SBI Home Loan sbi home loan emi sbi home loan emi calculator

